Siemens macht mehr Gewinn und erhöht die Prognose

Bei Siemens brummen die Geschäfte. Der Konzern hat im dritten Quartal seines Geschäftsjahres nicht nur deutlich mehr verdient, sondern hebt auch die Prognose für das laufende Jahr an. Nach Steuern machten die Münchner von April bis Juni 2,58 Milliarden Euro Gewinn – rund 16 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.

„Wir haben ein weiteres sehr erfolgreiches Quartal abgeschlossen“, sagte Konzernchef Roland Busch. „Wir sind auf Kurs für ein weiteres erfolgreiches Geschäftsjahr und heben unseren Ausblick an.“ Siemens erwartet nun einen höheren Gewinn je Aktie als bislang.

Der Auftragseingang stieg um 13 Prozent auf fast 28 Milliarden Euro und erreichte ebenso einen Rekordwert wie der Auftragsbestand mit 132 Milliarden Euro. Auch der Umsatz legte auf knapp 21 Milliarden Euro zu.

Healthineers-Abspaltung kommt voran

Siemens profitierte im Quartal auch von Zollrückerstattungen aus den USA. Finanzvorständin Veronika Bienert bezifferte diese auf insgesamt rund 200 Millionen Euro.

Zugleich kommt die geplante Verringerung der Beteiligung an Siemens Healthineers voran. Nach Angaben des Konzerns sind wichtige steuerliche Fragen inzwischen mit den Finanzbehörden geklärt. Im Februar 2027 sollen die Hauptversammlungen von Siemens und Healthineers über die Abspaltung entscheiden.

KI-Boom treibt Infrastrukturgeschäft

Unter den drei Kernsparten legte vor allem die Sparte Digital Industries kräftig zu. Das Ergebnis stieg dort um 44 Prozent.

Noch stärker blieb allerdings Smart Infrastructure. Die Sparte erzielte mit 1,27 Milliarden Euro das höchste Ergebnis und profitierte insbesondere von der hohen Nachfrage nach Infrastruktur für Rechenzentren. „Besonders das Geschäft mit Rechenzentren hat eine enorme Dynamik“, sagte Busch. Die Bahn-Sparte Mobility verdiente dagegen nahezu unverändert zum Vorjahr. (dpa)