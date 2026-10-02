Politik

Manuel Knoll sitzt seit 2023 im Landtag. Er hat Betriebswirtschaftslehre und Politologie studiert. (Foto: dpa, Matthias Balk)

02.10.2026

Neuer Jugendminister: "Den Wert des Kompromisses betonen"

Der neue Jugendminister Manuel Knoll (CSU) über die Probleme junger Leute, deren Vorliebe für extreme Parteien und was er dagegen unternehmen will

Überraschend hat Ministerpräsident Markus Söder (CSU) im Rahmen einer Kabinettsumbildung das neue Amt eines Staatsministers für Jugend und Demokratie geschaffen. Er besetzt es mit dem schwäbischen Abgeordneten und Landeschef der Jungen Union, Manuel Knoll. Was hat Knoll vor?

BSZ: Herr Knoll, mit Ihnen bekommt Bayern einen Minister für Jugend und Demokratie. Wann haben Sie’s erfahren?
Knoll: Mich hat vergangenen Montag um sieben in der Früh Staatskanzleiminister Florian Herrmann angerufen und mir gesagt, ich soll mich bereithalten, weil sich der Ministerpräsident bei mir melden möchte. Das ist dann am Vormittag passiert.

BSZ: Und, gleich zugesagt?
Knoll: Ich war ja durch den Anruf von Florian Herrmann vorgewarnt, obwohl ich da noch nicht genau wusste, was auf mich zukommt. Ich habe dann gleich zugesagt, weil der Zuschnitt des Ministeriums genau zu dem passt, was ich seit einem Jahr als Vorsitzender der Jungen Union in Bayern mache. Ich habe mich über die Ernennung gefreut, habe aber auch großen Respekt vor der Aufgabe.

„Ich soll das Scharnier sein“

BSZ: Was werden denn konkret Ihre Aufgaben sein?
Knoll: Ich soll das Scharnier sein zwischen der Staatsregierung und den jungen Menschen draußen. Die Jüngeren sollen am Kabinettstisch eine stärkere Stimme und einen eigenen Fürsprecher bekommen. Auf der anderen Seite werde ich versuchen, politische Sachverhalte draußen zu erklären. Das bedeutet, dass ich viel unterwegs sein werde, um mit Jugendverbänden, aber auch mit jungen Menschen ins Gespräch zu kommen in Milieus, die klassische Politik nur noch schwer erreicht.

BSZ: Sie sind 36. Wie nah ist man da noch dran an der Jugend?
Knoll: Ich mag Jugend an keinem Alter festmachen. Ich sehe mein Amt als Auftrag, Politik so zu gestalten, dass kommende Generationen gut leben können und ihre Interessen im Sinne der Generationengerechtigkeit in der Politik gehört werden.

BSZ: Was treibt junge Menschen nach Ihrer Einschätzung aktuell besonders um?
Knoll: Ich spüre eine Verunsicherung aufgrund der Krisen, die uns in immer schnellerer Abfolge treffen und große Auswirkungen auf den Lebensalltag auch junger Menschen haben. Erst war Corona, dann der Ukraine-Krieg und als Folge daraus höhere Energiepreise, Inflation und steigende Lebenshaltungskosten. Dann haben wir heuer den Klimawandel mit dem Dürresommer hautnah erlebt. Das alles führt dazu, dass junge Menschen verunsichert in die Zukunft blicken.

„Das Wichtigste ist der Austausch im direkten Gespräch“

BSZ: Wie wollen Sie junge Menschen als Minister erreichen?
Knoll: Das Wichtigste ist der Austausch im direkten Gespräch. In der heutigen Zeit sind aber auch die sozialen Medien wichtig. Auf Instagram bin ich schon ganz gut unterwegs, meinen TikTok-Account muss ich noch etwas professionalisieren. Ich will versuchen, kreativ zu sein und neue Formate zu testen, an denen sich auch Menschen mit ihren Ideen beteiligen können, die der Politik sonst nicht so nahestehen.

BSZ: Es gibt städtische Milieus, es gibt migrantische Milieus, es gibt die Dorfjugend. Wie wollen Sie dieser Heterogenität der Jugend begegnen?
Knoll: Wichtig ist, dass ich für alle da bin. Ich denke, dass mir da meine Lebenserfahrung helfen wird. Ich bin auf dem Land aufgewachsen, habe im Studium aber auch in einem Stadtviertel mit sozial benachteiligten Menschen gelebt.

