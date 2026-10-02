Politik

Wohnungen braucht das Land. Der Bauturbo soll helfen. (Foto: dpa/SZ Photo, Wolfgang Filser)

02.10.2026

Ein Booster fürs Wohnen: Bauturbo wirkt in Bayerns Städten

Damit mehr Wohnraum entsteht, hat die schwarz-rote Bundesregierung 2025 den sogenannten Bauturbo beschlossen. Er soll den Wohnungsbau beschleunigen, indem er Ausnahmen vom bestehenden Planungsrecht ohne langwierige Bebauungsplanänderungen ermöglicht. Nach fast einem Jahr zeigt sich: Der Booster wirkt. In den meisten bayerischen Großstädten entsteht so neuer Wohnraum

Es ist eine immense Herausforderung: Rund eine halbe Million Menschen sind bundesweit wohnungslos. Immer mehr Leute geben den Großteil ihres Einkommens für die Miete aus, auch in Bayern. Damit mehr Wohnraum entsteht, hat die schwarz-rote Bundesregierung 2025 den sogenannten Bauturbo beschlossen. Er soll den Wohnungsbau beschleunigen, indem er Ausnahmen vom bestehenden Planungsrecht ohne langwierige Bebauungsplanänderungen ermöglicht. Seit fast einem Jahr gelten nun bereits die vereinfachten Regelungen. Doch was bringt die Reform in der Praxis?

Münchens OB voll des Lobes

Zumindest die Großstädte im Freistaat ziehen zumeist eine positive Bilanz. In Fürth hat der Bauturbo laut Stadtbaurätin Christine Lippert (SPD) Bauvorhaben beschleunigt: „Es konnten so zusätzliche Wohneinheiten gewonnen werden, die ohne diese Gesetzesänderung so in der Kürze der Zeit nicht hätten genehmigt werden können.“ Anders als vor der Reform mitunter befürchtet, habe auch der Naturschutz vor Ort unter den beschleunigten Projekten nicht gelitten, so Lippert.

Nürnbergs Baubürgermeister Nasser Ahmed (SPD) betont ebenfalls, die Stadt habe positive Erfahrungen gemacht. So etwa bei einem Bauprojekt am Gensfelderweg. Dort sollen bestehende Wohngebäude aufgestockt werden und so rund 60 zusätzliche Wohnungen entstehen – ohne neue Flächen zu versiegeln. „Gerade bei Aufstockungen, Nachverdichtungen oder künftig auch bei der Umwandlung von Büroflächen in Wohnungen eröffnet uns der Bauturbo Möglichkeiten, die vorher häufig ein langwieriges Bebauungsplanverfahren erfordert hätten“, erläutert Ahmed. Für ihn ist klar: „Der Bau-turbo kann zusätzliche Wohnungen ermöglichen.“ Wie viele Wohnungen am Ende allein durch dieses Instrument zusätzlich gebaut werden, lasse sich derzeit allerdings noch nicht beziffern.

Voll des Lobes ist auch Münchens OB Dominik Krause (Grüne): „Die neuen Regelungen bringen mehr Tempo.“ Der Bauturbo ermögliche es, durch flexiblere Abweichungen vom bestehenden Baurecht den Wohnungsbau zu beschleunigen oder erst zu ermöglichen. Allein im ersten Halbjahr dieses Jahres gaben die städtischen Behörden nach Angaben der Stadt für rund 2100 Wohnungen die Zustimmung zur Anwendung des Bauturbos.

Mehr Wohnungen in Ausgburg

Auch in Augsburg wirkt der Boost nach Angaben der Stadt. Auf Grundlage der abgespeckten Regelungen wurden in diesem Jahr allein bis September rund 600 neue Wohnungen geschaffen – im gesamten Jahr 2025 waren es dagegen nur 563. In Ingolstadt wird sich der Stadtrat einem Sprecher zufolge erst in den kommenden Sitzungen mit den ersten Bauturbo-Fällen befassen.

In Erlangen ist es laut Baureferat noch zu früh, eine Bilanz zu ziehen. Der Stadtrat hat erst im Juni die Anwendung des Bauturbos beschlossen. In Regensburg wird dieser seit Ende Februar angewandt. Ein Sprecher geht davon aus, dass der Bauturbo letztlich neuen Wohnraum schaffen wird.

