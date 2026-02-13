Steuererklärung per App startet im Juli

Ab dem 1. Juli soll die Steuererklärung per Smartphone-App mit nur einem Klick für erste Nutzergruppen bundesweit möglich sein. Das teilte das bayerische Finanzministerium mit. Entwickelt wurde die Funktion im Auftrag von Bund und Ländern in Bayern.

Zunächst profitieren ledige, kinderlose Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie Bezieherinnen und Bezieher von Alterseinkünften. Bereits ab 31. März können sich Berechtigte in der „MeinELSTER+“-App für die neue Funktion freischalten lassen.

11,5 Millionen Steuerpflichtige in der ersten Runde

Ab Juli erhalten die Nutzerinnen und Nutzer vom Finanzamt eine vorausgefüllte Steuererklärung samt Vorschau auf den Steuerbescheid für das Steuerjahr 2025. Die bei der Finanzverwaltung bereits vorliegenden Daten sind eingearbeitet. Wer einverstanden ist, kann die Erklärung direkt digital absenden. Änderungen und Ergänzungen sind vor dem Versand jederzeit möglich.

Nach Angaben von Bayerns Finanzminister Albert Füracker (CSU) könnten bundesweit rund 11,5 Millionen Steuerpflichtige von der neuen Funktion profitieren. Er sprach von einem „weiteren Meilenstein in Sachen Digitalisierung und Nutzerfreundlichkeit der Steuerverwaltung“.

Kritik von Lohnsteuerhilfen

Die vereinfachte Abgabe ist allerdings nicht unumstritten. Lohnsteuerhilfevereine warnen, dass Steuerpflichtige durch die Ein-Klick-Variante mögliche zusätzliche Angaben und damit Steuervorteile übersehen könnten. (dpa)