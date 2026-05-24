Aktionstag für ein AfD-Verbot – Demonstrationen in Bayern

Am bundesweiten Aktionstag „Menschenwürde verteidigen – AfD-Verbot jetzt!“ sind auch in Bayern Menschen auf die Straße gegangen. In München waren es zunächst einige Hundert, wie ein Polizeisprecher sagte. Es könne jedoch sein, dass die Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Verlauf noch angewachsen sei. Abschließende Zahlen lagen zunächst nicht vor.

Demonstrationen in mehreren Städten

Die Veranstalter in der Landeshauptstadt hatten 3.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer angekündigt. Ziel der Demonstration war es, vor den Landtagswahlen im Herbst für ein Verbot der AfD zu werben.

Auch in anderen bayerischen Städten wie Nürnberg, Würzburg und Rosenheim gab es Demonstrationen. Vorfälle wurden zunächst keine bekannt. (dpa/lby)