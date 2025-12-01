Politik

Bundesgesundheitsministerin und Chefin der Frauen Union: die CDU-Politikerin Nina Warken.

01.12.2025

Warken: "Unterirdische" AfD-Kommentare gegen weibliche Abgeordnete

Die Bundesgesundheitsministerin und Chefin der Frauen Union sitzt im Parlament in der Nähe von AfD-Abgeordneten. Diese beleidigten immer wieder Politikerinnen, sagt sie

CDU-Politikerin Nina Warken wirft der AfD im Bundestag "erschreckende Beleidigungen" von Politikerinnen anderer Parteien vor. "Von der AfD kommen im Bundestag immer wieder unterirdische Kommentare, gerade gegen weibliche Abgeordnete", sagte Warken, die Vorsitzende der Frauen Union und Bundesgesundheitsministerin ist, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). 

Warken erläuterte: "Ich sitze sehr nah an den Sitzplätzen der AfD und bekomme weit mehr an Äußerungen mit als das, was es ins Protokoll schafft. Das sind herablassende, herabwürdigende Kommentare zu Frauen." 
Die Kommentare betreffen Warken zufolge nicht nur deren politische Meinung, sondern das Äußere, die Kleidung. "Erschreckende Beleidigungen! Das geht so nicht. Das ist der Würde des Parlaments nicht angemessen", sagte Warken. Damit offenbare die AfD ein Frauenbild, das nicht zu Deutschland passe. "Wir müssen so ein Verhalten im Parlament gemeinsam ächten", forderte die CDU-Politikerin. "Keine Bundestagsabgeordnete sollte sich davon einschüchtern lassen." (dpa)
 

