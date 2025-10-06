Leben in Bayern

Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bedeutet die Wiesn auch viel Stress. Trotzdem kommen viele jedes Jahr wieder. (Foto: dpa/SZ Photo/Stephan Rumpf)

06.10.2025

Eine Hassliebe: Zwei Wochen Knochenjob Wiesn

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf der Wiesn haben nach zwei Wochen fast alles gesehen – und nicht nur Schönes. Warum nur tun sie sich das nächstes Jahr gleich wieder an?

Beli hat Tränen in den Augen und muss erstmal ihr Make-Up richten. "Ich brech jedes Mal in Tränen aus, weil die ganze Last abfällt", sagt sie. Kurz vorher hat sie die letzte Maß in 16 Tagen an den Tisch gebracht, hat die Band im Hofbräu-Zelt zu Wunderkerzen-Begleitung das letzte Lied gespielt, haben die Wiesn-Bedienungen nach zwei Wochen in ihrem Knochenjob auf den Bänken getanzt. 

Glücklich mit Augenringen

"Ich hab geweint und ich hab Augenringe, aber ich bin glücklich", sagt sie. "Mein Körper ist hinüber", sagt sie auch und zeigt ihre vorsorglich bandagierten Handgelenke. "Ich kenn ja meine Schwachstellen." 

Wahnsinnig anstrengend seien die zwei Wochen Oktoberfest im Hofbräuzelt gewesen, wo Beli nun das 19. Jahr in Folge gearbeitet hat. Dass man sich permanent durch eine wogende Menschenmenge schieben müsse, sei hart. "Mit den Massen durch die Massen." Und auch mental sei das Ganze eine Herausforderung gewesen. 

"Ich liebe es"

"Man muss ja auch immer klar sein im Kopf", sagt sie. Man müsse immer wachsam sein, immer schauen, ob ein Gast etwas brauche - eine frische Maß zum Beispiel - oder ob jemand ausfällig werde. "Ich schmeiß auch regelmäßig Gäste raus", sagt Beli. "Das ist auch anstrengend." Sie sagt aber auch: "Ich liebe es." Und dass sie bei allen Strapazen im nächsten Jahr trotzdem wieder dabei sein will, das steht für sie außer Frage. 

Das hat sie gemeinsam mit vielen anderen, die auf der Wiesn arbeiten. Mit Alois Altmann zum Beispiel, der seit 25 Jahren auf dem Oktoberfest Musik macht und mit seinen "Isarspatzen" 16 Tage im Hofbräuzelt im Kreuz hat. "Bei uns ist alles gut gelaufen", sagt er. "Aber eine Herausforderung waren die ersten beiden Tage mit der Hitze." Bevor ein Temperatursturz das Oktoberfest heimsuchte, gab es dort mit rund 31 Grad den heißesten Wiesn-Tag aller Zeiten. 

Hinkotzen? "Das ist so der Standard"

Herausfordernd war für Sandra Sedlmair vor allem der Moment, als jemand tatsächlich sein Geschäft vor ihrem Geschäft am Eingang des Hofbräu-Zeltes verrichtete, aus dem heraus sie Anstecker verkauft, Hüte oder Kühlschrankmagneten. "Wir haben nicht gesehen, wie es passiert ist, wir haben nur danach den Haufen gesehen", sagt sie. Und das sei schon speziell. "Hinkotzen, das passiert immer mal, das ist so der Standard. Aber hinscheißen, das war neu."

Bei solchen Erzählungen wundert es nicht, dass die Stadt München der Wiesn-Bedienung und mit ihr zusammen allen Mitarbeitern vor und hinter den Kulissen mit dem diesjährigen Wiesn-Plakat und Maßkrug-Motiv ein Denkmal gesetzt hat. "Es ist eine Hassliebe, es ist sehr anstrengend, aber man liebt es auch irgendwie", sagt Seldlmair. Auch sie will im nächsten Jahr wieder dabei sein. "Natürlich." (dpa)
 

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!
Die Frage der Woche

Ist die Einschränkung der Teilzeit von Beamten sinnvoll?

Unser Pro und Contra jede Woche neu
Diskutieren Sie mit!

Die Frage der Woche – Archiv
Facebook
X
Instagram
Bluesky
BSZ-Newsletter
Vergabeplattform
Vergabeplattform

Staatsanzeiger eServices
die Vergabeplattform für öffentliche
Ausschreibungen und Aufträge Ausschreiber Bewerber

Jahresbeilage 2024

Nächster Erscheinungstermin:
28. November 2025

Weitere Infos unter Tel. 089 / 29 01 42 54 /56
oder
per Mail an anzeigen@bsz.de

Download der aktuellen Ausgabe vom 29.11.2024 (PDF, 19 MB)

E-Paper
Unser Bayern

Die kunst- und kulturhistorische Beilage der Bayerischen Staatszeitung

Unser Bayern

LesenNachbestellen

Aktuelle PDF-Ausgabe

Nur für Abonnenten

Unser Bayern – Inhaltsverzeichnisse

Abo + Bestellservice
Abo + Bestellservice
ABO
BSZ | Abo BSZ | Businessabo BSZ | ePaper
Shopping
Anzeigen Mediadaten
Shop
Staatszeitung Staatsanzeiger
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 23. Mai 2025
(PDF 6 MB)
Kontakt
Anzeigen@bsz.de Tel. 089/290142-65/54/56
Shopping
BSZ-Onlineshop
Shop
Bücher Fachliteratur Redaktionsbeilagen Sonderdrucke
KontaktImpressumDatenschutz

Mediapartner

logo staatsanzeiger vektori Sta Logo lg v24

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Unser Impressum.

Notwendig

Notwendige Cookies machen diese Webseite nutzbar, indem sie Grundfunktionen wie Zugriffsschutz und Cookie-Einstellungen ermöglichen.

Präferenzen

Präferenz-Cookies speichern Website-spezifische Einstellungen wie etwa Sprache, damit Sie diese bei einem erneuten Besuch nicht neu konfigurieren müssen.

Statistiken

Statistik-Cookies helfen uns dabei, die Interaktion unserer Besucher mit unserer Website zu analyiseren. Die Daten werden dabei anonym gesammelt.

Marketing

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!