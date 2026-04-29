Augsburgs OB Weber kritisiert Umgang mit Frauen

Die abgewählte Augsburger Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU) sieht Frauen in der Kommunalpolitik im Nachteil. „Wir haben in Bayern auch keine Großstadt mehr, die von einer Frau regiert wird“, sagte sie der „Augsburger Allgemeinen“. Viele Kandidatinnen seien zuletzt gescheitert – „das hat System“.

Weber war seit 2020 im Amt und verlor im März die Stichwahl gegen Florian Freund (SPD) deutlich.

Kritik an unterschiedlicher Bewertung

Frauen würden anders beurteilt als Männer, so Weber. Als Beispiel nannte sie Kommentare zu ihrem Auftreten und ihrer Kleidung. Bei männlichen Politikern sei das kein Thema.

Sie selbst gehe trotz der Niederlage „ohne Groll“ aus dem Amt. Die erste Woche nach der Abwahl sei zwar schwierig gewesen, dennoch blicke sie auch positiv auf die Zeit danach.

Wechsel in den Stadtrat

Weber bleibt politisch aktiv und zieht in den Stadtrat ein. Ein Rückzug komme für sie nicht infrage, sagte sie. Sie wolle damit auch ein Signal setzen, Verantwortung weiter zu übernehmen. (dpa)