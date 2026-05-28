Bodensee führt so wenig Wasser wie seit 15 Jahren nicht

Der Wasserstand im Bodensee ist derzeit so niedrig wie selten um diese Jahreszeit. Am Pegel Konstanz wurden zuletzt rund 305 Zentimeter gemessen – das sind 66 Zentimeter weniger als im langjährigen Durchschnitt für Ende Mai. Einen ähnlich niedrigen Wert gab es laut Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) zuletzt vor rund 15 Jahren.

Die Folgen sind am größten See Deutschlands bereits sichtbar: Schiffe der Bodensee-Schiffsbetriebe müssen umplanen, Badegäste laufen länger bis ins tiefere Wasser und Vogelschützer sorgen sich um Brutplätze, die inzwischen trockenfallen.

Schnee und Regen fehlen

Normalerweise steigt der Pegel im Frühjahr und Sommer durch Regen und Schmelzwasser aus den Alpen. In diesem Jahr bleibt dieser Effekt bislang jedoch schwach. Grund sei vor allem ein schneearmer Winter im Einzugsgebiet des Alpenrheins, erklärte die LUBW.

„Aktuell liegt im Einzugsgebiet des Bodensees insbesondere in den tieferen Lagen deutlich weniger Schnee als saisonüblich“, sagte eine Sprecherin. Zudem habe es in den vergangenen Monaten weniger geregnet als üblich. Dadurch führe auch der Alpenrhein als wichtigster Zufluss aktuell weniger Wasser.

Experten hoffen auf Regen

Zwar könnten die derzeit hohen Temperaturen die Schneeschmelze kurzfristig verstärken und den Pegel leicht steigen lassen. Ein deutlicher Anstieg sei nach Einschätzung der Experten aber nur zu erwarten, wenn es über längere Zeit flächendeckend im Einzugsgebiet des Bodensees regnet. (dpa)