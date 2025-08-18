Politik

Soldat der Bundeswehr während einer Übung des 371. Panzergrenadierbattalions. (Foto: dpa)

18.08.2025

Sicherheitsgarantien für die Ukraine: Bundesregieurng uneins über Truppeneinsatz nach möglichem Friedensschluss

Außenminister Wadephul sieht einen Einsatz von Bundeswehrsoldaten in der Ukraine skeptisch. Doch in der Koalition gibt es auch Befürworter eines möglichen Einsatzes deutscher Truppen im Falle eines Friedensschlusses

Vor den neuen Ukraine-Gesprächen in Washington nimmt die Diskussion über die Beteiligung auch deutscher Soldaten bei der Absicherung einer möglichen Friedenslösung wieder Fahrt auf. Die Bundesregierung betonte zudem, es müsse verhindert werden, dass es nur eine Atempause gebe, die nach Jahren aufgekündigt werde.

"Deshalb braucht die Ukraine natürlich robuste Sicherheitsgarantien. Die Frage der konkreten Ausgestaltung, die ist extrem komplex", sagte der stellvertretende Regierungssprecher Steffen Meyer in Berlin. Es gehe um politische und technische Fragen, "die da sehr konkret besprochen werden müssen".

Vor dem Gespräch des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj mit US-Präsident Donald Trump äußerte sich Außenminister Johann Wadephul im Podcast "Table.Today" skeptisch zu einer Entsendung deutscher Soldaten in die Ukraine. Er verwies auf eine verstärkte Rolle der Bundeswehr in der Nato, darunter mit einer Kampfbrigade - rund 5.000 Männer und Frauen - in Litauen. Ein Einsatz in der Ukraine würde Deutschland "voraussichtlich auch überfordern". 

Später machte er in Tokio deutlich, es sei zum jetzigen Zeitpunkt offen, ob man deutsche Truppen entsenden werde. "Das muss wirklich verhandelt werden", ergänzte Wadephul.

Strategische Falle: Europäer könnten Ostflanke schwächen

Militärplaner und Wissenschaftler befassen sich seit Monaten mit Konzepten für die Absicherung eines möglichen neuen Kapitels im Ukraine-Krieg, das militärisch von einem Waffenstillstand bis zu einem Friedensvertrag reichen kann. Politisch reicht die Spannbreite von der Benennung faktischer Kontrolle über Gebiete bis zum völkerrechtlich verbindlichen Verzicht auf Gebiete.

Eine Sorge der Militärplaner ist, dass der russische Präsident Wladimir Putin die europäischen Nato-Staaten in eine strategische Falle locken könnte. Denn für eine Ukraine-Schutztruppe - an der sich die Bundeswehr so gut beziehungsweise schlecht wie andere europäische Nato-Armeen beteiligen könnte - müssten Teile der Ostflanke wie das Baltikum entblößt werden. 

Signal der Stärke kann Schwächen offenlegen 

Die Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) analysierte im Februar Modelle zur Absicherung eines möglichen Waffenstillstandes in der Ukraine. Die SWP-Sicherheitsforscherin Claudia Major schrieb da, bislang gebe es keine schlüssigen Ideen dazu. 

"Was die Europäer ad hoc bereitstellen können, würde keinen glaubhaften Schutz bieten", stellte sie in ihrer Studie fest. Nötig wäre für eine Abschreckung eine "zusätzlich notwendige westliche ideale Kontingentstärke von etwa 150.000 Soldaten". 

Major warnt: "Ein ,,Bluff and Pray"-Ansatz (bluffen und beten), der zu wenig Truppen einsetzt und im Wesentlichen auf der Hoffnung fußt, dass Russland diesen nicht testet, wäre fahrlässig und erhöht die Wahrscheinlichkeit eines Krieges in Europa." 

Deswegen und um Glaubwürdigkeit militärisch abzubilden, wurde schnell deutlich, dass es ohne USA nicht geht. Deutschland setzte zudem darauf, die Ukraine militärisch zu stärken und zur Selbstverteidigung zu befähigen. 
Denn auch darum geht es den Europäern bei Gesprächen: Russland darf sich nicht mit Forderungen durchsetzen, die die Ukraine militärisch schwächen. Dazu gehören auch Gebietsverzichte, bei denen Russland über die ausgebaute Frontlinie hinaus Land erhält - und damit die jahrelang ausgebauten Verteidigungsstellungen der Ukraine gleich mit zerschlägt.

