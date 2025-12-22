Zehn Fragen an: Patricia Koller, Vorsitzende des Behindertenverbands Bayern

1 Welche kleinen Dinge des Alltags können Sie glücklich machen?

Meine Katzen. Ich bekomme von ihnen so viel Liebe.



2 Wie motivieren Sie sich, wenn mal alles schiefläuft?

Ich bin überzeugt, dass eine soziale und inklusive Gesellschaft möglich ist.



3 Welche menschliche Eigenschaft fordert Ihnen am meisten Respekt ab?

Ehrliche Nächstenliebe und Güte.



4 Gibt es für Sie noch einen großen unerfüllten Lebenswunsch? Welchen?

Eigentlich ein Haus am Meer. Aber ich wäre schon glücklich mit einer rollstuhlgerechten Wohnung.



5 Wie entspannen Sie sich nach einem langen Arbeitstag?

Freunde treffen, Musik kreieren, Songtexte schreiben, mit den Katzen kuscheln, im Sommer Biergarten.



6 Ihre Lieblingslektüre?

„Euthanasie“ im Dritten Reich von Ernst Klee, da es extrem wichtig ist, die Vergangenheit zu kennen.



7 Welchen Luxus gönnen Sie sich hin und wieder?

Essen gehen mit lieben Freunden, Kunst und Kultur.



8 Wie stellen Sie sich einen perfekten Urlaub vor?

Erholung, Zeit, Sonne und Meer.



9 Was würden Sie einem jungen Menschen gern mit auf den Weg geben?

Beurteile Politik nicht nach ihren Worten, sondern schau auf ihre Taten und deren Folgen für alle.



10 Welche Persönlichkeit aus Ihrem Umfeld hat Sie am meisten beeindruckt?

Der Psychiater Michael von Cranach.