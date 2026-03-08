CDU kann bei Rentnern massiv zulegen - verliert jedoch bei jungen Wählern

Rentnerinnen und Rentner wählen CDU: Laut einer Wählerbefragung von Infratest dimap verdankt die CDU ihren Stimmenzuwachs in Baden-Württemberg besonders den über 70-Jährigen. In dieser Altersgruppe wählten demnach 42 Prozent die Partei von Spitzenkandidat Manuel Hagel. Das sind 11 Prozentpunkte mehr als noch 2021. Auch bei den 45- bis 59-Jährigen sowie den 60- bis 69-Jährigen konnte Partei um 7 beziehungsweise 6 Prozentpunkte zulegen. Zum Vergleich: Über alle Altersgruppen hinweg gab es laut Infratest-Prognose ein Plus vom 5 Prozentpunkten auf 29 Prozent.

Bei den 25- bis 34-Jährigen kommen die Christdemokraten dagegen lediglich auf 17 Prozent – und verlieren der Erhebung zufolge sogar 5 Prozentpunkte im Vergleich zur Wahl 2021. Unter den 16- bis 24-Jährigen machten demnach sogar nur 15 Prozent ihr Kreuz bei der CDU. (till)