Politik

Dominik Krause (Bündnis 90/Die Grünen), Zweiter Bürgermeister von München, steht bei der Wahlparty der Grünen nach der Kommunalwahl in der bayerischen Landeshauptstadt mit einem Blumenstrauß auf der Bühne. (Foto: dpa/Peter Kneffel)

09.03.2026

Münchner OB-Kandidat Krause: Münchner Physiker wird neuer Hoffnungsträger der Grünen

Vor der Wahl um das Münchner Rathaus haben dem Grünen-Bewerber Dominik Krause viele nur wenige Chancen eingeräumt. Nun zeigt sich, dass er nicht nur bei den Google-Trends viele überraschte. Jetzt kommt es zur Stichwahl

Diesen Abend wird Dominik Krause wohl so schnell nicht vergessen. Als sich der 35-Jährige von seinen Parteifreunden in München feiern lässt, kennt der Jubel keine Grenzen. Während Krause für die Grünen in der Landeshaupt der Gewinner des Abends ist, rätseln in Deutschland viele Menschen über seine Person. Wer ist der junge Mann, der nun in der Stichwahl SPD-Urgestein Dieter Reiter im Kampf um das Münchner Rathaus herausfordert? Bei den Google-Trends ist er in jedem Fall am Abend weit vorn bei den angesagtesten Suchbegriffen.

Krause nennt Oktoberfest „weltweit größte offene Drogenszene“

Auf den ersten Blick wirkt Dominik Krause eher unauffällig - blonde Haare, schmales Gesicht, breites Lächeln. Bundesweite Aufmerksamkeit hat er vor der Kommunalwahl wohl bisher nur einmal erlangt: Kurz nach seinem Amtsantritt als Zweiter Münchner Bürgermeister 2023 bezeichnete er das Oktoberfest als „weltweit größte offene Drogenszene“. Ansonsten hat sich studierte Physiker keinerlei Provokationen erlaubt. Er nennt selbst das Wandern, Klettern und Skifahren in den Alpen als sein großes Hobby.

Tanzkurs mit seinem Verlobten Sebastian

Bei einem Tanzkurs lernte Krause nach eigenen Angaben seinen Verlobten Sebastian kennen - das Paar lebt in Giesing. Geboren wurde Krause 1990 in München, er hat zwei Geschwister. Sein politisches Engagement bei den Grünen begründet er mit Erlebnissen während einer Nazi-Demonstration in München. Seit 2014 ist Krause Mitglied des Münchner Stadtrates.

Kritikern, die meinen, er sei noch zu jung für das Amt des Oberbürgermeisters, tritt Krause selbstbewusst entgegen und verweist gerne auf Hans-Jochen Vogel. Der SPD-Politiker war 34, als er 1960 auf den Chefsessel im Münchner Rathaus gewählt wurde. Als Reiter im vergangenen Jahr nach einer Operation zwei Monate ausfiel, übernahm Krause dessen Amtsgeschäfte - geräuschlos und ohne Pannen.

Scheut auch keine Konflikte mit seiner eigenen Partei

Krause scheut auch keine Konflikte mit seinen eigenen Parteifreunden - als er sich im August 2024 öffentlich für eine Olympia-Bewerbung von München aussprach, stieß er vielen Grünen vor den Kopf. Zugleich setzte er im Wahlkampf auch auf Unterstützung durch seinen Parteifreund Robert Habeck - auch damit ging Krause in Bayern ein gewisses Risiko ein, denn die CSU macht seit Jahren lautstark gegen Habeck mobil. (dpa)

