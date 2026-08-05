Infineon erzielt Rekordumsatz – KI-Geschäft treibt Wachstum

Infineon ist auf Wachstumskurs. Der Chip- und Halbleiterhersteller aus Neubiberg bei München hat im dritten Geschäftsquartal so viel Umsatz gemacht wie noch nie. 4,2 Milliarden Euro bedeuten einen Anstieg um 13 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Auch der Gewinn legte kräftig zu: Er stieg um 39 Prozent auf 423 Millionen Euro.

KI-Geschäft treibt Wachstum

Das Marktumfeld habe sich aufgehellt und der Aufschwung sei in vollem Gange, sagte Konzernchef Jochen Hanebeck. „Immer mehr unserer Zielmärkte zeigen einen positiven Trend. Unsere Stromversorgungslösungen für KI-Rechenzentren bleiben sehr gefragt und sind weiterhin der wichtigste Wachstumstreiber. Darüber hinaus sorgen weltweit steigende Investitionen in die Netzinfrastruktur für Rückenwind. Auch im Automobilbereich ziehen die Aufträge spürbar an.“

Das Autogeschäft ist Infineons größte Sparte und steht für fast die Hälfte der Umsätze. In der Vergangenheit hatte auch sie unter der Schwäche der Autoindustrie gelitten. Nun weist die Tendenz aber wieder nach oben – wenn auch nicht so stark wie im zweitgrößten Geschäftsbereich Power & Sensor Systems, der im Vergleich zum Vorjahresquartal um ein Drittel wuchs. Dort treiben Server und der Ausbau von KI-Rechenzentren die Nachfrage.

Neue Fabrik in Dresden

„Infineon ist in strukturellen Wachstumsmärkten mit seinem Produktportfolio und entsprechenden Fertigungskapazitäten hervorragend positioniert – und wir übersetzen diese Chancen in profitables Wachstum“, sagte Hanebeck.

Dazu beitragen soll auch die vor gut einem Monat eröffnete neue Fabrik in Dresden. Sie komme genau zum richtigen Zeitpunkt, so der Konzernchef. Für das laufende Geschäftsjahr rechnet Infineon mit einem Umsatz von 16,3 Milliarden Euro – rund elf Prozent mehr als im Vorjahr. (dpa)