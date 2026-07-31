Kabinettsumbildung: Eine große Chance vertan

Es hätte ein positives Signal vor der Sommerpause sein können: Relativ zügig räumte Bundeskanzler Friedrich Merz die Personalie Jens Spahn nach dessen Leihmutterschaftsaffäre ab. Und er nutzte die Gunst der Stunde zu einer – durchaus nachvollziehbaren – größeren Kabinettsumgestaltung. Dass er im Zuge dieser Rochade zwei Frauen in einflussreiche Positionen hievte, sollte nach innen wie nach außen demonstrieren: Im Zentrum der Macht dürfen auch Frauen mitspielen. Mit dem dicken Fell, das sie beim Durchsetzen der Gesundheitsreform bewies, dürfte die bisherige Gesundheitsministerin Nina Warken als Kanzleramtschefin tatsächlich an der richtigen Stelle sein. Auch die bisherige CDU-Bundesschatzmeisterin Franziska Hoppermann kann man sich als Generalsekretärin vorstellen. Sie selbst hatte sich das Amt schon 2021 zugetraut.



Die Entscheidung, Kanzleramtschef Thorsten Frei zu Spahns Nachfolger als Fraktionschef vorzuschlagen, ist ebenfalls nachvollziehbar. Und den durchsetzungsstarken Carsten Linnemann wollte Merz schon vor einem Jahr als Gesundheitsminister. Dass Linnemann damals kundtat, er traue sich das Amt mangels Sachkenntnis nicht zu, darüber kann man heute schmunzeln. Ein Hinderungsgrund ist das nicht. Der allseits geschätzte Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) etwa konnte zunächst auch nur seinen Grundwehrdienst als einschlägige Erfahrung vorweisen.



Dass der Umbesetzungsreigen am Ende doch nicht zur Erfolgsgeschichte wurde, liegt vor allem am Umgang mit einer Personalie: Merz war mit der Performance von Verkehrsminister Patrick Schnieder unzufrieden. Doch weil der potenzielle Nachfolger absagte, wurde die Verkündung zur tagelangen Hängepartie – bis Schnieder schließlich selbst um seine Entlassung bat. Ein unwürdiges Schauspiel, das erneut Zweifel an der Kommunikationskompetenz des Bundeskanzlers laut werden lässt und für Verwerfungen innerhalb der Union sorgt. Aufbruchstimmung kurz vor den wichtigen Wahlen in den ostdeutschen Bundesländern sieht anders aus.

