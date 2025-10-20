Landtag

Kinder lieben Pizza. Es gibt allerdings gesündere Alternativen zu den Teigfladen – das soll auch in der Schule vermittelt werden. (Foto: dpa/Christoph Soeder)

20.10.2025

Was außer Pizza schmeckt und zudem gesund ist

Agrarausschuss: Wie es mit dem EU-Schulprogramm zur Ernährungsbildung weitergeht – Bericht des Ministeriums

Die Zukunft des seit fast zehn Jahren laufenden EU-Schulprogramms zur Ernährungsbildung ist ungewiss. „Wir wissen aktuell nicht, wie es weitergeht“, erklärte die im Landwirtschaftsministerium zuständige Referatsleiterin Elisabeth Hagmann im Agrarausschuss. Mit dem Beginn der neuen EU-Förderperiode solle eine veränderte Strategie für das Programm greifen. Diese liege noch genauso wenig vor wie der zur Verfügung stehende Finanzrahmen der EU und die im Doppelhaushalt des Freistaats ergänzend eingestellten Mittel, berichtete Hagmann.

Kitas und Schulen beziehen Obst und Milch

Aus Sicht des Agrarministeriums sollte das Programm aber auch im kommenden Jahr fortgesetzt werden. Über das seit 2017 laufende Schulprogramm erhalten Kitas sowie Grund- und Förderschulen im Regelfall einmal pro Woche Obst und Gemüse sowie Milch oder Milchprodukte wie Joghurt oder Quark.

Aktuell nutzen rund 6400 bayerische Kitas das Angebot bei Obst und Gemüse, 5300 bei Milch. Bei den Schulen sind es knapp 2900 beziehungsweise 950. Nach Angaben Hagmanns sind damit 70 Prozent der Kitas sowie 94 Prozent der Schulen abgedeckt. Geliefert werde die Ware – überwiegend in Bioqualität – entweder vom Lebensmittelhandel oder von regionalen Erzeugern. Zuletzt war das Programm laut Hagmann mit gut 11 Millionen Euro ausgestattet, etwa je zur Hälfte aus EU- und Landesmitteln.

Hagmann betonte, das Programm sei nicht als Teil der Schulverpflegung konzipiert, sondern diene der Ernährungsbildung. Es gehe darum, dass Kinder frische Lebensmittel kennenlernten, etwas über deren Herkunft erführen und Wertschätzung für Lebensmittel entwickelten.

Vor diesem Hintergrund sei auch die Entscheidung zu verstehen, wegen der gestiegenen Kosten und des kontinuierlich wachsenden Nutzerkreises bei konstanter Förderung die Anzahl der jährlichen Portionen zu senken. Aktuell erfolge die Lieferung in etwas mehr als der Hälfte der Schulwochen. „Wir können nur so viel liefern, wie wir Geld haben“, betonte Hagmann.

Die geplante Fortsetzung des Programms wurde von allen Fraktionen begrüßt. Ruth Müller (SPD) kritisierte allerdings die Lieferkürzungen. „Es ist bedauerlich, dass wir es nicht hinbekommen, dass das Programm jede Woche bei den Kindern ankommt“, sagte sie. Müller regte an, zusätzliches Geld aus den Präventionsinitiativen des Gesundheitsministeriums für das Schulprogramm einzusetzen.

Mia Goller (Grüne) sah ergänzende Fördermöglichkeiten aus dem EU-Zukunftsvertrag zur Stärkung von Regionalität und Nahversorgung. Dies würde auch die Absatzmöglichkeiten für landwirtschaftliche Produkte aus dem Umfeld der Schulen und Kitas verbessern.

Verweis auf Haushaltslage

Der Freie Wähler Nikolaus Kraus zeigte Verständnis für die Forderung der Opposition, verwies aber auf die angespannte Haushaltslage. „Wir bemühen uns um Finanzierungssicherheit, aber wir müssen die Lage realistisch einschätzen“, sagte er. Seine Fraktionskollegin Marina Jakob erklärte, über das Schulprogramm könnten Kinder erfahren, „dass es außer Pizza und Pasta auch noch andere Sachen gibt, die schmecken“.

Trotzdem sei es nicht Aufgabe des Freistaats, in Sachen Ernährung die Erziehungsaufgabe der Eltern zu übernehmen und diese davon zu befreien, ihren Kindern eine gesunde Brotzeit mit in die Schule zu geben. Eine Evaluierung des tatsächlichen Nutzens des Schulprogramms forderte Gerd Mannes (AfD). Es müsse geklärt werden, ob das Programm seine erzieherischen Ziele erreiche. (Jürgen Umlauft)
 

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!
Die Frage der Woche

Soll man Bezeichnungen wie Veggieburger verbieten?

Unser Pro und Contra jede Woche neu
Diskutieren Sie mit!

Die Frage der Woche – Archiv
Facebook
X
Instagram
Bluesky
BSZ-Newsletter
Vergabeplattform
Vergabeplattform

Staatsanzeiger eServices
die Vergabeplattform für öffentliche
Ausschreibungen und Aufträge Ausschreiber Bewerber

Jahresbeilage 2024

Nächster Erscheinungstermin:
28. November 2025

Weitere Infos unter Tel. 089 / 29 01 42 54 /56
oder
per Mail an anzeigen@bsz.de

Download der aktuellen Ausgabe vom 29.11.2024 (PDF, 19 MB)

E-Paper
Unser Bayern

Die kunst- und kulturhistorische Beilage der Bayerischen Staatszeitung

Unser Bayern

LesenNachbestellen

Aktuelle PDF-Ausgabe

Nur für Abonnenten

Unser Bayern – Inhaltsverzeichnisse

Abo + Bestellservice
Abo + Bestellservice
ABO
BSZ | Abo BSZ | Businessabo BSZ | ePaper
Shopping
Anzeigen Mediadaten
Shop
Staatszeitung Staatsanzeiger
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 23. Mai 2025
(PDF 6 MB)
Kontakt
Anzeigen@bsz.de Tel. 089/290142-65/54/56
Shopping
BSZ-Onlineshop
Shop
Bücher Fachliteratur Redaktionsbeilagen Sonderdrucke
BR Player
Bayerischer Landtag
Bayerischer Landtag
Link zum Bayerischen Landtag
KontaktImpressumDatenschutz

Mediapartner

logo staatsanzeiger vektori Sta Logo lg v24

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Unser Impressum.

Notwendig

Notwendige Cookies machen diese Webseite nutzbar, indem sie Grundfunktionen wie Zugriffsschutz und Cookie-Einstellungen ermöglichen.

Präferenzen

Präferenz-Cookies speichern Website-spezifische Einstellungen wie etwa Sprache, damit Sie diese bei einem erneuten Besuch nicht neu konfigurieren müssen.

Statistiken

Statistik-Cookies helfen uns dabei, die Interaktion unserer Besucher mit unserer Website zu analyiseren. Die Daten werden dabei anonym gesammelt.

Marketing

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!