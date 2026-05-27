Zahl der Superreichen in Deutschland steigt stark

Rund 5.000 Superreiche besitzen nach Berechnungen der Unternehmensberatung Boston Consulting Group (BCG) mehr als ein Viertel des Finanzvermögens in Deutschland. Die Zahl der Menschen mit einem Vermögen von mehr als 100 Millionen Dollar (rund 86 Millionen Euro) stieg 2025 um rund 1.100 gegenüber dem Vorjahr. Gemeinsam verfügen sie laut „Global Wealth Report“ über 27,3 Prozent des deutschen Finanzvermögens von insgesamt 12,4 Billionen Dollar.

Laut BCG profitierten Superreiche zuletzt vor allem von den Gewinnen an den Aktienmärkten. Bis 2030 dürfte ihr Anteil am deutschen Finanzvermögen auf 29 Prozent steigen. „Die Konzentration des Vermögens an der Spitze nimmt weiter zu – wer mehr hat, kann breiter streuen und in renditestärkere Anlageklassen wie Aktien oder Private Equity investieren“, sagte Michael Kahlich, Co-Autor der Studie.

Kleine Elite, großer Anteil

Den rund 5.000 Superreichen stehen etwa 66 Millionen Menschen in Deutschland mit einem Finanzvermögen von unter 250.000 Dollar gegenüber. Dieser Mehrheit gehören laut Studie 35,9 Prozent des Finanzvermögens. Mehr als 700.000 Multimillionäre halten gemeinsam mit den Superreichen sogar über die Hälfte (52,8 Prozent) des Vermögens.

Das Nettovermögen der Deutschen stieg 2025 laut Studie insgesamt um rund 15 Prozent auf 23,3 Billionen Dollar. Finanzvermögen legten dank starker Börsen um fast 18 Prozent zu. Immobilien und andere Sachwerte machten mit 13,4 Billionen Dollar weiterhin den größten Anteil aus.

Aktienkultur bleibt schwach

Die Deutschen blieben trotz steigender Aktieninvestments eher vorsichtige Anleger, erklärte BCG. Bargeld und Bankeinlagen dominierten weiterhin die Vermögensstruktur privater Haushalte. Zugleich gewännen ETFs und Aktien zwar an Bedeutung, eine schwache Aktienkultur, die alternde Bevölkerung und die schwächelnde Wirtschaft bremsten den Vermögensaufbau jedoch weiter. (dpa)