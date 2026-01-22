Politik

Ein Platz im Heim wird immer teurer. (Foto: dpa, Marijan Murat)

22.01.2026

Pflege im Heim immer teurer – wie lange noch?

Die Pflegeversicherung ist in chronischen Finanznöten – viele Pflegebedürftige sind es aber auch. Denn Zahlungen aus eigener Tasche für Heimplätze gehen weiter hoch. Steuert die Politik bald gegen?

Die Pflege im Heim wird immer teurer und teurer. Im ersten Jahr in der Einrichtung müssen Pflegebedürftige im bundesweiten Schnitt nun 3245 Euro im Monat aus eigener Tasche zahlen, wie eine Auswertung des Verbands der Ersatzkassen mit Stand zum 1. Januar ergab. Das waren monatlich 137 Euro mehr als zum 1. Juli 2025 und 261 Euro mehr als Anfang vergangenen Jahres. Patientenvertreter und Kassen forderten die schwarz-rote Koalition auf, mit einer angekündigten Reform Pflegebedürftige endlich insgesamt zu entlasten.

In den Summen ist zum einen ein Eigenanteil für die reine Pflege und Betreuung enthalten. Denn von den Kosten trägt die Pflegeversicherung - anders als die Krankenversicherung - nur einen Teil. Für Bewohnerinnen und Bewohner im Heim kommen dann auch noch Kosten für Unterkunft und Verpflegung sowie für Investitionen in den Einrichtungen und Umlagen für Ausbildungskosten hinzu.

Große Unterschiede in den Ländern

Regional gibt es große Unterschiede. Im Ländervergleich am teuersten war die Pflege im ersten Jahr im Heim zum 1. Januar in Bremen mit durchschnittlich 3637 Euro im Monat und im Saarland mit 3601 Euro. Am niedrigsten war die monatliche Belastung im ersten Jahr im Heim in Sachsen-Anhalt mit 2720 Euro.

Kostentreiber sind vor allem die Personalausgaben für dringend benötigte Pflegekräfte. Seit 2022 können Heime nur noch Verträge mit den Pflegekassen schließen, wenn sie nach Tarif oder ähnlich bezahlen. Und das schlägt dann auf den Eigenanteil für die reine Pflege durch: Der Ausgangswert für die konkrete Zahlung der Pflegebedürftigen in den Heimen dafür stieg jetzt im Bundesschnitt auf 1982 Euro im Monat, das waren 222 Euro mehr als Anfang 2025. 

Schon Milliarden-Zuschläge für Entlastungen 

Teurer geworden sind aber auch Unterkunft und Verpflegung. Fällig werden nun im Schnitt 1046 Euro im Monat und damit 56 Euro mehr als zum 1. Januar 2025. Ausgewertet wurden Vergütungsvereinbarungen der Pflegekassen mit Heimen in allen Ländern, wie der Ersatzkassenverband erläuterte. Ihm gehören etwa die Techniker Krankenkasse, die Barmer und die DAK-Gesundheit an. 

Um Mehrkosten abzumildern, bekommen Pflegebedürftige seit 2022 von der Pflegekasse auch Entlastungszuschläge je nach ihrer Aufenthaltsdauer im Heim. Damit wird der Eigenanteil nur für die reine Pflege gedrückt - im ersten Jahr um 15 Prozent, im zweiten um 30 Prozent, im dritten um 50 Prozent und ab dem vierten Jahr um 75 Prozent. Aber auch mit dem höchsten Zuschlag stieg die Gesamtbelastung nun im Schnitt auf 2056 Euro im Monat. Die Pflegekassen kosteten die Zuschläge zuletzt schon mehr als sechs Milliarden Euro im Jahr.

Koalition plant große Pflegereform

Die Vorstandschefin des Ersatzkassenverbands, Ulrike Elsner, mahnte eine nachhaltige Finanzierung der Pflege an, die auch Pflegebedürftige in Heimen deutlich entlaste. "Es ist richtig, dass das Pflegepersonal gut bezahlt wird." Es könne aber nicht sein, dass Lohnsteigerungen weiter zum großen Teil den Pflegebedürftigen aufgebürdet werden. Es brauche eine "solidarische Lösung".

Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) will in den nächsten Monaten eine Reform angehen, die auch die Beiträge stabilisieren soll. In diesem Jahr schießt der Bund nochmals 3,2 Milliarden Euro als Darlehen zu. Über diverse Vorschläge wird schon seit längerem diskutiert - von mehr Steuergeld über Limits für die Eigenanteile bis zum Umbau zu einer Vollversicherung, die alle Pflegekosten trägt. Im Blick steht auch Vorbeugung, um Pflegebedürftigkeit zu vermeiden. 

