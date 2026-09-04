Politikerprivilegien: Aus der Zeit gefallen

FC-Bayern-Freikarten für Münchner Stadträte, daneben freier Eintritt in städtische Museen und Schwimmbäder sowie diverse Theater. Wie jetzt bekannt wurde, profitieren Stadtratsmitglieder in der Landeshauptstadt – und vermutlich auch andernorts – von diversen Vergünstigungen. Zu Recht? Und soll das so bleiben? Dass der Münchner Oberbürgermeister Dominik Krause dies hinterfragt, ist überaus berechtigt.



In Zeiten sozialer Härten und angekündigter Zumutungen für alle müssen Mandatsträger noch stärker darauf achten, Vorurteile über vermeintliche Privilegien nicht noch zu befeuern. Man kann nicht auf der einen Seite Kitagebühren erhöhen oder beispielsweise Müllwerkern untersagen, ein kleines Trinkgeld anzunehmen. Und dabei eigene Vergünstigungen unangetastet lassen.

Es gibt da einiges, was man hinterfragen kann: Warum müssen Abgeordnete gratis Bahn fahren?



Im Fall der Bayern-Tickets kommt erschwerend hinzu, dass Normalmenschen oft keine Chance haben, überhaupt eine der begehrten – und teuren – Karten zu ergattern. Grundsätzlich sind Heimspiele ausverkauft. Natürlich wäre es seltsam, wenn der OB oder einzelne Stadträte eine Einladung des FC Bayern ausschlagen und nie mehr im Stadion aufkreuzen. Aber dazu braucht es keine 50 Gratistickets pro Spiel. Es ist keine Herkulesaufgabe, hier Änderungen vorzunehmen.



Grundsätzlich lässt sich auch in anderen Bereichen einiges abstellen. Wozu brauchen Abgeordnete in Bund und Land eine steuerfreie Aufwandspauschale? Während Freiberufler jeden Minibeleg mühsam sammeln und beim Finanzamt einreichen müssen. Ist es gerechtfertigt, dass Abgeordnete grundsätzlich kostenlos Bus und Bahn fahren, im Fall der Bahn übrigens erster Klasse? Auch Hebammen, Pfleger und Ehrenamtliche sind viel unterwegs. An solche Leute dürfen Zuckerl wie Gratistickets auch gern abgegeben werden.



Nein, das soll kein Politiker-Bashing sein. Wer ein öffentliches Amt übernimmt, soll ordentlich bezahlt und respektiert werden. Respekt a