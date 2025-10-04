Zoff in der AfD Bayern: Landesverband wirft Kreisvorstand Augsburg-Land raus

Neuer Zoff in der bayerischen AfD. Nachdem es in der Vergangenheit vor allem im Bezirk Niederbayern krachte, geht es nun um die AfD Augsburg-Land.

Wie die Staatszeitung erfuhr, hat der AfD-Landesverband Bayern den Kreisvorstand Augsburg-Land seines Amtes enthoben.



In dem Beschluss werden mehrere Verstöße gegen die Satzung und Pflichten des Kreisvorstands aufgeführt. Genannt werden unter anderem die willkürliche Ablehnung von Mitgliedsanträgen, die Missachtung satzungsgemäßer Pflichten – etwa die Verweigerung einer beantragten Mitgliederversammlung und das Unterlassen von Nachwahlen – sowie die zweckwidrige Verwendung von Spenden. Nach Einschätzung des Landesverbands könnten einzelne Vorgänge auch strafrechtlich relevant sein.

Der Landesverband sieht Kreisverband "massiv geschädigt"

Betroffen von der Amtsenthebung sind laut Beschluss Pascal Pfannes, Rainer Kraft, Stefan Katzenberger und Andreas Pemmann. Der Landesverband sieht durch deren Verhalten die Handlungsfähigkeit des Kreisverbands „massiv beschädigt“.



Über die endgültige Bestätigung der Amtsenthebung entscheidet der AfD-Landesparteitag am 25. und 26. Oktober in Greding.

Der Kreisverband Augsburg-Land war zunächst für eine Stellungnashme nicht erreichbar. (ta)