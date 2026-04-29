Merz offen für höhere Reichensteuer

Bundeskanzler Friedrich Merz zeigt sich offen für eine Erhöhung der sogenannten Reichensteuer. Diese könnte Teil einer umfassenden Reform der Einkommensteuer werden.

„Das wäre denkbar“, sagte der CDU-Chef dem „Spiegel“ – allerdings nur im Zusammenspiel mit Entlastungen an anderer Stelle, etwa durch eine Glättung des Steuertarifs oder die Abschaffung des Solidaritätszuschlags.

Reform mit Entlastungen geplant

Ein Vorschlag aus der Unionsfraktion sieht vor, den Reichensteuersatz von derzeit 45 auf 47,5 Prozent zu erhöhen und die Grenze für den Spitzensteuersatz zu verändern. Gleichzeitig sollen kleinere und mittlere Einkommen entlastet werden, etwa durch einen höheren Grundfreibetrag und den vollständigen Wegfall des Solidaritätszuschlags.

Auch Besserverdienende könnten laut Konzept unter dem Strich profitieren, da sie ebenfalls von den Entlastungen im unteren Tarifbereich betroffen wären.

Signal an die SPD

Die Aussagen von Merz gelten auch als Entgegenkommen gegenüber dem Koalitionspartner SPD. Die Sozialdemokraten drängen darauf, höhere Einkommen stärker zu belasten, um Entlastungen für andere Gruppen zu finanzieren. Ähnlich hatten sich zuvor bereits Markus Söder und Jens Spahn geäußert. (dpa)