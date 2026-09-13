Umfrage: AfD kann nicht von Wahlsieg in Sachsen-Anhalt profitieren

Die AfD kann bundesweit laut einer Wahlumfrage offenbar nicht oder kaum von dem historischen Triumph in Sachsen-Anhalt profitieren. In der Insa-Erhebung, die in dieser Woche, also nach der Landtagswahl durchgeführt wurde, kommt die in Teilen rechtsextreme Partei auf 29 Prozent der Stimmen. Das ist zwar 1 Prozentpunkt mehr als in einer Insa-Erhebung in der Vorwoche. Allerdings hatte die AfD in Insa-Umfragen seit Mitte Mai, bis auf eine kurze Phase Ende August, beinahe durchgehend bei 29 Prozent gelegen – und war nur vereinzelt auf 28 Prozent gerutscht.

Union bei 20 Prozent, SPD bei 13 Prozent

Die Union bleibt in der Insa-Umfrage auf dem Tiefpunkt der Vorwoche von 20 Prozent, die Grünen können von 13 Prozent auf 14 Prozent zulegen, die Werte von SPD (13 Prozent) und der Linken (10 Prozent) bleiben unverändert. Die FDP würde erneut mit 4 Prozent den Einzug in den Bundestag verpassen, ebenso das BSW, das mit 3 Prozent sogar an Zustimmung verloren hat.

Es ist aber zu früh, um zu sagen, ob die AfD ihren Zenit erreicht hat. Umfragen sind immer nur ein Stimmungsbild. Generell sind Meinungserhebungen immer mit Unsicherheiten behaftet – auch unterliegen sie einer gewissen Fehlertoleranz. Die nächste Bundestagswahl wird regulär im Jahr 2029 stattfinden. (till)