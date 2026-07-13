1,8 Milliarden Dollar für Drohnenhersteller Helsing

Der 2021 gegründete Münchner Drohnen- und Softwarehersteller Helsing hat in einer der bislang größten Finanzierungsrunden für europäische Start-ups 1,8 Milliarden Dollar eingeworben. Die Bewertung des Unternehmens mit seinen mehr als 1.000 Mitarbeitern ist nach Angaben von Helsing nun auf 18 Milliarden Dollar gestiegen. Zu den Investoren zählen unter anderem der kanadische Pensionsfonds CCP Investments sowie JP Morgan Chase und Goldman Sachs Alternatives. Die Mehrheit des Unternehmens bleibt nach Angaben von Helsing jedoch in europäischem Besitz. Die neuen Investorengelder sollen vor allem in die Entwicklung neuer KI-Plattformen fließen.

KI statt nur Drohnen

Helsing zählt sich nicht länger zu den Start-ups, sondern zu den sogenannten „Neo Primes“ – softwarezentrierten Unternehmen, die den großen etablierten Rüstungskonzernen Konkurrenz machen. Technologischer Schwerpunkt ist die KI-gestützte Software zur Steuerung unbemannter Fluggeräte.

Das Unternehmen beliefert unter anderem die ukrainischen Streitkräfte mit Kamikazedrohnen. Seit vergangenem Jahr produziert Helsing auch Unterwasser-Aufklärungsdrohnen. Mit Unterstützung des 2025 übernommenen Flugzeugbauers Grob Aircraft wird zudem ein unbemannter Kampfjet entwickelt.

Investoren setzen weiter auf Rüstungstechnologie

An der Börse ist der Boom bei Rüstungsaktien in diesem Jahr zwar abgeflaut. Nach Angaben von Helsing war die aktuelle Finanzierungsrunde jedoch deutlich überzeichnet. Vor knapp zwei Wochen hatte bereits das bayerische Unternehmen Quantum Systems eine Finanzierungsrunde über eine Milliarde Dollar abgeschlossen. (dpa)