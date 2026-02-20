Politik

Hohe Fixkosten belasten die Betreiber von Volksfesten. Manchen ist das Risiko inzwischen zu hoch. (Foto: dpa/Shotshop, Sonja Witter)

20.02.2026

Volksfeste in Bayern: Zwischen Brauchtum und Budgetgrenze

Steigende Ausgaben, etwa für Sicherheitsmaßnahmen, bringen Traditionsveranstaltungen wie Volksfeste finanziell an ihre Grenzen – ist Eintrittsgeld die Lösung?

Rund 300.000 Besucher freuen sich jedes Jahr im August auf die Bamberger Sandkerwa. Sie ist seit 1951 eines der größten Volksfeste Nordbayerns. Doch 2017 kam der große Knall: Die Sandkerwa musste abgesagt werden. Durch die gestiegenen Investitionen in die Sicherheitsmaßnahmen wusste der dahinterstehende Bürgerverein trotz Zuschüssen der Stadt nicht, wie er die nötigen 200.000 Euro aufbringen sollte. Denn fast 40 Prozent der Gesamtkosten entfallen in Bamberg und andernorts inzwischen allein auf den Bereich Gefahrenabwehr.

Zuverlässige Zahlen, wie viele Veranstaltungen wegen der zunehmenden finanziellen Risiken in Bayern bereits abgesagt werden mussten, gibt es nicht. Bekannt ist, dass 2025 deswegen zum Beispiel der Faschingsumzug in Kempten ausfallen musste. Der Veranstalter sah sich außerstande, die hohen Kosten zu tragen, die durch verschärfte Sicherheitsanforderungen wie Betonquader und Fahrzeugbarrieren entstehen – nötig ist das wegen terroristischer, insbesondere islamistisch motivierter Gefahren. Der Bayerische Gemeindetag berichtet im Gespräch mit der Staatszeitung lediglich von Einzelfällen. Wer mit den Bürgermeistern rede, spüre allerdings schon einen gewissen „Frust“, sagt ein Sprecher. Noch würde es aber funktionieren, weil die Mehrausgaben auf viele Schultern wie Vereine und Gemeinden verteilt würden.

Könnte ein Eintritt für Traditionsfeste eine Lösung sein, wie ihn kürzlich der Präsident des Bayerischen Brauerbunds, Georg Schneider, ins Spiel gebracht hat? Nur so ließen sich seiner Meinung nach die hohen Fixkosten und das Wetterrisiko reduzieren. Hinzu kämen die „veränderten Konsumgewohnheiten“: Viele Menschen müssten den Gürtel enger schnallen und würden weniger ausgeben. Schneider sorgt sich, dass viele Volksfeste, Kirchweihen und Dulten, die Bayern so „liebenswert“ machen, ansonsten dauerhaft ausfallen.

Volksfeste sollen für alle erschwinglich sein

In München stieß Schneiders Vorstoß auf wenig Zustimmung. „Das Oktoberfest ist ein Volksfest und kein Freizeitpark“, kritisierte Münchens Wiesn-Chef Christian Scharpf (SPD). Laut einer Studie des Meinungsforschungsinstituts Civey würden es 46 Prozent der Deutschen begrüßen, wenn sie im Gegenzug für günstigere Preise künftig Eintritt bezahlen müssten. Doch bei einer BSZ-Umfrage sprach sich kein größerer Volksfestbetreiber in Bayern für Eintrittsgelder aus.

Obwohl auch in Bamberg die Ausgaben für Sicherheit, Personal und Reinigung immens gestiegen sind, wollen die Veranstalter keinen Eintritt verlangen. „Die Sandkerwa soll als offenes Brauchtumsfest für alle zugänglich bleiben“, sagt Geschäftsführer Dominik Nakic der BSZ. Nach der Absage 2017 wird die Kirchweih jetzt gemeinsam mit der Stadt Bamberg betrieben, die notfalls durch einen Betriebskostenzuschuss einspringt.

Finanziert wird die Sandkerwa seit der Zwangspause durch die Gebühren der Standbetreiber, den Verkauf von Festabzeichen und Sponsorengelder. „Sponsoringeinnahmen gestalten sich jedoch im Rahmen der derzeitigen wirtschaftlichen Situation zunehmend schwierig“, sagt Nakic. Er würde sich daher wünschen, wenn auch der Freistaat mehr Geld für Brauchtumsfeste beisteuert. „Die Belastungen können langfristig nicht mehr allein durch ehrenamtliches Engagement und lokale Unterstützung aufgefangen werden.“

Beim Straubinger Gäubodenfest sind nach Angaben des Betriebsleiters Daniel Winklmaier auch die Ausgaben deutlich gestiegen. „Aber auch vor dem Hintergrund engerer kommunaler Spielräume wird das Gäubodenvolksfest als wichtige freiwillige Leistung betrachtet und mit hoher Priorität behandelt.“ Weitere Einnahmequellen seien Parkplatzvermietungen und der Verkauf von Merchandising-Artikeln. Über Eintrittsgelder wird laut Winklmaier nicht nachgedacht.

