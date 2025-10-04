Politik

(Foto: picture alliance/Chromorange, Michael Bihlmayer)

04.10.2025

Zoff in der AfD Bayern: Landesverband wirft Kreisvorstand Augsburg-Land raus

Die Vorwürfe lauten: willkürliche Ablehnung von Mitgliedsanträgen, Missachtung der Satzung und anderes

Neuer Zoff in der bayerischen AfD. Nachdem es in der Vergangenheit vor allem im Bezirk Niederbayern krachte, geht es nun um die AfD Augsburg-Land.

Wie die Staatszeitung erfuhr, hat der AfD-Landesverband Bayern den Kreisvorstand Augsburg-Land seines Amtes enthoben. 

In dem Beschluss werden mehrere Verstöße gegen die Satzung und Pflichten des Kreisvorstands aufgeführt. Genannt werden unter anderem die willkürliche Ablehnung von Mitgliedsanträgen, die Missachtung satzungsgemäßer Pflichten – etwa die Verweigerung einer beantragten Mitgliederversammlung und das Unterlassen von Nachwahlen – sowie die zweckwidrige Verwendung von Spenden. Nach Einschätzung des Landesverbands könnten einzelne Vorgänge auch strafrechtlich relevant sein.

Der Landesverband sieht Kreisverband "massiv geschädigt"

Betroffen von der Amtsenthebung sind laut Beschluss Pascal Pfannes,  Rainer Kraft, Stefan Katzenberger und Andreas Pemmann. Der Landesverband sieht durch deren Verhalten die Handlungsfähigkeit des Kreisverbands „massiv beschädigt“.

Über die endgültige Bestätigung der Amtsenthebung entscheidet der AfD-Landesparteitag am 25. und 26. Oktober in Greding.

Der Kreisverband Augsburg-Land war zunächst für eine Stellungnashme nicht erreichbar. (ta)

 

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!
Die Frage der Woche

Ist die Einschränkung der Teilzeit von Beamten sinnvoll?

Unser Pro und Contra jede Woche neu
Diskutieren Sie mit!

Die Frage der Woche – Archiv
Facebook
X
Instagram
Bluesky
BSZ-Newsletter
Vergabeplattform
Vergabeplattform

Staatsanzeiger eServices
die Vergabeplattform für öffentliche
Ausschreibungen und Aufträge Ausschreiber Bewerber

Jahresbeilage 2024

Nächster Erscheinungstermin:
28. November 2025

Weitere Infos unter Tel. 089 / 29 01 42 54 /56
oder
per Mail an anzeigen@bsz.de

Download der aktuellen Ausgabe vom 29.11.2024 (PDF, 19 MB)

E-Paper
Unser Bayern

Die kunst- und kulturhistorische Beilage der Bayerischen Staatszeitung

Unser Bayern

LesenNachbestellen

Aktuelle PDF-Ausgabe

Nur für Abonnenten

Unser Bayern – Inhaltsverzeichnisse

Abo + Bestellservice
Abo + Bestellservice
ABO
BSZ | Abo BSZ | Businessabo BSZ | ePaper
Shopping
Anzeigen Mediadaten
Shop
Staatszeitung Staatsanzeiger
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 23. Mai 2025
(PDF 6 MB)
Kontakt
Anzeigen@bsz.de Tel. 089/290142-65/54/56
Shopping
BSZ-Onlineshop
Shop
Bücher Fachliteratur Redaktionsbeilagen Sonderdrucke
KontaktImpressumDatenschutz

Mediapartner

logo staatsanzeiger vektori Sta Logo lg v24

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Unser Impressum.

Notwendig

Notwendige Cookies machen diese Webseite nutzbar, indem sie Grundfunktionen wie Zugriffsschutz und Cookie-Einstellungen ermöglichen.

Präferenzen

Präferenz-Cookies speichern Website-spezifische Einstellungen wie etwa Sprache, damit Sie diese bei einem erneuten Besuch nicht neu konfigurieren müssen.

Statistiken

Statistik-Cookies helfen uns dabei, die Interaktion unserer Besucher mit unserer Website zu analyiseren. Die Daten werden dabei anonym gesammelt.

Marketing

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!