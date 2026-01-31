Politik

Hat die AfD ihren Zenit erreicht? (Foto: dpa)

31.01.2026

Wahlumfrage: Union holt AfD ein

Die Union hat die AfD bei Insa eingeholt. Beide rangieren dort jetzt bei 26 Prozent. Auch in anderen Wahlumfragen läuft es für CDU und CSU nun etwas besser als zuletzt. Freuen darf sich auch die SPD

Schlechte Nachrichten für die AfD: Die Union kann gegenüber der Rechtsaußen-Partei in zwei Umfragen aufholen.

In einer am heutigen Samstag (31. Januar) veröffentlichten repräsentativen Erhebung von Insa können sich CDU und CSU gemeinsam im Vergleich zu einer am 27. Januar veröffentlichten Umfrage um 1 Prozentpunkt auf 26 Prozent steigern. Am 10. Januar hatte die Union bei Insa sogar noch bei lediglich 24 Prozent gelegen.

Erstmals seit drei Monaten

Die Union hat damit bei Insa die AfD eingeholt. Denn die in Teilen rechtsextreme Partei verharrt in den Insa-Umfragen seit Wochen bei 26 Prozent. Über die neueste Insa-Erhebung freuen kann sich auch die SPD, die um 1,5 Prozentpunkte auf 16 Prozent zulegt. Dahinter kommen Grüne (11 Prozent) und Linke (10 Prozent). FDP und BSW wurden den Einzug in das Parlament verpassen.

Zuletzt war es der Union vor gut drei Monaten gelungen, bei einer Insa-Erhebung zur AfD aufzuschließen. Die jüngste Umfrage wurde zwischen dem 26. Januar und dem 30. Januar unter mehr als 1200 Deutschen durchgeführt.

Zugleich verliert die Alternative für Deutschland auch in der zuletzt monatlich durchgeführten Infratest-Umfrage an Rückhalt: Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, würde die in Teilen rechtsextreme Partei nach Angaben des Meinungsforschungsinstituts auf 25 Prozent kommen – ein Prozent weniger als noch Anfang November. CDU und CSU liegen in der am 4. Dezember veröffentlichten Erhebung wie im Vormonat bei 27 Prozent. 

Bei Forsa verliert die AfD deutchlich an Zustimmung

In der jüngsten Forsa-Umfrage kann derweil die Union ebenfalls zulegen, immerhin um 1 Prozentpunkt: Sie kommt nun auf 16 Prozent, während die AfD zwei Prozentpunkte verliert (24 Prozent). Drittstärkste Kraft wäre demnach die SPD mit 14 Prozent.

Bei einer am heutigen Samstag veröffentlichten Allensbach-Umfrage unter knapp 1100 Befragten liegt die Union mit 27 Prozent vor der AfD mit 25 Prozent. Im Vergleich zur letzten Allensbach-Umfrage am 11. Dezember bleiben die Zustimmungswerte beider Parteien unverändert

Ist das die Trendwende? Das lässt sich kaum sagen: Denn Umfragen unterliegen Schwankungen und sind nicht exakt.  (till)

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!
Die Frage der Woche

Soll man Bundesländer zusammenlegen?

Unser Pro und Contra jede Woche neu
Diskutieren Sie mit!

Die Frage der Woche – Archiv
Facebook
X
Instagram
Bluesky
BSZ-Newsletter
Vergabeplattform
Vergabeplattform

Staatsanzeiger eServices
die Vergabeplattform für öffentliche
Ausschreibungen und Aufträge Ausschreiber Bewerber

Jahresbeilage 2025

Nächster Erscheinungstermin:
28. November 2026

Weitere Infos unter Tel. 089 / 29 01 42 54 /56
oder
per Mail an anzeigen@bsz.de

Download der aktuellen Ausgabe vom 28.11.2025 (PDF, 16,5 MB)

E-Paper
Unser Bayern

Das kunst- und kulturhistorische Online-Magazin der Bayerischen Staatszeitung

Unser Bayern

LesenNachbestellen

Aktuelle PDF-Ausgabe

Nur für Abonnenten

Unser Bayern – Inhaltsverzeichnisse

Abo + Bestellservice
Abo + Bestellservice
ABO
BSZ | ePaper BSZ | Abo BSZ | Businessabo GVBI | Abo
Shopping
Anzeigen Mediadaten
Mediadaten26
Staatszeitung Staatsanzeiger
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 1. Januar 2026
(PDF 1,5 MB)
Kontakt
Anzeigen@bsz.de Tel. 089/290142-65/54/56
Shopping
BSZ-Onlineshop
Shop
Kommunales Taschenbuch GVBl | Einbanddecke
KontaktImpressumDatenschutz

Mediapartner

logo staatsanzeiger vektori lg v24

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Unser Impressum.

Notwendig

Notwendige Cookies machen diese Webseite nutzbar, indem sie Grundfunktionen wie Zugriffsschutz und Cookie-Einstellungen ermöglichen.

Präferenzen

Präferenz-Cookies speichern Website-spezifische Einstellungen wie etwa Sprache, damit Sie diese bei einem erneuten Besuch nicht neu konfigurieren müssen.

Statistiken

Statistik-Cookies helfen uns dabei, die Interaktion unserer Besucher mit unserer Website zu analyiseren. Die Daten werden dabei anonym gesammelt.

Marketing

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Unser Bayern - Nachbestellen

Aktuelle Einzelausgaben des Online-Magazins „Unser Bayern” können im ePaper der BSZ über den App-Store bzw. Google Play gekauft werden.

appstore bsz ePaper appstore logo

https://apps.apple.com/de/app/bsz-epaper/id770850751

google play bsz ePaper google play logo

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.cominto.blaetterkatalog.bsz