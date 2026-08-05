Siemens Energy: Endlich ist auch das Windgeschäft profitabel

Bei Siemens Energy sprudeln die Gewinne. Im dritten Geschäftsquartal von April bis Juni verdiente der Energietechnikkonzern nach Steuern 1,2 Milliarden Euro. Das sind rund 70 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Dazu trägt neben der hohen Nachfrage nach Strom unter anderem durch Rechenzentren auch bei, dass das langjährige Sorgenkind Siemens Gamesa wieder schwarze Zahlen schreibt.

Jahrelang hatte die Windkrafttochter Siemens Gamesa den ganzen Konzern in die Verlustzone gezogen. Immer wieder sorgte sie für Gewinnwarnungen und zehrte die Erträge der anderen Sparten auf. Jetzt trägt sie zum ersten Mal seit 2022 wieder positiv zum Ergebnis bei: Statt eines operativen Verlusts von 425 Millionen Euro vor einem Jahr stehen nun 56 Millionen Euro Gewinn zu Buche.

Rekorde bei Umsatz und Gewinn

„Wir haben Rekordwerte bei Auftragseingang, Umsatzerlösen und Profitabilität erzielt und verbesserten zugleich unsere Effizienz“, sagte Siemens-Energy-Chef Christian Bruch. „Dass unser Windgeschäft erstmals seit 2022 in einem Quartal wieder profitabel ist, ist eine fantastische Leistung des Teams.“ Gleichzeitig schränkte er ein: „Da ist noch viel harte Arbeit vor uns.“

Die Gewinne stammen weiterhin vor allem aus anderen Bereichen. Das Geschäft mit Gasturbinen und deren Wartung sowie die Netztechnik legten beim Ergebnis jeweils um rund 60 Prozent zu. Auch die Sparte Transformation of Industry steigerte ihren Gewinn deutlich.

Die starke Nachfrage sorgte zudem für Rekorde beim Quartalsumsatz, der um rund 18 Prozent auf elf Milliarden Euro stieg, sowie beim Auftragseingang, der um acht Prozent auf 18 Milliarden Euro zulegte. Vor allem aus den USA kamen zahlreiche Bestellungen.

Schwäche bei neuen Windkraftaufträgen

Nach drei Quartalen liegt Siemens Energy mit 2,8 Milliarden Euro Gewinn auf Kurs für das Jahresziel von rund vier Milliarden Euro.

Sorgen bereitet dem Konzern allerdings der Auftragseingang bei Gamesa. Im dritten Quartal sank er deutlich gegenüber dem Vorjahr. Konzernchef Bruch verwies zwar auf einen außergewöhnlich großen Auftrag im Vergleichszeitraum, warnte aber insbesondere vor einer schwächeren Entwicklung bei Offshore-Windparks. Dort gerieten Projekte zunehmend ins Stocken, weil sie sich für Betreiber wirtschaftlich nicht mehr rechneten. (dpa)