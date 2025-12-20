Politik

Der bayerische Landtagsabgeordnete Franz Schmid (AfD) steht vor einer Veranstaltungshalle in Greding. Bei der Gründung des bayerischen Landesverbandes der AfD-Jugendorganisation kandidierte er als Landesvorsitzender und wurde auch gewählt. (Foto: dpa/Stefan Puchner)

20.12.2025

Generation Deutschland in Bayern gegründet

Im mittelfränkischen Greding hat begleitet von einer Gegendemonstration die Geburtsstunde der bayerischen Generation Deutschland geschlagen. Der neue Landesvorsitzende ist kein Unbekannter

Der AfD-Abgeordnete Franz Schmid ist nach eigenen Angaben Vorsitzender des neu gegründeten bayerischen Landesverbands der Generation Deutschland. "Das Jugendstatut wurde einstimmig angenommen, das war der Beginn der Generation Deutschland Bayern", sagte Schmid am Samstagnachmittag vor Journalisten im mittelfränkischen Greding. "Wir haben jetzt den ersten Vorsitzenden gewählt, das bin ich."

Journalisten waren nicht zu dem Gründungstreffen zugelassen, dies wurde im Vorfeld mit Platzmangel begründet. Der Landtagsabgeordnete informierte die Presse im Anschluss an die Wahl vor der Halle. Laut Schmid gab es für den Vorsitz keinen Gegenkandidaten, er sei mit knapp 90 Prozent der Stimmen gewählt worden. 

Schmid war schon Vorsitzender der Jungen Alternative

Schmid wird vom Bayerischen Landesamt für Verfassungsschutz beobachtet und war schon Landesvorsitzender der Vorgängerorganisation Junge Alternative. Diese hatte sich im Frühjahr aufgelöst, die AfD hatte sich zuvor von ihr getrennt. 

Die JA war als eigenständiger Verein nur lose an die AfD angebunden gewesen. Die AfD hatte deshalb wenig Einfluss auf das Verhalten der JA. Mitglied in der neuen Jugendorganisation, deren Bundesverband Ende November gegründet wurde, kann in der Regel nur noch sein, wer auch in der AfD ist. 

Dass sich die Generation Deutschland in Bayern inhaltlich neu aufstellt, sieht Schmid nicht. "Wir hatten gute Inhalte. Wir werden uns jetzt tatsächlich professionalisieren. Es gibt mehr Mittel, mehr finanzielle Mittel für uns." Die Junge Alternative habe immer das Problem gehabt, dass sie wenig finanzielle Möglichkeiten gehabt habe.

Rund 250 Menschen bei Gegenprotest

Vor der Veranstaltungshalle in Greding demonstrierten rund 250 Menschen gegen die AfD. Unter anderem die Grüne Jugend, die Linksjugend und die DGB-Jugend hatten zum Protest aufgerufen. Die Proteste blieben laut einer dpa-Reporterin vor Ort friedlich. (dpa)
 