„Terrorabwehr ist keine Aufgabe der Städte“

Gleiches ist aus Augsburg vom Plärrer zu hören. Angesichts der höheren Anforderungen an Sicherheitsauflagen fordert deren Wirtschaftsreferent Wolfgang Hübschle eine stärkere Förderung von Bund und Länder. Unterstützung bekommt er vom Deutschen Städtetag. „Terrorabwehr ist keine Aufgabe der Städte“, unterstreicht Städtetags-Geschäftsführer Christian Schuchardt (CSU). Veranstaltungen würden sonst „zu finanziellen Risiken für Städte oder zu Verlustgeschäften für Veranstalter, ohne dass diese die Ursachen der Gefahrenlage beeinflussen können“.

Auch die gastropolitische Sprecherin der Freien Wähler, Jutta Widmann, lehnt den Vorstoß des bayerischen Brauerbundchefs ab. Sie betreibt mit ihrer Familie selbst ein großes Bierzelt in Niederbayern. „Ein Volksfest muss für jeden Bürger erschwinglich bleiben“, sagt sie der BSZ. Widmann plädiert dafür, dass die Kommunen einen größeren Teil der Kosten tragen, so wie zum Beispiel auch Theater bezuschusst werden. „Es ist nicht hinnehmbar, dass die Preisspirale die Menschen vom Feiern abhält.“

Die Ehrenamtsbeauftragte der Bayerischen Staatsregierung, Gabi Schmidt (Freie Wähler), versichert, sich für eine finanzielle Entlastung der Ehrenamtlichen bei Vereins- und Brauchtumsfesten einzusetzen – etwa durch den GEMA-Pauschalvertrag. Dabei übernimmt der Freistaat die Gebühren für gemeinnützige Vereine bei bis zu vier Veranstaltungen pro Jahr. Ob das reicht? Zukünftig will Schmidt auch die Anzeige- und Genehmigungspflichten weiter reduzieren. Die Bürokratie, erzählen viele Veranstalter, sei allerdings ausnahmsweise einmal weniger das Problem als die massiv gestiegenen Kosten. (David Lohmann)

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!
Die Frage der Woche

Soll man Fahrschülern Übungsfahrten mit den Eltern erlauben?

Unser Pro und Contra jede Woche neu
Diskutieren Sie mit!

Die Frage der Woche – Archiv
Facebook
X
Instagram
Bluesky
BSZ-Newsletter
Vergabeplattform
Vergabeplattform

Staatsanzeiger eServices
die Vergabeplattform für öffentliche
Ausschreibungen und Aufträge Ausschreiber Bewerber

Beilagen

> Das neue vbw Unternehmermagazin ist online

Bundesforschungsministerin Dorothea Bär will mit ihrer Hightech-Agenda Deutschland technologisch auf ein neues Level bringen. Im Gespräch mit dem vbw Unternehmermagazin spricht sie über die Herausforderungen.

Jahresbeilage 2025

Nächster Erscheinungstermin:
28. November 2026

Weitere Infos unter Tel. 089 / 29 01 42 54 /56
oder
per Mail an anzeigen@bsz.de

Download der aktuellen Ausgabe vom 28.11.2025 (PDF, 16,5 MB)

E-Paper
Unser Bayern

Das kunst- und kulturhistorische Online-Magazin der Bayerischen Staatszeitung

Unser Bayern

LesenNachbestellen

Aktuelle PDF-Ausgabe

Nur für Abonnenten

Unser Bayern – Inhaltsverzeichnisse

Abo + Bestellservice
Abo + Bestellservice
ABO
BSZ | ePaper BSZ | Abo BSZ | Businessabo GVBI | Abo
Shopping
Anzeigen Mediadaten
Mediadaten26
Staatszeitung Staatsanzeiger
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 1. Januar 2026
(PDF 1,5 MB)
Kontakt
Anzeigen@bsz.de Tel. 089/290142-65/54/56
Shopping
BSZ-Onlineshop
Shop
Kommunales Taschenbuch GVBl | Einbanddecke
KontaktImpressumDatenschutz

Mediapartner

logo staatsanzeiger vektori lg v24

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Unser Impressum.

Notwendig

Notwendige Cookies machen diese Webseite nutzbar, indem sie Grundfunktionen wie Zugriffsschutz und Cookie-Einstellungen ermöglichen.

Präferenzen

Präferenz-Cookies speichern Website-spezifische Einstellungen wie etwa Sprache, damit Sie diese bei einem erneuten Besuch nicht neu konfigurieren müssen.

Statistiken

Statistik-Cookies helfen uns dabei, die Interaktion unserer Besucher mit unserer Website zu analyiseren. Die Daten werden dabei anonym gesammelt.

Marketing

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Unser Bayern - Nachbestellen

Aktuelle Einzelausgaben des Online-Magazins „Unser Bayern” können im ePaper der BSZ über den App-Store bzw. Google Play gekauft werden.

appstore bsz ePaper appstore logo

https://apps.apple.com/de/app/bsz-epaper/id770850751

google play bsz ePaper google play logo

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.cominto.blaetterkatalog.bsz