Olympiasieger Ronald Rauhe wird neuer Sport-Staatsminister

Der zweimalige Kanu-Olympiasieger Ronald Rauhe wird neuer Staatsminister für Sport im Bundeskanzleramt. Kanzler Friedrich Merz (CDU) gab auf Instagram bekannt, dass der 44-Jährige der bisherigen Staatsministerin Christiane Schenderlein nachfolgt. Schenderlein musste im Zuge einer größeren Kabinettumbildung gehen.

Rauhe gewann zusätzlich zu seinen Olympiasiegen bei Welt- und Europameisterschaften insgesamt 31 Goldmedaillen. Man kennt ihn auch als ZDF-TV-Experten. (dpa/BSZ)