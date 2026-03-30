Landtag

Burschenschaften prägen vielerorts das studentische Leben – stehen jedoch immer wieder wegen möglicher politischer Netzwerke in der Kritik. (Foto: dpa)

30.03.2026

Nähe zur extremen Rechten? SPD nimmt Burschenschaften ins Visier

Tradition oder problematische Netzwerke? Eine SPD-Anfrage rückt studentische Verbindungen in den Fokus. Die Staatsregierung sieht keine pauschale Gefahr, nennt aber Einzelfälle mit extremistischen Bezügen

Ein Verbindungshaus in einer Universitätsstadt, studentische Traditionen, gemeinsame Veranstaltungen – Burschenschaften gehören an vielen Hochschulorten zum studentischen Alltag. Gleichzeitig stehen einige dieser Verbindungen seit Jahren in der Kritik, Kontakte in rechtsextreme Kreise zu pflegen.

Die Landtagsabgeordneten Christiane Feichtmeier und Anna Rasehorn (beide SPD) fragten jetzt nach Einschätzungen und Erkenntnissen der Staatsregierung. Im Mittelpunkt steht die Frage, welche Burschenschaften in Bayern aktiv sind – und ob einzelne davon vom Verfassungsschutz beobachtet werden.

Die Staatsregierung macht in ihrer Antwort klar: Eine pauschale Bewertung gibt es nicht. Entscheidend seien „die besonderen Umstände des Einzelfalls“. Burschenschaften seien keine einheitliche Gruppe, sondern unterschieden sich teils deutlich in Ausrichtung und Zielsetzung.

Keine pauschale Einordnung

Eine generelle Einstufung studentischer Verbindungen als extremistisch lehnt die Staatsregierung ab. Entscheidend sei immer der Einzelfall. Beobachtet werde nur, wenn es konkrete Hinweise auf verfassungsfeindliche Bestrebungen gebe. Grundlage dafür seien Bestrebungen, „die gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung gerichtet sind“.

Gleichzeitig weist sie darauf hin, dass sowohl Verbindungen als auch einzelne Personen in den Fokus geraten können, wenn es entsprechende Bezüge gibt. Allein die Zugehörigkeit zu einer Burschenschaft reiche dafür aber nicht aus.

Konkrete Zahlen nennt die Staatsregierung nur begrenzt. Dies hänge mit rechtlichen Vorgaben zusammen: Daten würden nur so lange gespeichert, „wie dies für die aktuelle Einschätzung erforderlich ist“.

Neu ist der Hinweis, dass sich Beobachtungen nicht zwingend nur auf aktive Mitglieder beschränken. Auch ehemalige Mitglieder könnten weiterhin relevant sein – entscheidend sei, ob von ihnen weiterhin extremistische Bestrebungen ausgehen.

Verbindungen und Netzwerke

Die SPD wollte außerdem wissen, ob es personelle oder organisatorische Überschneidungen mit rechtsextremen Gruppen gibt. Laut Staatsregierung kann es solche Bezüge im Einzelfall geben.

Von einem flächendeckenden Problem geht sie aber nicht aus. Ob eine Beobachtung nötig ist, müsse jeweils konkret geprüft werden. Entscheidungen würden „ausschließlich auf der Grundlage der gesetzlichen Tatbestandsvoraussetzungen“ getroffen.

Konkret nennt die Staatsregierung auch einzelne Fälle von Veranstaltungen, bei denen Referenten aus der rechtsextremen Szene aufgetreten sind. Solche Beispiele zeigen, dass Verbindungen zumindest punktuell als Plattform für entsprechende Akteure dienen können.

Gleichzeitig wird deutlich: Studentische Verbindungen werden auch als Netzwerke gesehen. Sie ermöglichen Kontakte und Austausch – oft weit über die Studienzeit hinaus. Ob daraus politische oder extremistische Strukturen entstehen, hängt laut Staatsregierung stark vom Umfeld und den beteiligten Personen ab.

SPD fordert mehr Transparenz

Aus Sicht der SPD bleiben dennoch viele Fragen offen. Ziel der Anfrage sei es gewesen, mehr Transparenz über mögliche rechtsextreme Einflüsse in studentischen Verbindungen zu bekommen.

