Man blicke "vorsichtig optimistisch" auf 2026, sagte Peter Zilles, Vorsitzender des Landesverbands Tafel Bayern. (Foto: dpa, Sven Hoppe)

24.12.2025

Weniger Geflüchtete: Lage der Tafeln in Bayern hat sich leicht entspannt

Bei Bayerns Tafeln ist viel los, da kurz vor Weihnachten die meisten Spenden eingehen. Die Suche nach Helfern werde schwieriger, sagt der Landesvorsitzende. Dennoch sei er "vorsichtig optimistisch"

Dank einer gesunkenen Zahl an Geflüchteten hat sich die Lage der Tafeln in Bayern leicht entspannt. Man blicke "vorsichtig optimistisch" auf 2026, sagte Peter Zilles, Vorsitzender des Landesverbands Tafel Bayern in Bindlach (Landkreis Bayreuth), der Deutschen Presse-Agentur. "Doch es gibt weltweit sehr viele Krisenherde. Fast alle lösen eine Flüchtlingswelle aus - das wirkt sich immer auch auf die Tafeln aus."

Die Tafeln sammeln Lebensmittel, die nicht mehr verkauft werden können, ein - etwa Überproduktion, Lebensmittel mit bald ablaufendem Mindesthaltbarkeitsdatum oder zu große Lagerbestände. Abgegeben werden die Waren an Menschen, die auf staatliche Unterstützung angewiesen sind.

Im Jahr 2022 hatte der Ansturm hunderttausender Menschen aus der Ukraine, die wegen des russischen Angriffskrieges geflüchtet waren, viele Tafeln an Kapazitätsgrenzen gebracht. 2025 sei die Zahl der Tafelkunden gegenüber dem Vorjahr nur um etwa ein Prozent gestiegen, sagt der Landesvorsitzende.

Lage ist regional unterschiedlich

Einzelne Tafeln im Freistaat versorgten sogar weniger Menschen mit Lebensmitteln als zuvor, da viele ukrainische Geflüchtete inzwischen Deutsch beherrschten und eine gute Arbeit gefunden hätten, berichtet Zilles. Allerdings sei die Lage regional sehr unterschiedlich.

Kurz vor Weihnachten ist immer Hochbetrieb bei den Tafeln, da um diese Zeit besonders viele Spenden eingehen. Deren Aufkommen sei bei den meisten Vereinen zufriedenstellend, wenn auch nicht mehr so hoch wie im Rekordjahr 2023, sagt Zilles. "Einzelne Tafeln sind durch das Wegbrechen von Großspendern in Schwierigkeiten."

Tafeln müssen hohe Kosten tragen

Ein Großteil der Lebensmittelspenden stamme von Unternehmen, erzählt der Vorsitzende von Tafel Bayern. Finanzielle Zuwendungen kämen oft von Privatleuten. "Wir sind für jede Hilfe dankbar", betont Zilles. Denn obwohl die Arbeit von Ehrenamtlichen erledigt werde, seien hohe Kosten zu stemmen: Miete, Fahrzeuge, Tanken, Versicherungen, Strom, Kühlketten.

Derzeit gehören 171 lokale Tafeln mit etwa 14.000 Ehrenamtlichen und insgesamt 165.000 Kunden dem Landesverband Tafel Bayern e.V. an. Zuletzt sei die Zahl der Helferinnen und Helfer leicht rückläufig, sagt Peter Zilles. "Wenn es darum geht, nach einer großen Lebensmittellieferung einige Stunden lang mitzuhelfen - das klappt immer noch sehr gut."

Leitungsfunktionen zu besetzen, werde hingegen immer schwieriger. Zilles vermutet, dass das mit der steigenden Arbeitsbelastung zusammenhängt. Doch sich bei einer Tafel zu engagieren, sei eine lohnende Aufgabe: "Die erleichterten Gesichter der Menschen zu sehen, die den Tafelladen verlassen - das gibt einem schon etwas zurück." (dpa)
 

