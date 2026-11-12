Leben in Bayern

Steigende Lebenshaltungs-, Energie- und Wohnkosten bringen nach Einschätzung von Creditreform immer mehr Menschen finanziell unter Druck. (Foto: dpa)

12.11.2026

Bayern sind am seltensten überschuldet – aber öfter als 2025

Der Unterschied zwischen Stadt und Land ist groß, wie ein genauer Blick in die Zahlen zeigt. Die bundesweit niedrigste Quote findet sich in Oberbayern – aber in keiner klassischen Reichen-Gegend

Die Zahl der überschuldeten Menschen in Bayern steigt. Die Wirtschaftsauskunftei Creditreform geht für den Freistaat von 830.000 Betroffenen aus, wie sie mitteilte. Das sind 33.000 mehr als vor einem Jahr. Die Überschuldungsquote steigt damit leicht um 0,3 Punkte auf 7,58 Prozent. Als überschuldet gilt, wer seinen finanziellen Verpflichtungen dauerhaft nicht nachkommen kann. Stichtag für den „Schuldneratlas“ war der 1. Oktober.

Bei der Quote schneidet Bayern bundesweit mit Abstand am besten ab. Baden-Württemberg auf Rang zwei kommt auf eine Überschuldungsquote von 8,73 Prozent, die Schlusslichter Bremen und Nordrhein-Westfalen auf 15,89 und 13,19 Prozent. Der deutsche Durchschnitt liegt bei 10,58 Prozent. Und Bayerns Spitzenplatz hat sich sogar gefestigt. In den meisten anderen Bundesländern ist die Verschuldungsquote stärker gestiegen.

Wegen einer neuen Berechnungsmethode sind die aktuellen Fallzahlen nach Angaben von Creditreform nicht direkt mit früher veröffentlichten Daten vergleichbar. Die Werte für 2025 wurden mit Hilfe eines mathematisch-statistischen Verfahrens rückwirkend berechnet.

Lebenshaltung, Energie und Wohnkosten belasten

„Die finanzielle Lage der privaten Verbraucher hat sich weiter verschlechtert“, erklärte Patrik-Ludwig Hantzsch, Leiter der Wirtschaftsforschung bei Creditreform. „Insbesondere die stark gestiegenen Lebenshaltungs-, Energie- und Wohnkosten belasten die Ausgabenseite.“ Gleichzeitig trübe sich die Lage auf dem Arbeitsmarkt ein. „Arbeitslosigkeit ist wieder ein Thema. Vor allem gut bezahlte Arbeitsplätze im Verarbeitenden Gewerbe wurden in den vergangenen Monaten in großer Zahl abgebaut.“

Innerhalb Bayerns ist die Überschuldung im Landkreis Eichstätt mit 4,75 Prozent am niedrigsten. Dahinter folgen Erlangen-Höchstadt mit 4,99 Prozent und Oberallgäu mit 5,16. Das sind auch bundesweit die Landkreise mit den niedrigsten Quoten. Insgesamt dominieren die bayerischen Landkreise und kreisfreien Städte das Ranking: Die ersten 13 Plätze gehen an den Freistaat und unter den 50 bestplatzierten Regionen sind nur 5 aus anderen Bundesländern.

Schlusslichter Hof, Nürnberg und Fürth

Bayerische Schlusslichter sind Hof mit 15,57 Prozent, Nürnberg mit 13,48 und Fürth mit 12,93. Sie liegen bundesweit auf den Rängen 372, 352 und 340 von 400.

Auffällig ist dabei, dass kreisfreie Städte in der Masse deutlich schlechter abschneiden als Kreise. So liegt beispielsweise München Stadt bundesweit auf Rang 162, München Land aber auf Rang 20. Bei Schweinfurt ist der Unterschied mit den Plätzen 8 für den Landkreis und 312 für die Stadt noch deutlicher. Die bestplatzierte kreisfreie Stadt aus Bayern – Erlangen – liegt dabei bundesweit auf Platz 63. Auch das ist aber sehr viel schwächer als der bereits erwähnte zugehörige Landkreis auf Rang 2. Der schwächste bayerische Landkreis Wunsiedel dagegen liegt auf Rang 210 – noch vor 13 kreisfreien Städten aus dem Freistaat. (dpa/lby)

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