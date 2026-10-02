Landtag

Künftig soll die Stundentafel an Grundschulen um sechs Stunden wachsen – für Deutsch und Mathematik, aber auch für Musik und Sport. (Foto: dpa, Matthias Balk)

02.10.2026

Mehr Deutsch, Mathe und Musik für die Grundschulen

Ministerin Stolz kündigt im Bildungsausschuss nach dem Pisa-Schock mehr Stunden an Grundschulen an

Nach den schwachen Pisa-Ergebnissen plant Bayern mehr Unterricht an Grundschulen. Kultusministerin Anna Stolz (Freie Wähler) wies im Bildungsausschuss den Vorwurf eines „Zickzackkurses“ zurück. Die Opposition kritisierte die fehlende Verbindlichkeit. 

Nach den miserablen Pisa-Ergebnissen will Bayern bei den Basiskompetenzen nachlegen. Kultusministerin Anna Stolz (Freie Wähler) sprach im Bildungsausschuss von „inakzeptablen“ Werten. Überraschend seien die Zahlen allerdings nicht, schon frühere Vergleichsstudien hätten Kompetenzrückgänge gezeigt. Pisa selbst liefert keine Ergebnisse für einzelne Bundesländer. Aus anderen Studien wisse man aber, versicherte Stolz, dass Bayern trotz der Rückgänge bundesweit weit vorne liege.

Die Ministerin verwies auf die nach der Pisa-Studie 2023 gestartete Offensive an den Grundschulen. Mehr Zeit für Deutsch und Mathematik würden dort mit Diagnose- und Förderprogrammen verknüpft. Rund 233.000 Grundschüler hätten zudem das Lesescreening „BYLES“ durchlaufen. Bei Zweitklässlern in Oberbayern hätten nach der Förderung fünfmal so viele Kinder die höchste Kompetenzstufe erreicht, so die Ministerin. 

Hinzu kommen laut Stolz verpflichtende Sprachstandserhebungen vor der Einschulung. Dafür seien im vergangenen Schuljahr 900 zusätzliche Kurse eingerichtet worden. Künftig soll die Stundentafel an Grundschulen um sechs Stunden wachsen – für Deutsch und Mathematik, aber auch für Musik und Sport. Dabei waren bei den musisch-kreativen Fächern erst 2024 zugunsten der Basiskompetenzen Stunden gestrichen worden. Den Vorwurf eines „Zickzackkurses“ wies Stolz dennoch zurück: „Die Rahmenbedingungen haben sich geändert.“

Personalsituation entspannt?

Vor zwei Jahren habe der Lehrkräftemangel mehr Unterricht verhindert. Inzwischen habe sich die Personalsituation aber entspannt. Zum neuen Schuljahr werde die Pisa-Offensive zudem auf Mittelschulen ausgeweitet. Als weiteren Baustein nannte Stolz die „digitale Balance“ gegen übermäßigen Medienkonsum.

Ausschussvizin Gabriele Triebel (Grüne) bemängelte in der Aussprache, dass die Förderprogramme nicht verbindlich an allen Schulen eingesetzt würden. Nötig sei eine „institutionelle Verankerung“. Auch in der Vorschule brauche es evidenzbasierte Förderung.

Oskar Atzinger (AfD) kritisierte, dass Lehrkräftefortbildungen „hauptsächlich während der Unterrichtszeit“ stattfänden. Ein Teil könnte seiner Meinung nach in die Ferien verlegt werden, um Unterrichtsausfall zu vermeiden.

Martin Brunnhuber (Freie Wähler) betonte, Bildungseinrichtungen könnten nicht alle Ursachen schwächerer Leistungen beeinflussen. „Wir müssen uns schon ganz genau überlegen, was wir mit der Schule überhaupt steuern können“, sagte er und verwies auf den Medienkonsum in der Freizeit und veränderte Bedingungen in Familien.

Katja Weitzel (SPD) war skeptisch, ob für die sechs zusätzlichen Wochenstunden an Grundschulen genügend Lehrkräfte zur Verfügung stehen. „Das muss mit Personal hinterlegt werden.“ Zudem verwies sie darauf, dass der Musikunterricht zurückgegangen sei, seit Kunst, Musik und Werken zu einem Fächerverbund zusammengeführt wurden.

