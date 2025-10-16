Landtag

Dressurreiterin Lisa Müller mit Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) im Bayerischen Landtag: Nach ihrem Praktikum will Müller sich weiterbilden – und kann sich ein langfristiges Engagement in der Politik vorstellen. (Foto: dpa/Lennart Preiss)

16.10.2025

Lisa Müller äußert sich nach Praktikum zu Politik-Plänen

Die Schnuppertage von Dressurreiterin Lisa Müller im bayerischen Landtag sind vorbei. Ist das der Beginn einer neuen politischen Karriere?

Nach Abschluss ihres Praktikums bei der bayerischen Landtagspräsidentin Ilse Aigner plant Dressurreiterin Lisa Müller keinen sofortigen Einstieg in die Politik. „Dass ich mich jetzt sofort morgen aufstellen lasse, das denke ich, ist ziemlich früh, und da fehlt mir dann einfach das Wissen dazu“, sagte die 36-Jährige an ihrem letzten Praktikumstag im Landtag. Sie habe aber „fest vor“, sich immer weiterzubilden und „auch Erfahrungen zu sammeln“.

Ihre Zeit im Landtag bezeichnete Müller als „sehr, sehr spannend“. Das Zusammenbringen verschiedener Perspektiven in der Politik sei „nicht so einfach, wie man immer denkt“, und der Beruf erfordere „viel Ausdauer und Arbeit“. Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) bezeichnete ihre prominente Begleiterin als „äußerst engagierte, kluge und gut informierte Praktikantin, die sich sehr eingebracht hat“.

Was sich Aigner für ihre prominente Praktikantin wünscht

Für die Dressurreiterin, die mit Fußballprofi Thomas Müller verheiratet ist, geht es jetzt zunächst einmal sportlich weiter: Der Weltcup in Mexiko-Stadt steht an. Aigner betonte aber mit Blick auf Müllers Zeit im Landtag: „Ich würde mich sehr freuen, wenn sie den Weg dann auch weitergeht.“ Müller betonte ihrerseits: „Ich glaube, wir sind manchmal zu schüchtern, aber ich glaube, mehr Frauen würden der Politik definitiv guttun.“

Entstanden war das Schnupperpraktikum, wie die „Bild“ berichtete, durch die Einladung Lisa Müllers zum Sommerempfang des Landtags auf Schloss Schleißheim. Dort habe Aigner von ihrem Interesse an Politik erfahren und sie anschließend kontaktiert. (dpa)

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!
Die Frage der Woche

Soll die sexuelle Identität per Grundgesetz geschützt werden?

Unser Pro und Contra jede Woche neu
Diskutieren Sie mit!

Die Frage der Woche – Archiv
Facebook
X
Instagram
Bluesky
BSZ-Newsletter
Vergabeplattform
Vergabeplattform

Staatsanzeiger eServices
die Vergabeplattform für öffentliche
Ausschreibungen und Aufträge Ausschreiber Bewerber

Jahresbeilage 2024

Nächster Erscheinungstermin:
28. November 2025

Weitere Infos unter Tel. 089 / 29 01 42 54 /56
oder
per Mail an anzeigen@bsz.de

Download der aktuellen Ausgabe vom 29.11.2024 (PDF, 19 MB)

E-Paper
Unser Bayern

Die kunst- und kulturhistorische Beilage der Bayerischen Staatszeitung

Unser Bayern

LesenNachbestellen

Aktuelle PDF-Ausgabe

Nur für Abonnenten

Unser Bayern – Inhaltsverzeichnisse

Abo + Bestellservice
Abo + Bestellservice
ABO
BSZ | Abo BSZ | Businessabo BSZ | ePaper
Shopping
Anzeigen Mediadaten
Shop
Staatszeitung Staatsanzeiger
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 23. Mai 2025
(PDF 6 MB)
Kontakt
Anzeigen@bsz.de Tel. 089/290142-65/54/56
Shopping
BSZ-Onlineshop
Shop
Bücher Fachliteratur Redaktionsbeilagen Sonderdrucke
BR Player
Bayerischer Landtag
Bayerischer Landtag
Link zum Bayerischen Landtag
KontaktImpressumDatenschutz

Mediapartner

logo staatsanzeiger vektori Sta Logo lg v24

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Unser Impressum.

Notwendig

Notwendige Cookies machen diese Webseite nutzbar, indem sie Grundfunktionen wie Zugriffsschutz und Cookie-Einstellungen ermöglichen.

Präferenzen

Präferenz-Cookies speichern Website-spezifische Einstellungen wie etwa Sprache, damit Sie diese bei einem erneuten Besuch nicht neu konfigurieren müssen.

Statistiken

Statistik-Cookies helfen uns dabei, die Interaktion unserer Besucher mit unserer Website zu analyiseren. Die Daten werden dabei anonym gesammelt.

Marketing

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!