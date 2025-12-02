Leben in Bayern

Die hohe Zahl an Stellen, an denen nur langsam gefahren werden darf, ist einer der Gründe für Verspätungen und Zugausfälle in Bayern, weil weniger Züge auf den betroffenen Strecken fahren können als geplant.  (Foto: dpa/Matthias Balk)

02.12.2025

Wie oft Züge in Bayern aktuell ausgebremst werden müssen

Alte Gleise, Weichen, Schwellen: Um ihr Netz auf Vordermann zu bringen, baut die Bahn in Bayern vielerorts. Doch auch abseits dessen dürfen Züge an mehr als 100 Stellen nicht mit vollem Tempo fahren

An mindestens 100 Stellen dürfen Züge in Bayern aktuell nicht so schnell fahren wie eigentlich erlaubt. Der Großteil dieser Langsamfahrstellen befinde sich im Großraum München, sagte eine Bahnsprecherin der Deutschen Presse-Agentur. Solche Stellen würden aus verschiedenen Gründen eingerichtet - um Bäume und Hecken zurückzuschneiden, aber auch bei Schäden an Gleisen, Weichen und Schwellen. 

Die tatsächliche Zahl von Langsamfahrstellen in Bayern dürfte sogar noch höher sein: In dem genannten Wert nicht enthalten seien Langsamfahrstellen während Baustellen, sagte die Bahnsprecherin. Für Fahrgäste bedeuten sie aber unabhängig vom Grund oft Verspätungen und manchmal auch Zugausfälle, weil weniger Züge auf den betroffenen Strecken fahren können als geplant. 

Bei Schäden wird ausgebremst, bis erneuert worden ist 

Werden die Züge aus Sicherheitsgründen wegen Schäden an Gleisen, Weichen oder Schwellen ausgebremst, blieben die Langsamfahrstellen so lange gültig, bis die Infrastruktur instand gesetzt sei, sagte die Bahnsprecherin. Je nachdem, wie drängend die Erneuerung ist und wie viel Geld zur Verfügung steht, kann das auch länger dauern. 

Dennoch schwanke die Zahl solcher Langsamfahrstellen sehr, betonte die Bahnsprecherin. Als Beispiele nannte sie etwa, wenn wegen der Meldung von Menschen auf den Gleisen langsame gefahren werde: "So kurzfristig diese Stellen entstehen, so schnell können viele Langsamfahrstellen also auch wieder enden: nach wenigen Minuten oder Stunden können sie bereits wieder aufgehoben sein." Deshalb sei auch eine Aussage über eine Entwicklung der Zahlen für Bayern über die Jahre schwierig.

Bauen statt bremsen: Fahrgäste spüren schon jetzt die Folgen

Die Bahn betonte, man arbeite "stets mit Hochdruck an der Planung und Umsetzung notwendiger Instandsetzungsarbeiten, um die Anzahl von Langsamfahrstellen zu reduzieren". Dafür soll im kommenden Jahr in Bayern mehr Geld in die Hand genommen werden als ursprünglich geplant. 

Zudem stehen mit der Strecke Nürnberg-Regensburg und der Route Obertraubling-Passau die ersten Komplettsperrungen wegen Generalsanierungen in Bayern an.
Die Arbeiten zur Vermeidung von Langsamfahrstellen bekommen Pendlerinnen und Pendler in der Region München schon jetzt zu spüren. Vor allem entlang der S-Bahnlinien S1 und S2 sowie im Bereich Westkreuz werden bis Mitte Dezember Schwellen und Weichen erneuert, damit die Bahnen dort wieder oder weiterhin in vollem Tempo fahren dürfen. 

Die Bahn wisse um die Probleme, die die Arbeiten für die Fahrgäste bedeuteten. "Klares Ziel der Arbeiten ist es jedoch, den S-Bahn-Verkehr spürbar zu stabilisieren", teilte das Unternehmen mit. (dpa)
 

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!
Die Frage der Woche

Soll die aktuelle Sterbehilferegelung verschärft werden?

Unser Pro und Contra jede Woche neu
Diskutieren Sie mit!

Die Frage der Woche – Archiv
Facebook
X
Instagram
Bluesky
BSZ-Newsletter
Vergabeplattform
Vergabeplattform

Staatsanzeiger eServices
die Vergabeplattform für öffentliche
Ausschreibungen und Aufträge Ausschreiber Bewerber

Jahresbeilage 2025

Nächster Erscheinungstermin:
28. November 2026

Weitere Infos unter Tel. 089 / 29 01 42 54 /56
oder
per Mail an anzeigen@bsz.de

Download der aktuellen Ausgabe vom 28.11.2025 (PDF, 16,5 MB)

E-Paper
Unser Bayern

Die kunst- und kulturhistorische Beilage der Bayerischen Staatszeitung

Unser Bayern

LesenNachbestellen

Aktuelle PDF-Ausgabe

Nur für Abonnenten

Unser Bayern – Inhaltsverzeichnisse

Abo + Bestellservice
Abo + Bestellservice
ABO
BSZ | ePaper BSZ | Abo BSZ | Businessabo GVBI | Abo
Shopping
Anzeigen Mediadaten
Mediadaten26
Staatszeitung Staatsanzeiger
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 1. Januar 2026
(PDF 1,5 MB)
Kontakt
Anzeigen@bsz.de Tel. 089/290142-65/54/56
Shopping
BSZ-Onlineshop
Shop
Kommunales Taschenbuch GVBl | Einbanddecke Inhaltsverzeichnis
KontaktImpressumDatenschutz

Mediapartner

logo staatsanzeiger vektori lg v24

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Unser Impressum.

Notwendig

Notwendige Cookies machen diese Webseite nutzbar, indem sie Grundfunktionen wie Zugriffsschutz und Cookie-Einstellungen ermöglichen.

Präferenzen

Präferenz-Cookies speichern Website-spezifische Einstellungen wie etwa Sprache, damit Sie diese bei einem erneuten Besuch nicht neu konfigurieren müssen.

Statistiken

Statistik-Cookies helfen uns dabei, die Interaktion unserer Besucher mit unserer Website zu analyiseren. Die Daten werden dabei anonym gesammelt.

Marketing

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Unser Bayern - Nachbestellen

Aktuelle Einzelausgaben der Beilage „Unser Bayern” können im ePaper der BSZ über den App-Store bzw. Google Play gekauft werden.

appstore bsz ePaper appstore logo

https://apps.apple.com/de/app/bsz-epaper/id770850751

google play bsz ePaper google play logo

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.cominto.blaetterkatalog.bsz