„Mit den Extremen wird gar nichts besser“

BSZ: Was auf alle Milieus gleichermaßen zutrifft: Junge Menschen wählen zunehmend extrem links oder extrem rechts. Haben Sie eine Erklärung?
Knoll: Das hat sicher mehrere Gründe. Das eine ist die schon erwähnte Verunsicherung und ein banger Blick in die Zukunft. Viele stellen sich die Frage, ob sie es später auch einmal so gut haben werden wie ihre Eltern. Es wächst das Gefühl, dass unser politisches System nicht dieselben Chancen bietet wie früher. Junge Menschen setzen ihre Hoffnung deshalb vermehrt in Parteien, die mit einem Systemwechsel eine bessere Zukunft versprechen. Meine Aufgabe wird sein, diesem Gefühl zu widersprechen. Mit den Extremen wird gar nichts besser. Man sieht das an Großbritannien nach dem Brexit und in Trumps USA, wo gerade für normale Menschen nichts besser, sondern wirtschaftlich viel schlechter geworden ist.

BSZ: Wie kann man junge Menschen wieder für die demokratische Mitte begeistern?
Knoll: Ich will klarmachen, dass wir mit unserem politischen Modell einer freiheitlichen Demokratie 80 Jahre sehr gut gefahren sind. Das gilt es zu bewahren und zu verbessern, aber nicht über den Haufen zu werfen, wie es die extremen Ränder fordern. Wir müssen wieder den Wert des Kompromisses betonen. Mit extremen Positionen wird nichts besser. Das sieht man jetzt bei den schwierigen Regierungsbildungen in Sachsen-Anhalt und Berlin. (Interview: Jürgen Umlauft)

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!
Die Frage der Woche

Ist der Tankrabatt sinnvoll?

Unser Pro und Contra jede Woche neu
Diskutieren Sie mit!

Die Frage der Woche – Archiv
Facebook
X
Instagram
Bluesky
BSZ-Newsletter
Vergabeplattform
Vergabeplattform

Staatsanzeiger eServices
die Vergabeplattform für öffentliche
Ausschreibungen und Aufträge Ausschreiber Bewerber

Beilagen

> Das neue vbw Unternehmermagazin ist online

„Die Bundesregierungskoalition hat noch schnell Reformen angekündigt, ehe sie sich in die Berliner Sommerpause verabschiedete. Eine Sommerpause übrigens, die sich die Wirtschaft nicht leistet. Unternehmer und Manager sind stets am Sprung“, sagt Bertram Br

> Das einblicke-Magazin der Bundesgesellschaft für Endlagerung ist online

Die Suche nach dem sichersten Ort für unseren Atommüll ist eine staatliche Jahrhundertaufgabe. Das einblicke-Magazin der Bundesgesellschaft für Endlagerung stellt vier Menschen vor, die diese Mission bei der Bundesgesellschaft für Endlagerung mit ihre

> Änderung der Gemeindeordnung

Liebe Leserinnen und Leser des Kommunalen Taschenbuchs, die Gemeindeordnung des Freistaats Bayern hat sich am 23. Dezember 2025 nach Redaktionsschluss (14. November 2025) nochmals geändert. Die entsprechenden Seiten können Sie hier herunterladen.

Jahresbeilage 2025

Nächster Erscheinungstermin:
28. November 2026

Weitere Infos unter Tel. 089 / 29 01 42 54 /56
oder
per Mail an anzeigen@bsz.de

Download der aktuellen Ausgabe vom 28.11.2025 (PDF, 16,5 MB)

E-Paper
Unser Bayern

Das kunst- und kulturhistorische Online-Magazin der Bayerischen Staatszeitung

Unser Bayern

LesenNachbestellen

Aktuelle PDF-Ausgabe

Nur für Abonnenten

Unser Bayern – Inhaltsverzeichnisse

Abo + Bestellservice
Abo + Bestellservice
ABO
BSZ | ePaper BSZ | Businessabo GVBI | Abo
Shopping
Anzeigen Mediadaten
Mediadaten26
Staatszeitung Staatsanzeiger
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 1. Januar 2026
(PDF 1,5 MB)
Kontakt
Anzeigen@bsz.de Tel. 089/290142-65/54/56
Shopping
BSZ-Onlineshop
Shop
Kommunales Taschenbuch GVBl | Einbanddecke
KontaktImpressumDatenschutz

Mediapartner

logo staatsanzeiger vektori lg v24

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Unser Impressum.

Notwendig

Notwendige Cookies machen diese Webseite nutzbar, indem sie Grundfunktionen wie Zugriffsschutz und Cookie-Einstellungen ermöglichen.

Präferenzen

Präferenz-Cookies speichern Website-spezifische Einstellungen wie etwa Sprache, damit Sie diese bei einem erneuten Besuch nicht neu konfigurieren müssen.

Statistiken

Statistik-Cookies helfen uns dabei, die Interaktion unserer Besucher mit unserer Website zu analyiseren. Die Daten werden dabei anonym gesammelt.

Marketing

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Unser Bayern - Nachbestellen

Aktuelle Einzelausgaben des Online-Magazins „Unser Bayern” können im ePaper der BSZ über den App-Store bzw. Google Play gekauft werden.

appstore bsz ePaper appstore logo

https://apps.apple.com/de/app/bsz-epaper/id770850751

google play bsz ePaper google play logo

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.cominto.blaetterkatalog.bsz