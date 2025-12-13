Mutmaßlicher Auto-Anschlag auf niederbayerischen Weihnachtsmarkt geplant: Polizei nimmt fünf Männer fest

Wegen mutmaßlicher Anschlagspläne auf einen Weihnachtsmarkt im Raum Dingolfing in Niederbayern sind fünf Männer festgenommen worden. Gegen vier von ihnen ergingen Haftbefehle - einer wurde in Präventivgewahrsam genommen, wie die Generalstaatsanwaltschaft München auf Anfrage der Staatszeitung am Freitagabend bestätigte.

Zuvor hatte unter anderem die "Bild" über den Fall berichtet. Eine Sprecherin der Generalstaatsanwaltschaft sagte der BSZ, unter den Verdächtigen seien drei Marokkaner, ein Ägypter und ein Syrer.

In bayerischer Moschee zum Anschlag aufgerufen?

Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Die Generalstaatsanwaltschaft München geht der Sprecherin zufolge "derzeit von einer islamistischen Motivation aus". Der Anschlag sollte nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft mit einem Fahrzeug durchgeführt werden. Die Festnahmen seien bereits am Freitag erfolgt - am Samstag wurden die Männer demnach dem Haftrichter vorgeführt. Der Ägypter soll laut derzeitigem Ermittlungsstand in einer Moschee im Raum Dingolfing-Landau zu einem Anschlag aufgerufen haben, teilte die Sprecherin mit.

Ein ausländischer Geheimdienst soll laut "Bild" den entscheidenden Hinweis geliefert haben. Die Generalstaatsanwaltschaft wollte sich dazu auf Anfrage nicht äußern. (T. Lill)