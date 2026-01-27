Holocaust-Gedenktag: Israels Botschafter fordert Taten gegen Antisemitismus

Zum internationalen Holocaust-Gedenktag hat Israels Botschafter Ron Prosor ein konsequenteres Vorgehen gegen Antisemitismus in Deutschland angemahnt. "Am 27. Januar dieses Jahres muss klar sein, dass den Worten Taten folgen müssen", sagte er im Interview mit der "Jüdischen Allgemeinen". Die Gesetze seien bislang nicht klar genug. "Vieles, was wir erleben, hat nichts mit Meinungsfreiheit zu tun", betonte Prosor. "Die Linie zwischen Meinungsfreiheit und Aufhetzung ist längst überschritten."

Der Holocaust-Gedenktag erinnert an die Ermordung von sechs Millionen Jüdinnen und Juden während des Nationalsozialismus. Das Datum wurde gewählt, weil am 27. Januar 1945 das deutsche Vernichtungslager Auschwitz befreit wurde.

Der israelische Botschafter bezeichnete es als beängstigend, wie sich das Klima in Deutschland verändert habe. Sorge bereite ihm nicht nur das Erstarken der AfD. "Wir müssen auch den Antisemitismus von links und den muslimischen Antisemitismus betrachten", sagte Prosor. "Das ist eine wirkliche Bedrohung für jüdisches Leben." (dpa)