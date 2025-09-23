Politik

Markus Söder (CSU, rechts), Ministerpräsident von Bayern, neigt sich bei einer Pressekonferenz anlässlich der CSU-Herbstklausur zu Klaus Holetschek, Vorsitzender der CSU-Fraktion im Landtag. Die CSU-Herbstklausur steht unter dem Motto „Bayern im Herzen – die Zukunft im Blick“. (Foto: dpa/Pia Bayer)

23.09.2025

Söder setzt auf Stellenkürzungen und Investitionen

Jahr für Jahr nutzt Ministerpräsident Söder die CSU-Klausur in Kloster Banz zur Vorstellung seiner neuesten Ideen: Dieses Mal hat er aber etwas parat, was landesweit auf wenig Jubel stoßen wird

Angesichts zunehmend klammer Kassen setzt Ministerpräsident Markus Söder für die kommenden Jahre auf einen Mix aus Investitionen und Sparsamkeit. Ziel sei es, mit einem neuen Bayern-Paket „sowohl für Investitionen zu sorgen, in Zukunft und Alltag“ als auch mit einer Staatsreform, „zu schauen, wie der Staat schlanker, fitter werden kann“, sagte der CSU-Chef zum Auftakt der Herbstklausur der CSU-Landtagsfraktion in Kloster Banz. Die Prioritäten müssten so gesetzt werden, „dass mit den Ressourcen maximale Effizienz erzielt werden kann und sich damit die Menschen auch gut entwickeln können“.

10.000 Stellen bis 2040 sollen verschwinden

Söder hatte kürzlich im „Münchner Merkur“ erneut angekündigt, den Staatsapparat in Bayern verschlanken zu wollen. Nachdem er dazu im vergangenen Jahr noch den Abbau von rund 5.000 Planstellen ins Gespräch gebracht hatte, nannte er nun das Ziel, bis 2040 rund 10.000 Planstellen streichen zu wollen. Er begründete dies mit den hohen Fixkosten, die der Freistaat aufgrund von Personalkosten hat. Dies hatte bei Gewerkschaften und Bildungsverbänden massive Kritik hervorgerufen.

Söder rechtfertigte die Pläne mit den geänderten Rahmenbedingungen: „Die Wahrheit ist, unser Land ist herausgefordert wie nie.“ Auch Bayern sei von außen bedroht und von innen gefordert. „Die wirtschaftliche Entwicklung erfordert klare Prioritäten für Wirtschafts- und Innovationspolitik. Wir können nicht alles leisten, was man sich über Jahre gerne leisten möchte, sondern müssen schauen, was das Beste für unser Land ist.“ Mit der Fraktion wolle er daher „all die Dinge besprechen“. Bayern wolle seine Spitzenposition im Vergleich „zu allen anderen“ halten, die Herausforderungen dafür seien groß.

Söder: „Können uns nicht alles leisten“, was man sich leisten möchte

Die CSU-Landtagsfraktion trifft sich noch bis Mittwoch traditionell zu ihrer Herbstklausur im oberfränkischen Kloster Banz. Am Dienstag wird eine Grundsatzrede von Ministerpräsident Söder erwartet. Unter anderem geht es um Themen wie den Wandel in der Automobilindustrie, die Zukunftssicherung des Gesundheitssystems und den Abbau von Bürokratie. (dpa)

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!
Die Frage der Woche

Soll die Erbschaftsteuer regionalisiert werden?

Unser Pro und Contra jede Woche neu
Diskutieren Sie mit!

Die Frage der Woche – Archiv
Facebook
X
Instagram
Bluesky
BSZ-Newsletter
Vergabeplattform
Vergabeplattform

Staatsanzeiger eServices
die Vergabeplattform für öffentliche
Ausschreibungen und Aufträge Ausschreiber Bewerber

Jahresbeilage 2024

Nächster Erscheinungstermin:
28. November 2025

Weitere Infos unter Tel. 089 / 29 01 42 54 /56
oder
per Mail an anzeigen@bsz.de

Download der aktuellen Ausgabe vom 29.11.2024 (PDF, 19 MB)

E-Paper
Unser Bayern

Die kunst- und kulturhistorische Beilage der Bayerischen Staatszeitung

Unser Bayern

LesenNachbestellen

Aktuelle PDF-Ausgabe

Nur für Abonnenten

Unser Bayern – Inhaltsverzeichnisse

Abo + Bestellservice
Abo + Bestellservice
ABO
BSZ | Abo BSZ | Businessabo BSZ | ePaper
Shopping
Anzeigen Mediadaten
Shop
Staatszeitung Staatsanzeiger
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 23. Mai 2025
(PDF 6 MB)
Kontakt
Anzeigen@bsz.de Tel. 089/290142-65/54/56
Shopping
BSZ-Onlineshop
Shop
Bücher Fachliteratur Redaktionsbeilagen Sonderdrucke
KontaktImpressumDatenschutz

Mediapartner

logo staatsanzeiger vektori Sta Logo lg v24

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Unser Impressum.

Notwendig

Notwendige Cookies machen diese Webseite nutzbar, indem sie Grundfunktionen wie Zugriffsschutz und Cookie-Einstellungen ermöglichen.

Präferenzen

Präferenz-Cookies speichern Website-spezifische Einstellungen wie etwa Sprache, damit Sie diese bei einem erneuten Besuch nicht neu konfigurieren müssen.

Statistiken

Statistik-Cookies helfen uns dabei, die Interaktion unserer Besucher mit unserer Website zu analyiseren. Die Daten werden dabei anonym gesammelt.

Marketing

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!