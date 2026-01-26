Studie: Erziehermangel in Bayern endet spätestens bis 2029

Eine neue Studie sagt ein Ende des großen Personalmangels in Bayerns Kindertageseinrichtungen voraus. Je nachdem, wie hoch der konkrete Fachkräftezuwachs ausfällt, ist demnach mit einer Deckung des Bedarfs bis zum Jahr 2029 zu rechnen, im besten Fall gar bereits 2027. Die Studie des Staatsinstituts für Frühpädagogik und Medienkompetenz (IFP) beruht auf Zahlen aus dem Jahr 2024/2025.



Bayerns Familienministerin Ulrike Scharf (CSU) bewertete das Studienergebnis als Bestätigung für die von der Staatsregierung initiierten Programme zur Fachkräftegewinnung: "Es ist ein großer Gewinn, dass sich so viele Menschen für die sinnstiftende Arbeit in der Kindertagesbetreuung entscheiden." Die Landtags-SPD hält die Studie dagegen für zu optimistisch.

Fast 129.400 Fach- und Ergänzungskräfte gab es 2025 in Bayern

Die Zahl der Fach- und Ergänzungskräfte hat sich demnach zwischen 2015 und 2025 um 55,8 Prozent auf fast 129.400 Personen gesteigert, seit 2011 sogar verdoppelt. Seit 2015 seien jedes Jahr zusätzlich zwischen rund 4.000 und 5.800 neue Fach- und Ergänzungskräfte in die bayerischen Kitas gekommen. Im vergangenen Jahr habe es 69.112 Fachkräfte und 60.253 Ergänzungskräfte gegeben. "Dieser Erfolg ist großartig", betonte Scharf.



Mit rund 650.000 Kindern habe es zudem 2025 einen Kita-Kinder-Rekord gegeben - Tendenz weiter steigend. 2015 hatte die Zahl der Kinder in einer Kita-Betreuung noch rund 520.000 gelegen. Dennoch deutet die Studie eine Entspannung an. Die Bedarfsanalyse gehe von einer Trendwende beim Personalbedarf aus: "Der Gesamtbedarf an Personal geht im Zeitraum 2025 bis 2031 von zusätzlich 17.770 auf 14.100 Fach- und Ergänzungskräfte zurück."



Die SPD-Sozialpolitikerin Doris Rauscher nannte die Erfolgsmeldung der Ministerin "zu früh". "Die Studie berücksichtigt weder den zunehmenden Ausbau der Ganztagsbetreuung für Schulkinder noch den Renteneintritt der Baby-Boomer", sagte die Landtagsabgeordnete. "Ob die Prognosen also wirklich so eintreten, daran haben wir erhebliche Zweifel." Ein echter Fortschritt für die Kitas in Bayern wäre erst geschafft, wenn mit zusätzlichen Erzieherinnen und Erziehern auch Personalschlüssel und Fachkraftquote erhöht werden könnten.

Scharf: Förderungen der Kitas muss hoch gehalten werden

Laut Ministerin Scharf müssen die Anstrengungen zur Fachkräftegewinnung hoch gehalten werden: "Frühkindliche Bildung hat oberste Priorität. Wir bleiben nicht stehen, sondern priorisieren und schichten um." Dazu gehöre auch die viel kritisierte Umlenkung von Fördermitteln weg von direkten Familienzuschüssen hin zur Kita-Betreuung. "Bereits in diesem Jahr haben wir die staatliche Betriebskostenförderung deswegen einseitig mit zusätzlichen 280 Millionen Euro um mehr als 10 Prozent erhöht."



Die Maßnahmen zur Fachkräftegewinnung an Kitas sind vielfältig - denn seit Jahren klagen die Einrichtungen über einen Personalmangel, weshalb vielerorts der Betreuungsbedarf gar nicht gedeckt werden konnte. Unter anderem wurde die Ausbildung reformiert und verkürzt, das praxisintegrierte Ausbildungsmodell verstetigt und der Meisterbonus auf 3.000 Euro erhöht. Auch gibt es mehr Fachakademien für die Ausbildung sowie für mehr akademische Fachkräfte 400 neue Studienplätze in der Sozialen Arbeit und Kindheitspädagogik. Bis 2028 sollen weitere 200 Plätze hinzukommen. (dpa)

