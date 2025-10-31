Weitere Infos unter Tel. 089 / 29 01 42 54 /56 oder per Mail an anzeigen@bsz.de

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder reist am Samstag für einige Tage nach Südafrika: nach Kapstadt und Stellenbosch in der Partnerprovinz Westkap. Höhepunkt ist ein Treffen mit dem südafrikanischen Präsidenten Cyril Ramaphosa, zudem nimmt Söder an einem Treffen mit den Regierungschefs mehrerer bayerischer Partnerregionen teil. „Wir setzen unsere Afrika-Strategie konsequent fort – denn Afrika ist ein Kontinent der Chancen“, so Söder. Einer der wichtigsten Partner sei Südafrika deshalb, weil es eines der stärksten und stabilsten Länder sei, betonte der CSU-Politiker. (dpa)

Auf der Agenda stehen politische und Wissenschaftstermine, aber nicht nur

