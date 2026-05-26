Fast ein Fünftel der Deutschen ab 15 Jahren raucht

Fast ein Fünftel der Bevölkerung in Deutschland hat 2025 zumindest gelegentlich geraucht. Das teilte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden vor dem Weltnichtrauchertag am 31. Mai mit. Der Anteil der Raucherinnen und Raucher lag demnach bei 19,1 Prozent. Die Angaben beruhen auf Ergebnissen des Mikrozensus, einer repräsentativen Befragung von Haushalten in Deutschland.

Im Vergleich zu 2021 veränderte sich der Anteil kaum: Damals waren es noch 18,9 Prozent aller Menschen in Deutschland ab 15 Jahren, die zumindest gelegentlich rauchten. Mit 78,5 Prozent greifen die meisten Raucher zu Zigaretten – 9,2 Prozent bevorzugten laut Mitteilung die E-Zigarette.

Rauchen besonders bei Menschen um die 40 verbreitet

Männer rauchen demnach deutlich öfter als Frauen. 22,4 Prozent der Männer rauchten 2025 laut Auswertung zumindest gelegentlich. Bei Frauen seien es nur 15,8 Prozent gewesen.

Unter Menschen zwischen 40 und 44 Jahren sei das Rauchen am verbreitetsten. Hier lag der Anteil der Raucherinnen und Raucher im vergangenen Jahr bei 26 Prozent, wie das Statistikamt mitteilte. Auf sie folgten die 45- bis 49-Jährigen mit 25,5 Prozent. Die wenigsten Raucher gab es demnach unter den 15- bis 17-Jährigen: Hier waren es laut Mitteilung 5 Prozent. Unter den mindestens 75-Jährigen lag der Anteil bei 5,5 Prozent. (dpa)