Die Debatte nimmt Fahrt auf

In Deutschland und Europa trat die öffentliche Debatte lange auf der Stelle. Es wäre in der Sicherheitspolitik nicht das erste Mal, dass etwas in weiter Ferne zu liegen scheint und dann unerwartet schnell vor der Tür steht. Die Diskussion trifft einen empfindlichen Nerv.

Auch Deutschland müsse sich als Führungsmacht in Europa an der Absicherung einer Friedenslösung beteiligen - "zumal, wenn es dafür die Rückversicherung der Amerikaner gibt", sagte der CDU-Fachpolitiker Roderich Kiesewetter im "Focus online". 

Der SPD-Außenpolitiker Adis Ahmetovic zeigte sich im "Spiegel" offen für die Option, dass sich die Bundeswehr an einer späteren Friedensmission in der Ukraine beteiligt, sein Parteifreund Ralf Stegner war dagegen. 
AfD-Chefin Alice Weidel warnte auf X, Deutschland könne selbst zur Zielscheibe werden, während sich die USA zurückzögen und forderte: "Deutschland braucht Ausgleich mit Russland statt Dauerkonfrontation."

Linken-Chef Jan van Aken brachte als Sicherheitsgarantie für die Ukraine dagegen eine UN-Blauhelmtruppe als Beobachtermission im Umfang von 30.000 bis 40.000 Soldaten ins Gespräch. Wichtig wäre, dass sich China beteilige, denn russische Soldaten würden nicht auf chinesische schießen, sagte van Aken in Berlin. Bei einer deutschen Beteiligung hätte er hingegen aus historischen Gründen "Bauchgrummeln", weil damit wieder deutsche Truppen "kurz vor Stalingrad" stünden. (dpa)

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!
Die Frage der Woche

Sollen die Krankenkassen häufiger für Abtreibungen bezahlen?

Unser Pro und Contra jede Woche neu
Diskutieren Sie mit!

Die Frage der Woche – Archiv
Facebook
X
Instagram
Bluesky
BSZ-Newsletter
Vergabeplattform
Vergabeplattform

Staatsanzeiger eServices
die Vergabeplattform für öffentliche
Ausschreibungen und Aufträge Ausschreiber Bewerber

Jahresbeilage 2024

Nächster Erscheinungstermin:
28. November 2025

Weitere Infos unter Tel. 089 / 29 01 42 54 /56
oder
per Mail an anzeigen@bsz.de

Download der aktuellen Ausgabe vom 29.11.2024 (PDF, 19 MB)

E-Paper
Unser Bayern

Die kunst- und kulturhistorische Beilage der Bayerischen Staatszeitung

Unser Bayern

LesenNachbestellen

Aktuelle PDF-Ausgabe

Nur für Abonnenten

Unser Bayern – Inhaltsverzeichnisse

Abo + Bestellservice
Abo + Bestellservice
ABO
BSZ | Abo BSZ | Businessabo BSZ | ePaper
Shopping
Anzeigen Mediadaten
Shop
Staatszeitung Staatsanzeiger
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 23. Mai 2025
(PDF 6 MB)
Kontakt
Anzeigen@bsz.de Tel. 089/290142-65/54/56
Shopping
BSZ-Onlineshop
Shop
Bücher Fachliteratur Redaktionsbeilagen Sonderdrucke
KontaktImpressumDatenschutz

Mediapartner

logo staatsanzeiger vektori Sta Logo lg v24

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Unser Impressum.

Notwendig

Notwendige Cookies machen diese Webseite nutzbar, indem sie Grundfunktionen wie Zugriffsschutz und Cookie-Einstellungen ermöglichen.

Präferenzen

Präferenz-Cookies speichern Website-spezifische Einstellungen wie etwa Sprache, damit Sie diese bei einem erneuten Besuch nicht neu konfigurieren müssen.

Statistiken

Statistik-Cookies helfen uns dabei, die Interaktion unserer Besucher mit unserer Website zu analyiseren. Die Daten werden dabei anonym gesammelt.

Marketing

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!