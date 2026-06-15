Leben in Bayern

Leroy Sané. /Foto: dpa)

15.06.2026

Torloser Bayern-Star Sané schon wieder in schwieriger Turnierrolle

Zwei Großchancen, aber kein Treffer: Leroy Sané startet beim 7:1-Traumstart gegen Curaçao mit alten Turnierproblemen in die WM. Wie der Bundestrainer reagiert und welche Alternativen Nagelsmann jetzt hätte

Erstes Spiel, altes Problem: Leroy Sané sorgt nach dem 7:1-Traumstart gegen Curaçao gleich wieder für altbekannte Turnierdebatten. Auch beim WM-Auftakt der Fußball-Nationalmannschaft in Houston gelang dem 30-Jährigen gegen den großen Außenseiter nicht die erhoffte Befreiung. Zwei Großchancen ließ er liegen.

Obwohl sich Julian Nagelsmann demonstrativ vor den schnellen Flügelstürmer stellte, werden sofort wieder Stimmen laut, die Sané im nächsten Spiel gegen die Elfenbeinküste am Samstag in Toronto nicht mehr in der Startelf sehen. Anzeichen für einen Personalwechsel im offensiven rechten Mittelfeld ließ der Bundestrainer aber nicht erkennen. 
"Bei Leroy ist erstmal die Bewertungsgrundlage, wie viel investiert er im Spiel. Er hat sehr viel investiert, er war fleißig in allen Umschaltsituationen. Er war viel dabei, offensiv wie defensiv", lobte Nagelsmann den Profi von Galatasaray Istanbul. 

Sané ohne öffentlichen Kredit

Fakt bleibt: Sané hatte auch die Momente, in denen sein Stil merkwürdig behäbig wirkt. Sein Kredit in der Öffentlichkeit ist nach vielen Enttäuschungen minimal. "Er ist viel gerannt, war sehr viel unterwegs", entgegnete Nagelsmann. Klar ist auch, ohne die Verletzungen von Serge Gnabry und Lennart Karl hätte Sané keinen Startelfplatz bei der WM. Das Münchner Duo wird in Amerika schmerzlich vermisst. 

Sané selbst gab sich entspannt. "Ich mache mir da keinen Stress. Wir haben viele Tore geschossen, darum ging es. Für mich geht es an erster Stelle darum, dass wir gewinnen. Ich hoffe, dass das erste Tor bald kommt", sagte er. 

Noch kein Tor bei großen Turnieren

Die Turnierhistorie bleibt allerdings frustrierend. Seit der EM 2016, als er als junger Angreifer ein Versprechen für die Zukunft war, konnte Sané bei den EM-Turnieren 2021 und 2024 nicht überzeugen. Bei der WM 2022 bremste ihn im Turnier eine Verletzung, für die WM 2018 war er vom damaligen Bundestrainer Joachim Löw in der Vorbereitung aussortiert worden. In 13 Turnierspielen gelang noch kein Tor. In insgesamt 77 Länderspielen traf er 17 Mal. 

Nagelsmann konstatierte nach dem Curaçao-Spiel zu einer Großchance Sanés: "Er hat bei dem Abschluss ein bisschen Pech, aber der war auch nicht so einfach." Alternativen zu Sané bei der WM wären Jamie Leweling, Maximilian Beier oder Assan Ouedraogo als positionsgetreue Wechsel. Oder eine Rotation mit Deniz Undav im Sturmzentrum, und dafür Kai Havertz auf der Außenbahn. Noch sieht Nagelsmann dafür keinen Anlass. (dpa)

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