Unser Bayern

Bis heute hat sich das Todaustragen als Kinderbrauch in manchen Gegenden gehalten. So zum Beispiel in Ziegelerden, einem Gemeindeteil von Kronach. (Foto: Heimatpflege-Verein Gehülz/Seelach/Ziegelerden, Ralf Völkl)

06.03.2026

Fränkische Osterbräuche: Den Sündenbock im Visier

Österliche Bräuche in Bamberg und Umgebung: vom Todaustragen, Strohmännern und Judasfeuer

Ob in der Frühzeit, im Mittelalter oder heute, die Gesellschaft braucht einen Sündenbock – heute meist in der Form von Verschwörungstheorien. Mehr archaisch ist der bildfigurige Analogiezauber mit zu tötenden Puppen als Ersatz für den oder die eigentlich Gemeinten, wie er im Voodoo-Kult geläufig ist. Mit der Kanalisierung der Aggression auf ein einzelnes Opfer festigt die Gemeinschaft ihren Zusammenhalt. Selbst in unseren Breiten gibt es dies in ritualisierter Form. 

Den Reigen des symbolischen Begrabens und Sterbens eröffnet bereits die endende Faschingszeit mit dem Begraben des Faschings, etwa in Effeltrich mit dem Strohbären als vermeintliche Verkörperung des Winters. Dieser wird von weiß gekleideten und mit frühlingshaft bunten Bändern geschmückten Burschen mit Peitschenknall vertrieben und schließlich verbrannt – ein Schicksal, wie es wenig später am vierten Fasten- oder Passionssonntag Lätare die Strohpuppen beim „Todaustragen“ trifft.

In Burgebrach führte man zu Anfang des 19. Jahrhunderts einen Strohmann durch die Straßen und hielt am Aschermittwoch förmlich Gericht über ihn als stellvertretenden Sündenbock für die eigene Völlerei während der Faschingszeit. Alles, was sich in Stadt und Land Übles oder Ungereimtes zugetragen hatte, hielt man dem armen Strohmann vor, der dann für schuldig befunden und dem Flammentode preisgegeben wurde. 

Der Strohmann fliegt in die Luft

Noch heute lebendig ist dieser Brauch in Jülich, wo seit über drei Jahrhunderten eine Sündenbockfigur, der Lazarus Strohmanus, am Tag vor Aschermittwoch, dem Veilchendienstag (Veilchen als Frühlingskünder), bei einem Umzug so oft mit einem Tuch in die Luft geworfen und geprellt wird, bis die Sünden der Jülicher gebüßt sind. Anschließend wird er in der Nacht unter Wehgeschrei in den Stadtfluss geworfen. In christlicher Deutung ließe sich das Jesusmotiv erkennen, der als Stellvertreter die Sünden der Welt auf sich nahm und in den Tod ging.

Steht am Aschermittwoch die menschliche Vergänglichkeit im Mittelpunkt, so ist es zu Lätare die Überwindung des Todes durch den Heiland – verkörpert an einer bestimmten Person, um dann am Auferstehungsfest Ostern in den endgültigen Sieg über den Tod für das ganze Menschengeschlecht einzumünden. Gleichwohl war der Brauch schon den Römern bekannt. Damals wurden nicht nur Strohmänner in die Luft geworfen, sondern auch Menschen beziehungsweise Widderböcke selbst als Sündenböcke geopfert.

Rosa statt violett

Traditionell tritt der Papst mit einer goldenen Rose am vierten Fastensonntag vor die Gläubigen als Zeichen für die nahende Passionszeit und die Auferstehung, weshalb dieser Tag symbolträchtig den Beinamen „Rosentag“ oder „Rosensonntag“ erhielt. Auch der „Rosenmontag“ (der zwar der Fastenzeit vorausgeht) hängt damit zusammen: Das Kölner Fastnachtskomitee tagte seit 1823 immer am Montag nach dem vierten Fastensonntag, weshalb das Komitee bald als „Rosenmontagsgesellschaft“ bezeichnet wurde. Der vierte Fas­tensonntag (kirchlich Lätare) ist gewissermaßen das Pendant zum dritten Adventssonntag. Die Paramente in den Kirchen sind an diesem Sonntag auch nicht violett, sondern rosa.

Durch das Violett der österlichen Bußzeit scheint schon das Weiß der österlichen Festzeit. Das „Kleine Ostern“, wie der Sonntag Lätare ebenfalls genannt wird, ist eine bereits auf dem Leidensweg vernehmbare Vorankündigung des Ostersieges über den Tod. Die Zerstörung der den Tod symbolisierenden Puppe erinnert an die zentrale Verheißung der christlichen Auferstehungsbotschaft, dass als letzter Feind der Tod vernichtet wird. So wie der Glaubende bereits zu irdischen Lebzeiten (gemäß dem 1. Korintherbrief, Kapitel 15, Vers 55) „Tod, wo ist dein Stachel?“ fragen kann, scheint die verniedlichende Bezeichnung „Tuodla“ dem Tod seinen Schrecken genommen zu haben. Die Eier, die die Heischeverse (Bittverse) singenden Kinder bekommen, sind Zeichen für werdendes und nach dem Tod verheißenes Leben.

