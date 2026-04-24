Politik

Welche Baustandards braucht’s? (Foto: dpa/Simon/Hoermann)

24.04.2026

Günstiger Bauen: Wohnen zweiter Klasse?

Weniger Vorgaben sollen Baukosten senken – welche Möglichkeiten es gibt und was das konkret bedeutet

Bauen ist deutlich teurer geworden. Wohnen wird für viele Menschen dadurch kaum noch bezahlbar. Politik und Fachverbände suchen deshalb nach Wegen, die Kosten zu senken – etwa durch weniger Standards, einfachere Bauweisen oder serielle Fertigung. Aktuell besonders im Fokus: der Gebäudetyp E, eine von mehreren Möglichkeiten, günstiger zu bauen.

Dabei wird bewusst von Bau- und Komfortstandards abgewichen. Das bedeutet zum Beispiel: keine Heizung im Bad, im Winter niedrigere Raumtemperaturen und geringere Warmwasser-Vorlauftemperaturen. Türen sind nur 1,90 Meter hoch, es gibt keine Tiefgaragenstellplätze oder Regenrinnen und weniger Schallschutz.

Das Konzept wurde von Fachverbänden und Architekten entwickelt und von der Ampel-Regierung aufgegriffen. In Bayern wird es von unterschiedlichen Bauträgern in 19 Modellvorhaben erprobt. Die entscheidende Frage: Würde man so wohnen wollen – oder muss man es bald?

Die Bayerische Architektenkammer sieht darin eine Chance: „Einfach bauen heißt nicht schlechter, sondern intelligenter“, heißt es auf Anfrage der Staatszeitung. Viele Standards seien nicht zwingend nötig, entscheidend sei der Fokus auf das Wesentliche. Unverzichtbar blieben Sicherheit, Gesundheitsschutz, Barrierefreiheit sowie grundlegender Wärme- und Schallschutz.

Aus der Praxis heißt es mitunter, Sanierungen seien oft teurer als Abriss und Neubau – ein Ansatz, der auch in Ländern wie den USA verbreitet ist. Dort wird häufig einfacher und damit kostengünstiger gebaut. „Der Abriss von Bestandsgebäuden mag kurzfristig günstiger erscheinen“, heißt es von der Architektenkammer. In Deutschland steht dagegen ein langfristiger Ansatz im Vordergrund, auch aus Gründen des Ressourcen- und Klimaschutzes.

Abstriche beim Komfort

Für viele ist das jedoch ein schwaches Argument: Entscheidend sei nicht, ob Gebäude nachhaltiger, sondern ob sie bezahlbar sind.

Der Bayerische Bauindustrieverband sieht bei Baustandards ebenfalls erhebliches Einsparpotenzial. So seien nur rund 10 Prozent der Vorschriften sicherheitsrelevant, der Rest oft ein „Nice-to-have“. Entsprechend groß sei das Potenzial. „Hier können signifikante Einsparungen erzielt werden, ohne dass die Wohnqualität spürbar leidet“, so die Einschätzung. Etwa durch eine eingeschränkte technische Ausstattung, vereinfachte Bauweisen oder geringere Stellplatzvorgaben. Letztere orientierten sich oft nicht am tatsächlichen Bedarf: In Städten besitzen viele Haushalte kein Auto, gleichzeitig verteuern Baukosten von bis zu 50 000 Euro pro Stellplatz den Preis pro Wohnung. 

Aus Sicht der Wohnungswirtschaft stoßen einfachere Standards nicht grundsätzlich auf Ablehnung. „Die Menschen erwarten keine Luxuswohnungen, sie erwarten bezahlbare Wohnungen, die gut funktionieren“, betont Verbandsdirektor Hans Maier. „Wenn man die Wohnungswirtschaft mit einem Autohersteller vergleicht, dann bauen wir nur Mittel- und Oberklasse.“ Das könne sich kein Staat dauerhaft leisten.

Doch hier setzt Kritik an: Die Zahl der Kritiker ist groß – von Verbraucherschützern bis zu Fachverbänden. Der Bauherren-Schutzbund warnt, dass Kostensenkungen zulasten des Wohnstandards gehen könnten. „Die Einführung eines Gebäudetyps E darf auf keinen Fall dazu führen, dass Verbraucher am Ende den gleichen Preis für weniger Qualität bezahlen“, sagt deren Sprecher Erik Stange der BSZ. Abweichungen müssten klar begründet, transparent gemacht und vertraglich nachvollziehbar ausgewiesen werden, Einsparungen tatsächlich weitergegeben werden. Sonst drohe ein Ungleichgewicht zulasten der Käufer und Mieter.

Mieter sind skeptisch

Eine Umfrage des Bauherren-Schutzbunds zeigt: Mehr als 60 Prozent lehnen niedrigere Baustandards ab, selbst wenn dadurch Kosten sinken. „Die große Mehrheit ist nicht bereit, sich auf Abweichungen einzulassen, die sie am Ende teuer zu stehen kommen könnten“, so Stange.

