Wahlumfrage: Union und AfD gleichauf

Schlechte Nachrichten für die AfD: Nachdem die Rechtsaußen-Partei ab Mitte September vergangenen Jahres mehrere Monate lang in sämtliche Umfragen des Meinungsforschungsinstituts Insa bis Ende Januar stets vor der Union lag, sind beide Parteien mittlerweile gleichauf. In einer am 22. Februar veröffentlichten repräsentativen Erhebung von Insa liegen CDU und CSU bei 25 Prozent – die AfD kommt auf denselben Wert. Damit bleiben die Umfragewerte sowohl für die Union als auch die AfD im Vergleich zur Vorwoche unverändert.

Die SPD würde, wenn am Sonntag Bundestagswahlen wären, den Angaben zufolge weiterhin auf 16 Prozent der Stimmen kommen. Über die neueste Insa-Erhebung freuen kann sich die Linke, die 1 Prozentpunkt auf 11 Prozent zulegt. Auch die Grünen rangieren bei 11 Prozent. FDP und BSW würden den Einzug in das Parlament mit jeweils 3 Prozent verpassen.

Das Institut befragte rund 1200 Wahlberechtigte. Umfragen unterliegen Schwankungen und sind nicht exakt. (till)