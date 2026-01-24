Politik

CSU-Chef Markus Söder äußert sich vor der Kommunalwahl zur Stärke der AfD in Bayern. (Foto: dpa/Pia Bayer)

24.01.2026

Söder: AfD wird kein Bürgermeisteramt in Bayern gewinnen

Markus Söder wirft der AfD fehlende moralische und fachliche Kompetenz vor: "Diese Partei duldet Leute in ihren Reihen, die vor Gericht stehen und üble Dinge aus dunkelsten Zeiten sagen"

Bei der Kommunalwahl wird kein AfD-Kandidat nach Einschätzung von CSU-Chef Markus Söder ein Bürgermeisteramt gewinnen. „Die AfD wird kein Rathaus in Bayern übernehmen, davon gehe ich fest aus“, sagte der bayerische Ministerpräsident den „Nürnberger Nachrichten“. Der AfD fehle die moralische und fachliche Kompetenz. „Diese Partei duldet Leute in ihren Reihen, die vor Gericht stehen und üble Dinge aus dunkelsten Zeiten sagen – und auch inhaltlich fehlt der AfD jedes Konzept. Wir werden uns damit klar auseinandersetzen.“

Ob die AfD in Bayern – wie auch schon in anderen Bundesländern – bei der Kommunalwahl einen Chefposten in einem Rathaus oder einem Landratsamt erobern kann, ist offen. Es ist aber davon auszugehen, dass die Partei bei der Wahl am 8. März die Gesamtzahl ihrer gewonnenen Mandate um ein Vielfaches steigern kann. 2020 holte die Partei in Bayern noch 4,7 Prozent, 4,4 Prozentpunkte mehr als 2014. In landesweiten Umfragen liegt die AfD dieser Tage recht stabil bei Werten um die 19 Prozent – vor sechs Jahren lag sie vor der Kommunalwahl noch bei nur rund 10 Prozent.

AfD geht mit hohen Erwartungen in Kommunalwahl

In welche Richtung es in Bayern gehen kann, zeigte die Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen im vergangenen September: Keine Partei konnte auch nur annähernd vergleichbare Stimmzuwächse bejubeln wie die AfD. Im Gegenteil: CDU, SPD, Grüne und FDP mussten schmerzhafte Verluste hinnehmen.

Mit Blick auf die nächste Landtagswahl in Bayern im Jahr 2028 gab sich Söder ebenfalls optimistisch. Nachdem SPD und Grüne einst seinen Vorschlag für eine Amtszeitbegrenzung für Ministerpräsidenten in Bayern abgelehnt hätten, wolle er gerne weitermachen, „wenn meine Partei und die Wähler es wollen“. Hinsichtlich möglicher Koalitionen zeigte er sich zufrieden mit dem aktuellen Bündnis mit den Freien Wählern. „Wir bilden eine bürgerliche Regierung und können für Bayern viel bewegen. Ich bin damit sehr zufrieden.“ (dpa)

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!
Die Frage der Woche

Soll man Bundesländer zusammenlegen?

Unser Pro und Contra jede Woche neu
Diskutieren Sie mit!

Die Frage der Woche – Archiv
Facebook
X
Instagram
Bluesky
BSZ-Newsletter
Vergabeplattform
Vergabeplattform

Staatsanzeiger eServices
die Vergabeplattform für öffentliche
Ausschreibungen und Aufträge Ausschreiber Bewerber

Jahresbeilage 2025

Nächster Erscheinungstermin:
28. November 2026

Weitere Infos unter Tel. 089 / 29 01 42 54 /56
oder
per Mail an anzeigen@bsz.de

Download der aktuellen Ausgabe vom 28.11.2025 (PDF, 16,5 MB)

E-Paper
Unser Bayern

Das kunst- und kulturhistorische Online-Magazin der Bayerischen Staatszeitung

Unser Bayern

LesenNachbestellen

Aktuelle PDF-Ausgabe

Nur für Abonnenten

Unser Bayern – Inhaltsverzeichnisse

Abo + Bestellservice
Abo + Bestellservice
ABO
BSZ | ePaper BSZ | Abo BSZ | Businessabo GVBI | Abo
Shopping
Anzeigen Mediadaten
Mediadaten26
Staatszeitung Staatsanzeiger
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 1. Januar 2026
(PDF 1,5 MB)
Kontakt
Anzeigen@bsz.de Tel. 089/290142-65/54/56
Shopping
BSZ-Onlineshop
Shop
Kommunales Taschenbuch GVBl | Einbanddecke
KontaktImpressumDatenschutz

Mediapartner

logo staatsanzeiger vektori lg v24

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Unser Impressum.

Notwendig

Notwendige Cookies machen diese Webseite nutzbar, indem sie Grundfunktionen wie Zugriffsschutz und Cookie-Einstellungen ermöglichen.

Präferenzen

Präferenz-Cookies speichern Website-spezifische Einstellungen wie etwa Sprache, damit Sie diese bei einem erneuten Besuch nicht neu konfigurieren müssen.

Statistiken

Statistik-Cookies helfen uns dabei, die Interaktion unserer Besucher mit unserer Website zu analyiseren. Die Daten werden dabei anonym gesammelt.

Marketing

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Unser Bayern - Nachbestellen

Aktuelle Einzelausgaben des Online-Magazins „Unser Bayern” können im ePaper der BSZ über den App-Store bzw. Google Play gekauft werden.

appstore bsz ePaper appstore logo

https://apps.apple.com/de/app/bsz-epaper/id770850751

google play bsz ePaper google play logo

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.cominto.blaetterkatalog.bsz