Schon im 16. Jahrhundert erwähnt

Bereits im 16. Jahrhundert hat Johann Böhm, aus dem fränkischen Aub an der Gollach gebürtig, in einer lateinisch verfassten Schrift (Erstausgabe Omnium gentium mores, leges et ritus 1520) über Bräuche an Mittfasten berichtet. Gemeint ist eben der Sonntag Lätare (diesjährig am 15. März), benannt nach dem Beginn des Messegesangs „Laetare Jerusalem“ („Freue dich, Jerusalem“), an dem die Jugend ähnlich dem Begraben des Faschings „aus Stroh ein Bild“ verfertigte, „welches den Tod, wie man ihn abmalt“, darstellte. Ähnliches wusste 1534 der in Donauwörth geborene Sebastian Franck in seinem Weltbuch über die „Seltzsame breuch der Francken“ zu berichten. Sie hingen das Bild an eine Stange und unter Geschrei trug man es in die benachbarten Dörfer. Dort erhielt die Jugend Milch und gedörrte Birnen zur Erquickung und kehrte dann wieder nach Hause zurück. 

In manchen Orten wurde jedoch der Besuch der Jugendlichen mitunter weniger freundlich aufgenommen, zumal man es „für ein anzeygen [Anzeichen] zukünfftigs todts“ hielt und sie wurden „übel empfangen und … mit scheltworten und etwan mit streychen“ davongetrieben. Es soll auch am Mittfastentag ein Lied gesungen worden sein, das wie folgt angegeben wird: „Nun treiben wir den Tod aus/den alten Weibern in ihr Haus,/den Reichen in den Kasten,/heut ist Mittfasten.“ Am Ende des Umgangs wurde die Figur des Todes ins Wasser geworfen. (Gerhard Handschuh)

 

Lesen Sie den vollständigen, reich bebilderten Beitrag in der Ausgabe Januar/Februar 2026 des BSZ-Online-Magazins UNSER BAYERN. Sie können die komplette, 36-seitige Ausgabe downloaden unter www.bayerische-staatszeitung.de
Für BSZ-Abonnenten ist dieser Service kostenlos.

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!
Die Frage der Woche

Soll es ein Social-Media-Verbot für Kinder unter 14 Jahren geben?

Unser Pro und Contra jede Woche neu
Diskutieren Sie mit!

Die Frage der Woche – Archiv
Facebook
X
Instagram
Bluesky
BSZ-Newsletter
Vergabeplattform
Vergabeplattform

Staatsanzeiger eServices
die Vergabeplattform für öffentliche
Ausschreibungen und Aufträge Ausschreiber Bewerber

Beilagen

> Das neue vbw Unternehmermagazin ist online

Bundesforschungsministerin Dorothea Bär will mit ihrer Hightech-Agenda Deutschland technologisch auf ein neues Level bringen. Im Gespräch mit dem vbw Unternehmermagazin spricht sie über die Herausforderungen.

Jahresbeilage 2025

Nächster Erscheinungstermin:
28. November 2026

Weitere Infos unter Tel. 089 / 29 01 42 54 /56
oder
per Mail an anzeigen@bsz.de

Download der aktuellen Ausgabe vom 28.11.2025 (PDF, 16,5 MB)

E-Paper
Unser Bayern

Das kunst- und kulturhistorische Online-Magazin der Bayerischen Staatszeitung

Unser Bayern

LesenNachbestellen

Aktuelle PDF-Ausgabe

Nur für Abonnenten

Unser Bayern – Inhaltsverzeichnisse

Abo + Bestellservice
Abo + Bestellservice
ABO
BSZ | ePaper BSZ | Abo BSZ | Businessabo GVBI | Abo
Shopping
Anzeigen Mediadaten
Mediadaten26
Staatszeitung Staatsanzeiger
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 1. Januar 2026
(PDF 1,5 MB)
Kontakt
Anzeigen@bsz.de Tel. 089/290142-65/54/56
Shopping
BSZ-Onlineshop
Shop
Kommunales Taschenbuch GVBl | Einbanddecke
KontaktImpressumDatenschutz

Mediapartner

logo staatsanzeiger vektori lg v24

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Unser Impressum.

Notwendig

Notwendige Cookies machen diese Webseite nutzbar, indem sie Grundfunktionen wie Zugriffsschutz und Cookie-Einstellungen ermöglichen.

Präferenzen

Präferenz-Cookies speichern Website-spezifische Einstellungen wie etwa Sprache, damit Sie diese bei einem erneuten Besuch nicht neu konfigurieren müssen.

Statistiken

Statistik-Cookies helfen uns dabei, die Interaktion unserer Besucher mit unserer Website zu analyiseren. Die Daten werden dabei anonym gesammelt.

Marketing

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Unser Bayern - Nachbestellen

Aktuelle Einzelausgaben des Online-Magazins „Unser Bayern” können im ePaper der BSZ über den App-Store bzw. Google Play gekauft werden.

appstore bsz ePaper appstore logo

https://apps.apple.com/de/app/bsz-epaper/id770850751

google play bsz ePaper google play logo

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.cominto.blaetterkatalog.bsz