Kritisch sieht die SPD vor allem, dass viele Informationen nur eingeschränkt öffentlich gemacht werden. Gerade bei möglichen personellen Überschneidungen oder Veranstaltungen mit extremistischen Bezügen bleibt das Bild aus ihrer Sicht lückenhaft.

Die Staatsregierung verweist dagegen auf rechtliche Grenzen. Informationen zu einzelnen Organisationen dürften nur veröffentlicht werden, wenn das rechtlich zulässig ist. Zudem müssten nachrichtendienstliche Erkenntnisse geschützt werden.

In ihrer Antwort betont sie mehrfach, dass Bewertungen immer auf konkreten Erkenntnissen beruhen müssen. Eine pauschale oder politisch motivierte Einstufung von Burschenschaften lehnt sie ab.

Gleichzeitig wird betont, dass mögliche Verbindungen in den extremistischen Bereich weiterhin beobachtet werden, sofern entsprechende Hinweise vorliegen. (loh)

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!
Die Frage der Woche

Sollen Minijobs abgeschafft werden?

Unser Pro und Contra jede Woche neu
Diskutieren Sie mit!

Die Frage der Woche – Archiv
Facebook
X
Instagram
Bluesky
BSZ-Newsletter
Vergabeplattform
Vergabeplattform

Staatsanzeiger eServices
die Vergabeplattform für öffentliche
Ausschreibungen und Aufträge Ausschreiber Bewerber

Beilagen

> Das neue vbw Unternehmermagazin ist online

Bundesforschungsministerin Dorothea Bär will mit ihrer Hightech-Agenda Deutschland technologisch auf ein neues Level bringen. Im Gespräch mit dem vbw Unternehmermagazin spricht sie über die Herausforderungen.

> Das einblicke-Magazin der Bundesgesellschaft für Endlagerung ist online

Die Suche nach dem sichersten Ort für unseren Atommüll ist eine staatliche Jahrhundertaufgabe. Das einblicke-Magazin der Bundesgesellschaft für Endlagerung stellt vier Menschen vor, die diese Mission bei der Bundesgesellschaft für Endlagerung mit ihre

Jahresbeilage 2025

Nächster Erscheinungstermin:
28. November 2026

Weitere Infos unter Tel. 089 / 29 01 42 54 /56
oder
per Mail an anzeigen@bsz.de

Download der aktuellen Ausgabe vom 28.11.2025 (PDF, 16,5 MB)

E-Paper
Unser Bayern

Das kunst- und kulturhistorische Online-Magazin der Bayerischen Staatszeitung

Unser Bayern

LesenNachbestellen

Aktuelle PDF-Ausgabe

Nur für Abonnenten

Unser Bayern – Inhaltsverzeichnisse

Abo + Bestellservice
Abo + Bestellservice
ABO
BSZ | ePaper BSZ | Businessabo GVBI | Abo
Shopping
Anzeigen Mediadaten
Mediadaten26
Staatszeitung Staatsanzeiger
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 1. Januar 2026
(PDF 1,5 MB)
Kontakt
Anzeigen@bsz.de Tel. 089/290142-65/54/56
Shopping
BSZ-Onlineshop
Shop
Kommunales Taschenbuch GVBl | Einbanddecke
BR Player
Bayerischer Landtag
Bayerischer Landtag
Link zum Bayerischen Landtag
KontaktImpressumDatenschutz

Mediapartner

logo staatsanzeiger vektori lg v24

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Unser Impressum.

Notwendig

Notwendige Cookies machen diese Webseite nutzbar, indem sie Grundfunktionen wie Zugriffsschutz und Cookie-Einstellungen ermöglichen.

Präferenzen

Präferenz-Cookies speichern Website-spezifische Einstellungen wie etwa Sprache, damit Sie diese bei einem erneuten Besuch nicht neu konfigurieren müssen.

Statistiken

Statistik-Cookies helfen uns dabei, die Interaktion unserer Besucher mit unserer Website zu analyiseren. Die Daten werden dabei anonym gesammelt.

Marketing

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Unser Bayern - Nachbestellen

Aktuelle Einzelausgaben des Online-Magazins „Unser Bayern” können im ePaper der BSZ über den App-Store bzw. Google Play gekauft werden.

appstore bsz ePaper appstore logo

https://apps.apple.com/de/app/bsz-epaper/id770850751

google play bsz ePaper google play logo

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.cominto.blaetterkatalog.bsz