91 Millionen Euro für Münchner Start-up: Quantum Diamonds erhält EU-Förderung

Das junge Münchner Halbleiter-Unternehmen Quantum Diamonds hat eine Finanzierung in Höhe von 91 Millionen Euro erhalten. Das 2022 gegründete Start-up will damit eine Technologie zur Serienreife führen, die versteckte Defekte bei der Produktion von Hochleistungs-Chips sichtbar macht.

Die Finanzierungsrunde setzt sich aus zwei Teilen zusammen: 15 Millionen Euro frisches Eigenkapital kommen von privaten Investoren, angeführt vom Nachhaltigkeitsfonds World Fund sowie Bayern Kapital und bestehenden Partnern. Weitere 76 Millionen Euro stammen aus staatlichen Fördermitteln im Rahmen des European Chips Act. Ziel des EU-Programms ist es, die Abhängigkeit von asiatischen und amerikanischen Chipfabriken zu verringern.

Erstes Start-up mit EU-Förderung

Quantum Diamonds ist das erste Start-up überhaupt, das diese Fertigungsförderung erhält. Die Ausgründung der Technischen Universität München (TUM) spielt damit in einer Liga mit Unternehmen wie Carl Zeiss oder GlobalFoundries.

Moderne Mikrochips sind hochkomplex aufgebaut. Bleiben Defekte im Inneren unentdeckt, ist der gesamte Chip unbrauchbar. Genau hier setzt die Technologie des Münchner Unternehmens an.

Produktion in München wird ausgebaut

Quantum Diamonds nutzt künstlich hergestellte Diamanten mit winzigen atomaren Baufehlern. Diese reagieren empfindlich auf Magnetfelder und machen Stromflüsse im Inneren von Mikrochips sichtbar, ohne sie zu beschädigen. Fehler können dadurch innerhalb weniger Sekunden lokalisiert werden.

Mit dem Geld wollen die Gründer Kevin Berghoff und Fleming Bruckmaier das Ingenieursteam in München innerhalb des nächsten Jahres mehr als verdoppeln. Außerdem soll noch in diesem Jahr der erste Abschnitt einer neuen Produktionsstätte in München eröffnet werden. Insgesamt sind dafür Investitionen von 152 Millionen Euro vorgesehen. (dpa)