Noch weiter geht die Kritik aus Fachverbänden. In einer gemeinsamen Stellungnahme warnen Vertreter der Gebäudetechnikbranche vor rechtlichen Unsicherheiten und aufgeweichten Standards. Unklare Begriffe könnten zu Streit führen. Zudem bestehe die Gefahr, dass bisherige Mängel künftig akzeptiert werden müssen. Werden Standards gesenkt, ist im Streitfall oft unklar, wer die Verantwortung trägt. Klare Regeln fehlen bislang – das kritisieren auch Befürworter des Gebäudetyps E und drängen den Bund zu einer schnellen Klärung.

Die Staatsregierung weist Kritik von Verbraucherschützern und Fachverbänden zurück. Bauminister Christian Bernreiter (CSU) betont: „Wir verzichten weder auf Sicherheit noch auf Qualität – im Gegenteil: Kluge, einfache Lösungen sind vielfach für die Bewohner komfortabler und vor allem günstiger im Betrieb.“ 

Im Landtag wächst der Druck auf schnelle Lösungen. Die Meinungen, wie sich Kosten senken lassen, gehen im Landtag aber auseinander. Die Opposition setzt stärker auf staatliche Steuerung, die Regierungsfraktionen auf weniger Vorgaben und Bürokratie.

Entscheidend wird sein, ob künftig tatsächlich günstiger gebaut wird – oder nur an der Qualität gespart wird. (David Lohmann)

 

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!
Die Frage der Woche

Soll man zur Entlastung wieder das 9-Euro-Ticket einführen?

Unser Pro und Contra jede Woche neu
Diskutieren Sie mit!

Die Frage der Woche – Archiv
Facebook
X
Instagram
Bluesky
BSZ-Newsletter
Vergabeplattform
Vergabeplattform

Staatsanzeiger eServices
die Vergabeplattform für öffentliche
Ausschreibungen und Aufträge Ausschreiber Bewerber

Beilagen

> Das neue vbw Unternehmermagazin ist online

Ralf Wintergerst, CEO von Giesecke+Devrient, weist auf einen sehr wesentlichen Umstand der deutschen Politik hin: „Es gibt hierzulande sehr viele Veto-Punkte, wo der eine aus Eigeninteresse den Vorschlag des anderen blockieren kann."

> Das einblicke-Magazin der Bundesgesellschaft für Endlagerung ist online

Die Suche nach dem sichersten Ort für unseren Atommüll ist eine staatliche Jahrhundertaufgabe. Das einblicke-Magazin der Bundesgesellschaft für Endlagerung stellt vier Menschen vor, die diese Mission bei der Bundesgesellschaft für Endlagerung mit ihre

> Änderung der Gemeindeordnung

Liebe Leserinnen und Leser des Kommunalen Taschenbuchs, die Gemeindeordnung des Freistaats Bayern hat sich am 23. Dezember 2025 nach Redaktionsschluss (14. November 2025) nochmals geändert. Die entsprechenden Seiten können Sie hier herunterladen.

Jahresbeilage 2025

Nächster Erscheinungstermin:
28. November 2026

Weitere Infos unter Tel. 089 / 29 01 42 54 /56
oder
per Mail an anzeigen@bsz.de

Download der aktuellen Ausgabe vom 28.11.2025 (PDF, 16,5 MB)

E-Paper
Unser Bayern

Das kunst- und kulturhistorische Online-Magazin der Bayerischen Staatszeitung

Unser Bayern

LesenNachbestellen

Aktuelle PDF-Ausgabe

Nur für Abonnenten

Unser Bayern – Inhaltsverzeichnisse

Abo + Bestellservice
Abo + Bestellservice
ABO
BSZ | ePaper BSZ | Businessabo GVBI | Abo
Shopping
Anzeigen Mediadaten
Mediadaten26
Staatszeitung Staatsanzeiger
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 1. Januar 2026
(PDF 1,5 MB)
Kontakt
Anzeigen@bsz.de Tel. 089/290142-65/54/56
Shopping
BSZ-Onlineshop
Shop
Kommunales Taschenbuch GVBl | Einbanddecke
KontaktImpressumDatenschutz

Mediapartner

logo staatsanzeiger vektori lg v24

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Unser Impressum.

Notwendig

Notwendige Cookies machen diese Webseite nutzbar, indem sie Grundfunktionen wie Zugriffsschutz und Cookie-Einstellungen ermöglichen.

Präferenzen

Präferenz-Cookies speichern Website-spezifische Einstellungen wie etwa Sprache, damit Sie diese bei einem erneuten Besuch nicht neu konfigurieren müssen.

Statistiken

Statistik-Cookies helfen uns dabei, die Interaktion unserer Besucher mit unserer Website zu analyiseren. Die Daten werden dabei anonym gesammelt.

Marketing

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Unser Bayern - Nachbestellen

Aktuelle Einzelausgaben des Online-Magazins „Unser Bayern” können im ePaper der BSZ über den App-Store bzw. Google Play gekauft werden.

appstore bsz ePaper appstore logo

https://apps.apple.com/de/app/bsz-epaper/id770850751

google play bsz ePaper google play logo

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.cominto.blaetterkatalog.bsz