Deckel für die Eigenanteile?

Der Sozialverband Deutschland mahnte, Entlastungszuschläge reichten nicht, wenn die Gesamtkosten weiter steigen. Die Deutsche Stiftung Patientenschutz forderte, die reinen Pflegekosten auf 1000 Euro zu deckeln und Ausbildungs- und Investitionskosten von den Abrechnungen zu nehmen. "Für Unterbringung, Verpflegung und überdurchschnittlichen Komfort sollte weiterhin jeder selbst zahlen", sagte Vorstand Eugen Brysch. BSW-Chef Fabio De Masi nannte die Eigenanteile "pervers" und forderte auch einen Kostendeckel von 1000 Euro.

Linke-Fachpolitikerin Evelyn Schötz kritisierte: "Selbst ein lebenslang geführtes Sparbuch ist bei den jetzigen Zuzahlungen schnell leer geräumt." Private Altenpflege-Anbieter verlangten, zur langfristigen Kostensenkung mehr Effizienz zuzulassen - etwa mit einem flexibleren Personaleinsatz, wie der Arbeitgeberverband Pflege mitteilte. Die Verbraucherzentralen erklärten, private Pflegezusatzversicherungen lösten das Problem bislang nicht. 

Kanzler noch unzufrieden

Eine zur Vorbereitung der Reform eingesetzte Bund-Länder-Arbeitsgruppe hatte im Dezember ein Papier präsentiert, das Optionen für Maßnahmen bei Einnahmen und Ausgaben mit den finanziellen Auswirkungen aufführt. Kanzler Friedrich Merz (CDU) ließ direkt durchblicken, dass er mit dem ersten Ergebnis noch unzufrieden ist. Im Blick steht neben rund 710.000 Pflegebedürftigen in Heimen dabei auch die Mehrzahl von 4,8 Millionen Pflegebedürftigen daheim. (dpa)

Lesen Sie dazu auch den BSZ-Artikel "Viele brauchen Sozialhilfe: Pflege, ein Armutsrisiko".

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!
Die Frage der Woche

Soll man auch Kinder unter 14 Jahren vor Gericht stellen können?

Unser Pro und Contra jede Woche neu
Diskutieren Sie mit!

Die Frage der Woche – Archiv
Facebook
X
Instagram
Bluesky
BSZ-Newsletter
Vergabeplattform
Vergabeplattform

Staatsanzeiger eServices
die Vergabeplattform für öffentliche
Ausschreibungen und Aufträge Ausschreiber Bewerber

Jahresbeilage 2025

Nächster Erscheinungstermin:
28. November 2026

Weitere Infos unter Tel. 089 / 29 01 42 54 /56
oder
per Mail an anzeigen@bsz.de

Download der aktuellen Ausgabe vom 28.11.2025 (PDF, 16,5 MB)

E-Paper
Unser Bayern

Das kunst- und kulturhistorische Online-Magazin der Bayerischen Staatszeitung

Unser Bayern

LesenNachbestellen

Aktuelle PDF-Ausgabe

Nur für Abonnenten

Unser Bayern – Inhaltsverzeichnisse

Abo + Bestellservice
Abo + Bestellservice
ABO
BSZ | ePaper BSZ | Abo BSZ | Businessabo GVBI | Abo
Shopping
Anzeigen Mediadaten
Mediadaten26
Staatszeitung Staatsanzeiger
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 1. Januar 2026
(PDF 1,5 MB)
Kontakt
Anzeigen@bsz.de Tel. 089/290142-65/54/56
Shopping
BSZ-Onlineshop
Shop
Kommunales Taschenbuch GVBl | Einbanddecke
KontaktImpressumDatenschutz

Mediapartner

logo staatsanzeiger vektori lg v24

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Unser Impressum.

Notwendig

Notwendige Cookies machen diese Webseite nutzbar, indem sie Grundfunktionen wie Zugriffsschutz und Cookie-Einstellungen ermöglichen.

Präferenzen

Präferenz-Cookies speichern Website-spezifische Einstellungen wie etwa Sprache, damit Sie diese bei einem erneuten Besuch nicht neu konfigurieren müssen.

Statistiken

Statistik-Cookies helfen uns dabei, die Interaktion unserer Besucher mit unserer Website zu analyiseren. Die Daten werden dabei anonym gesammelt.

Marketing

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Unser Bayern - Nachbestellen

Aktuelle Einzelausgaben des Online-Magazins „Unser Bayern” können im ePaper der BSZ über den App-Store bzw. Google Play gekauft werden.

appstore bsz ePaper appstore logo

https://apps.apple.com/de/app/bsz-epaper/id770850751

google play bsz ePaper google play logo

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.cominto.blaetterkatalog.bsz