Doch nicht überall fällt die Bilanz nur gut aus. In Würzburg werden laut Stadt „viele Baugenehmigungen nicht in Anspruch genommen“. Schuld sind enorme Baukosten und die schwierige Finanzierung. Und ein Sprecher des Landkreises Berchtesgaden sagt: „Der Bauturbo hat in der Praxis seine Wirkung noch nicht in allen gewünschten Bereichen entfaltet, etwa wenn es speziell um bezahlbaren Wohnraum geht.“ In Berchtesgaden entstehen mittels Bauturbo statt Mietwohnungen vor allem Ein- und Zweifamilienhäuser. Er beschleunigt dort, so lautet Kritik, zudem den Verlust von Grünflächen.

Klar ist: Der Bauturbo reicht nicht, um die Wohnungsnot zu besiegen. Nötig ist, endlich mehr Sozialwohnungen zu bauen. (Tobias Lill)
 

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!
Die Frage der Woche

Ist der Tankrabatt sinnvoll?

Unser Pro und Contra jede Woche neu
Diskutieren Sie mit!

Die Frage der Woche – Archiv
Facebook
X
Instagram
Bluesky
BSZ-Newsletter
Vergabeplattform
Vergabeplattform

Staatsanzeiger eServices
die Vergabeplattform für öffentliche
Ausschreibungen und Aufträge Ausschreiber Bewerber

Beilagen

> Das neue vbw Unternehmermagazin ist online

„Die Bundesregierungskoalition hat noch schnell Reformen angekündigt, ehe sie sich in die Berliner Sommerpause verabschiedete. Eine Sommerpause übrigens, die sich die Wirtschaft nicht leistet. Unternehmer und Manager sind stets am Sprung“, sagt Bertram Br

> Das einblicke-Magazin der Bundesgesellschaft für Endlagerung ist online

Die Suche nach dem sichersten Ort für unseren Atommüll ist eine staatliche Jahrhundertaufgabe. Das einblicke-Magazin der Bundesgesellschaft für Endlagerung stellt vier Menschen vor, die diese Mission bei der Bundesgesellschaft für Endlagerung mit ihre

> Änderung der Gemeindeordnung

Liebe Leserinnen und Leser des Kommunalen Taschenbuchs, die Gemeindeordnung des Freistaats Bayern hat sich am 23. Dezember 2025 nach Redaktionsschluss (14. November 2025) nochmals geändert. Die entsprechenden Seiten können Sie hier herunterladen.

Jahresbeilage 2025

Nächster Erscheinungstermin:
28. November 2026

Weitere Infos unter Tel. 089 / 29 01 42 54 /56
oder
per Mail an anzeigen@bsz.de

Download der aktuellen Ausgabe vom 28.11.2025 (PDF, 16,5 MB)

E-Paper
Unser Bayern

Das kunst- und kulturhistorische Online-Magazin der Bayerischen Staatszeitung

Unser Bayern

LesenNachbestellen

Aktuelle PDF-Ausgabe

Nur für Abonnenten

Unser Bayern – Inhaltsverzeichnisse

Abo + Bestellservice
Abo + Bestellservice
ABO
BSZ | ePaper BSZ | Businessabo GVBI | Abo
Shopping
Anzeigen Mediadaten
Mediadaten26
Staatszeitung Staatsanzeiger
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 1. Januar 2026
(PDF 1,5 MB)
Kontakt
Anzeigen@bsz.de Tel. 089/290142-65/54/56
Shopping
BSZ-Onlineshop
Shop
Kommunales Taschenbuch GVBl | Einbanddecke
KontaktImpressumDatenschutz

Mediapartner

logo staatsanzeiger vektori lg v24

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Unser Impressum.

Notwendig

Notwendige Cookies machen diese Webseite nutzbar, indem sie Grundfunktionen wie Zugriffsschutz und Cookie-Einstellungen ermöglichen.

Präferenzen

Präferenz-Cookies speichern Website-spezifische Einstellungen wie etwa Sprache, damit Sie diese bei einem erneuten Besuch nicht neu konfigurieren müssen.

Statistiken

Statistik-Cookies helfen uns dabei, die Interaktion unserer Besucher mit unserer Website zu analyiseren. Die Daten werden dabei anonym gesammelt.

Marketing

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Unser Bayern - Nachbestellen

Aktuelle Einzelausgaben des Online-Magazins „Unser Bayern” können im ePaper der BSZ über den App-Store bzw. Google Play gekauft werden.

appstore bsz ePaper appstore logo

https://apps.apple.com/de/app/bsz-epaper/id770850751

google play bsz ePaper google play logo

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.cominto.blaetterkatalog.bsz