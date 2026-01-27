Folgen des Winterwetters: Stromausfälle im Nürnberger Umland

Die Folgen des Winterwetters haben Bayern boll im Griff: Bäume stürzen wegen der Schneelast um - und landen auf Stromleitungen: Deswegen hat der Nürnberger Energieversorger N-Ergie in der Nacht fünf Stromausfälle registriert. Betroffen sei vor allem das stark bewaldete Nürnberger Land gewesen, teilte ein Sprecher mit.

In Forth (Landkreis Erlangen-Höchstadt) und in umliegenden Dörfern sei am Montagabend der Strom ausgefallen, nachdem ein Baum in eine Freileitung gefallen sei und diese beschädigt habe, hieß es weiter. Die meisten Orte wurden nach etwa 45 Minuten durch Umschaltungen wieder mit Strom versorgt, ein kleiner Gemeindeteil erhielt zunächst Strom über ein Notstromaggregat.

Weitere Stromausfälle gab es im Bereich Oberferrieden (Landkreis Nürnberger Land), im Nürnberger Stadtteil Brunn, in Leinburg und in Kirchensittenbach (Landkreis Nürnberger Land). Teils schnitten Techniker und die Feuerwehr die Leitungen frei, um die Menschen wieder mit Strom zu versorgen. (dpa/BSZ)