Ausschusschef Peter Tomaschko (CSU) lobte das von Stolz vorgestellte Paket als „gewaltigen Aufschlag“. Besonders begrüßte er die sechs zusätzlichen Stunden und den Einsatz wissenschaftlich gestützter Förderprogramme. Nun müsse das nötige Personal auch in künftigen Haushalten abgesichert werden. (David Lohmann)
 

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!
Die Frage der Woche

Ist der Tankrabatt sinnvoll?

Unser Pro und Contra jede Woche neu
Diskutieren Sie mit!

Die Frage der Woche – Archiv
Facebook
X
Instagram
Bluesky
BSZ-Newsletter
Vergabeplattform
Vergabeplattform

Staatsanzeiger eServices
die Vergabeplattform für öffentliche
Ausschreibungen und Aufträge Ausschreiber Bewerber

Beilagen

> Das neue vbw Unternehmermagazin ist online

„Die Bundesregierungskoalition hat noch schnell Reformen angekündigt, ehe sie sich in die Berliner Sommerpause verabschiedete. Eine Sommerpause übrigens, die sich die Wirtschaft nicht leistet. Unternehmer und Manager sind stets am Sprung“, sagt Bertram Br

> Das einblicke-Magazin der Bundesgesellschaft für Endlagerung ist online

Die Suche nach dem sichersten Ort für unseren Atommüll ist eine staatliche Jahrhundertaufgabe. Das einblicke-Magazin der Bundesgesellschaft für Endlagerung stellt vier Menschen vor, die diese Mission bei der Bundesgesellschaft für Endlagerung mit ihre

> Änderung der Gemeindeordnung

Liebe Leserinnen und Leser des Kommunalen Taschenbuchs, die Gemeindeordnung des Freistaats Bayern hat sich am 23. Dezember 2025 nach Redaktionsschluss (14. November 2025) nochmals geändert. Die entsprechenden Seiten können Sie hier herunterladen.

Jahresbeilage 2025

Nächster Erscheinungstermin:
28. November 2026

Weitere Infos unter Tel. 089 / 29 01 42 54 /56
oder
per Mail an anzeigen@bsz.de

Download der aktuellen Ausgabe vom 28.11.2025 (PDF, 16,5 MB)

E-Paper
Unser Bayern

Das kunst- und kulturhistorische Online-Magazin der Bayerischen Staatszeitung

Unser Bayern

LesenNachbestellen

Aktuelle PDF-Ausgabe

Nur für Abonnenten

Unser Bayern – Inhaltsverzeichnisse

Abo + Bestellservice
Abo + Bestellservice
ABO
BSZ | ePaper BSZ | Businessabo GVBI | Abo
Shopping
Anzeigen Mediadaten
Mediadaten26
Staatszeitung Staatsanzeiger
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 1. Januar 2026
(PDF 1,5 MB)
Kontakt
Anzeigen@bsz.de Tel. 089/290142-65/54/56
Shopping
BSZ-Onlineshop
Shop
Kommunales Taschenbuch GVBl | Einbanddecke
BR Player
Bayerischer Landtag
Bayerischer Landtag
Link zum Bayerischen Landtag
KontaktImpressumDatenschutz

Mediapartner

logo staatsanzeiger vektori lg v24

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Unser Impressum.

Notwendig

Notwendige Cookies machen diese Webseite nutzbar, indem sie Grundfunktionen wie Zugriffsschutz und Cookie-Einstellungen ermöglichen.

Präferenzen

Präferenz-Cookies speichern Website-spezifische Einstellungen wie etwa Sprache, damit Sie diese bei einem erneuten Besuch nicht neu konfigurieren müssen.

Statistiken

Statistik-Cookies helfen uns dabei, die Interaktion unserer Besucher mit unserer Website zu analyiseren. Die Daten werden dabei anonym gesammelt.

Marketing

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Unser Bayern - Nachbestellen

Aktuelle Einzelausgaben des Online-Magazins „Unser Bayern” können im ePaper der BSZ über den App-Store bzw. Google Play gekauft werden.

appstore bsz ePaper appstore logo

https://apps.apple.com/de/app/bsz-epaper/id770850751

google play bsz ePaper google play logo

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.cominto.blaetterkatalog.bsz