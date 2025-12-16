Politik

Dressurreiterin Lisa Müller ist in die CSU eingetreten. Erst kürzlich hatte sie bei Landtagspräsidentin Ilse Aigner im Bayerischen Landtag ein Praktikum absolviert, das sie nach eigenen Angaben in ihrer Entscheidung bestärkte. (Foto: dpa/Lennart Preiss)

16.12.2025

Lisa Müller ist jetzt CSU-Mitglied

"Mehr Frauen würden der Politik guttun": Dressurreiterin Lisa Müller ist der CSU beigetreten. Ausschlaggebend dafür waren nach eigenen Angaben Einblicke in die Arbeit des Landtags. Ein politisches Amt strebt sie vorerst nicht an

Dressurreiterin Lisa Müller ist in die CSU eingetreten. „Die CSU ist meine politische Heimat“, sagte sie dem Radiosender Antenne Bayern. Erst vor kurzem hatte die 36-Jährige, die mit Fußball-Star Thomas Müller verheiratet ist, ein Praktikum bei der Präsidentin des bayerischen Landtags, Ilse Aigner (CSU), absolviert.

Praktikum bestärkte sie in der Entscheidung

„Mir hat das Praktikum dort sehr gut gefallen und ich konnte viele spannende Eindrücke und Erfahrungen gewinnen. Das alles hat mich in meiner Entscheidung bestärkt“, sagte Müller dem Radiosender.

Landtagspräsidentin Aigner freut sich über Müllers Parteieintritt bei den Christsozialen. „Lisa Müller ist eine interessierte und intelligente Frau, die auch noch einen landwirtschaftlichen Betrieb – ihr Gestüt – leitet“, sagte die CSU-Politikerin Antenne Bayern. Ein Amt oder ein Mandat strebe Müller nach eigenen Angaben vorerst nicht an, berichtet der Sender.

Bereits nach dem Abschluss ihres Praktikums hatte sie sich diesbezüglich zurückhaltend geäußert: „Dass ich mich jetzt sofort morgen aufstellen lasse, das denke ich, ist ziemlich früh, und da fehlt mir dann einfach das Wissen dazu“, sagte sie damals. Sie habe aber „fest vor“, sich immer weiterzubilden und „auch Erfahrungen zu sammeln“.

Müller: „Mehr Frauen würden der Politik guttun“

Ihre Zeit im Landtag bezeichnete Müller als „sehr, sehr spannend“. Das Zusammenbringen verschiedener Perspektiven in der Politik sei „nicht so einfach, wie man immer denkt“, und der Beruf erfordere „viel Ausdauer und Arbeit“. Sie betonte: „Ich glaube, wir sind manchmal zu schüchtern, aber ich glaube, mehr Frauen würden der Politik definitiv guttun.“

Lisa Müller ist seit 2009 mit dem früheren Nationalspieler Thomas Müller verheiratet. Während der seine Fußball-Karriere nun in Kanada auslaufen lässt, wo er gerade seinen Vertrag in Vancouver um ein weiteres Jahr verlängert hat, blieb seine Frau in Bayern. (dpa)

 

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!
