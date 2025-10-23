Nach dem Zwischenfall mit einem Polizeischuss auf einen Soldaten im oberbayerischen Erding soll die mehrtägige Übung der Bundeswehr in Bayern fortgesetzt werden. Das teilte die Bundeswehr auf ihrer Internetseite zur Übung namens "Marshal Power" mit. Zur Ursache des Zwischenfalls, bei dem am Mittwoch ein Soldat angeschossen und verletzt worden war, hieß es dort lediglich: "Der Sachverhalt wird aktuell von den verantwortlichen Behörden und der Bundeswehr im engen Schulterschluss analysiert."

Die bayerische Polizei ging nach dem Vorfall am Mittwochnachmittag von einer "Kommunikationspanne" als Ursache aus. "Wir wussten nicht, dass zu diesem Zeitpunkt dort geübt wird", sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur. "Bei der Übung gestern war die Polizei in Erding auch nicht involviert."

Ziel der Übung ist gemeinsames Vorgehen - auch mit der Polizei

Ziel der Großübung "Marshal Power", die bis 29. Oktober dauern und in zwölf bayerischen Landkreisen stattfinden soll, ist laut Bundeswehr, mit mehreren Hundert Beteiligten den Kampf hinter einer fiktiven Frontlinie im Verteidigungsfall zu üben - mit Polizei, Feuerwehr und Rettungskräften.

Die Einsatzkräfte sollten laut Bundeswehr dabei in der Öffentlichkeit, zum Beispiel an Landstraßen, in Ortschaften und auf Firmenarealen, unter anderem das Vorgehen gegen "irreguläre Kräfte" trainieren. Damit sind bewaffnete Kämpfer gemeint, die keiner staatlichen Armee zuzurechnen sind.

