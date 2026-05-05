Leben in Bayern

05.05.2026

Waldbrand am Berg - Bundeswehrhubschrauber soll helfen

Am Saurüsselkopf bei Ruhpolding in den Chiemgauer Alpen brennt der Wald. Das Gebiet ist schwer zugänglich. Die Flammen bedrohen eine Trinkwasserquelle. Nun soll auch die Bundeswehr helfen

Am Saurüsselkopf in den Chiemgauer Alpen soll der Kampf gegen den Waldbrand heute intensiv fortgesetzt werden. Die Bundeswehr soll laut Landratsamt Traunstein mit Hubschraubereinsätzen helfen. Deren Hubschrauber könnten rund 5.000 Liter Wasser transportieren, deutlich mehr als die Hubschrauber der Polizei, sagte der Traunsteiner Landrat Andreas Danzer (Freie Wähler). Er hatte am Vortag den Katastrophenfall ausgerufen. "Wir sind auf überörtliche Hilfe angewiesen."

Schätzungen zufolge seien 50 bis 60 Hektar Wald in Brand geraten, hieß es beim Landratsamt. Das Feuer bedroht ein Trinkwasserschutzgebiet. "Wir müssen die Quelle schützen. Die Quelle versorgt 30.000 Bürgerinnen und Bürger", sagte Danzer. 

Bis zu 250 Kräfte waren am Montag im Einsatz. Bis zum Einbruch der Dunkelheit sollten Hubschrauber den Brand aus der Luft bekämpfen. In der Nacht müsse der Flugbetrieb eingestellt werden, sagte der Einsatzleiter, Kreisbrandrat Christoph Grundner. "Wir haben es mit einem extrem schwierigen Gelände zu tun. Die Sicherheit der Einsatzkräfte steht an erster Stelle. Deshalb erfolgt die Brandbekämpfung dort, wo ein Einsatz am Boden nicht möglich ist, vor allem aus der Luft."

Brandbekämpfung am Boden zu schwierig

Mindestens vier Polizeihubschrauber der Landespolizei sowie zwei Hubschrauber von Heli Austria waren bei den Löscharbeiten dabei. Auch die Landespolizei Baden-Württemberg schickte einen Hubschrauber, heute soll eventuell erneut auch Hilfe aus dem Nachbarbundesland kommen. 

Die Bevölkerung müsse sich im Bereich Ruhpolding und insbesondere im Ortsteil Laubau und an der Chiemgau Arena auf zahlreiche Flüge einstellen. Eine Gefahr für die Anwohner bestehe aber nicht. 

Der vom Feuer bedrohte Schutzwald erfülle eine besondere Funktion, unter anderem mit Blick auf Trinkwasser, Erosion, Steinschlag und Murenabgänge, hieß es weiter. Diese Funktionen müssten gesichert werden. 

 Bürgermeister: "Bisschen mulmig"

An dem Berg bei Ruhpolding im Landkreis Traunstein lodern seit Sonntagabend die Flammen. Der Ruhpoldinger Bürgermeister Justus Pfeifer schilderte, der Berg sei als prägnantes Bergmassiv vom ganzen Talkessel zu sehen. "Und wenn man dann vor allem bei Dunkelheit rausschaut und diesen Berg brennen sieht, da wird einem ein bisschen mulmig."

Die Brandursache ist unklar. Aufgrund der Witterung der letzten Tage und Wochen herrsche extreme Trockenheit, sagte Einsatzleiter Grundner. Es habe am Wochenende einige kleinere Brände an Wiesen und Hecken gegeben, die wahrscheinlich auf die warme Witterung zurückzuführen seien, berichtete auch der Pressesprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd, Stefan Sonntag. "Bei keinem Brand haben wir bisher Hinweise auf eine Brandstiftung." Das gelte bisher auch für das Feuer am Saurüsselkopf. (dpa)
 

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!
Die Frage der Woche

Soll es ein temporäres Tempolimit auf Autobahnen geben?

Unser Pro und Contra jede Woche neu
Diskutieren Sie mit!

Die Frage der Woche – Archiv
Facebook
X
Instagram
Bluesky
BSZ-Newsletter
Vergabeplattform
Vergabeplattform

Staatsanzeiger eServices
die Vergabeplattform für öffentliche
Ausschreibungen und Aufträge Ausschreiber Bewerber

Beilagen

> Das neue vbw Unternehmermagazin ist online

Ralf Wintergerst, CEO von Giesecke+Devrient, weist auf einen sehr wesentlichen Umstand der deutschen Politik hin: „Es gibt hierzulande sehr viele Veto-Punkte, wo der eine aus Eigeninteresse den Vorschlag des anderen blockieren kann."

> Das einblicke-Magazin der Bundesgesellschaft für Endlagerung ist online

Die Suche nach dem sichersten Ort für unseren Atommüll ist eine staatliche Jahrhundertaufgabe. Das einblicke-Magazin der Bundesgesellschaft für Endlagerung stellt vier Menschen vor, die diese Mission bei der Bundesgesellschaft für Endlagerung mit ihre

> Änderung der Gemeindeordnung

Liebe Leserinnen und Leser des Kommunalen Taschenbuchs, die Gemeindeordnung des Freistaats Bayern hat sich am 23. Dezember 2025 nach Redaktionsschluss (14. November 2025) nochmals geändert. Die entsprechenden Seiten können Sie hier herunterladen.

Jahresbeilage 2025

Nächster Erscheinungstermin:
28. November 2026

Weitere Infos unter Tel. 089 / 29 01 42 54 /56
oder
per Mail an anzeigen@bsz.de

Download der aktuellen Ausgabe vom 28.11.2025 (PDF, 16,5 MB)

E-Paper
Unser Bayern

Das kunst- und kulturhistorische Online-Magazin der Bayerischen Staatszeitung

Unser Bayern

LesenNachbestellen

Aktuelle PDF-Ausgabe

Nur für Abonnenten

Unser Bayern – Inhaltsverzeichnisse

Abo + Bestellservice
Abo + Bestellservice
ABO
BSZ | ePaper BSZ | Businessabo GVBI | Abo
Shopping
Anzeigen Mediadaten
Mediadaten26
Staatszeitung Staatsanzeiger
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 1. Januar 2026
(PDF 1,5 MB)
Kontakt
Anzeigen@bsz.de Tel. 089/290142-65/54/56
Shopping
BSZ-Onlineshop
Shop
Kommunales Taschenbuch GVBl | Einbanddecke
KontaktImpressumDatenschutz

Mediapartner

logo staatsanzeiger vektori lg v24

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Unser Impressum.

Notwendig

Notwendige Cookies machen diese Webseite nutzbar, indem sie Grundfunktionen wie Zugriffsschutz und Cookie-Einstellungen ermöglichen.

Präferenzen

Präferenz-Cookies speichern Website-spezifische Einstellungen wie etwa Sprache, damit Sie diese bei einem erneuten Besuch nicht neu konfigurieren müssen.

Statistiken

Statistik-Cookies helfen uns dabei, die Interaktion unserer Besucher mit unserer Website zu analyiseren. Die Daten werden dabei anonym gesammelt.

Marketing

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Unser Bayern - Nachbestellen

Aktuelle Einzelausgaben des Online-Magazins „Unser Bayern” können im ePaper der BSZ über den App-Store bzw. Google Play gekauft werden.

appstore bsz ePaper appstore logo

https://apps.apple.com/de/app/bsz-epaper/id770850751

google play bsz ePaper google play logo

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.cominto.blaetterkatalog.bsz