Wirtschaft

Roland Busch, Vorstandsvorsitzender von Siemens, nimmt an einem Panel des Tags der Industrie 2026 des Bundesverbandes der Deutschen Industrie teil. (Foto: dpa/Sebastian Christoph Gollnow)

06.08.2026

Siemens macht mehr Gewinn und erhöht die Prognose

Siemens hat im dritten Geschäftsquartal deutlich mehr verdient und blickt optimistischer auf das Gesamtjahr. Rekordwerte beim Auftragseingang und ein wachsender Auftragsbestand sorgen für Rückenwind

Bei Siemens brummen die Geschäfte. Der Konzern hat im dritten Quartal seines Geschäftsjahres nicht nur deutlich mehr verdient, sondern hebt auch die Prognose für das laufende Jahr an. Nach Steuern machten die Münchner von April bis Juni 2,58 Milliarden Euro Gewinn – rund 16 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.

„Wir haben ein weiteres sehr erfolgreiches Quartal abgeschlossen“, sagte Konzernchef Roland Busch. „Wir sind auf Kurs für ein weiteres erfolgreiches Geschäftsjahr und heben unseren Ausblick an.“ Siemens erwartet nun einen höheren Gewinn je Aktie als bislang.

Der Auftragseingang stieg um 13 Prozent auf fast 28 Milliarden Euro und erreichte ebenso einen Rekordwert wie der Auftragsbestand mit 132 Milliarden Euro. Auch der Umsatz legte auf knapp 21 Milliarden Euro zu.

Healthineers-Abspaltung kommt voran

Siemens profitierte im Quartal auch von Zollrückerstattungen aus den USA. Finanzvorständin Veronika Bienert bezifferte diese auf insgesamt rund 200 Millionen Euro.

Zugleich kommt die geplante Verringerung der Beteiligung an Siemens Healthineers voran. Nach Angaben des Konzerns sind wichtige steuerliche Fragen inzwischen mit den Finanzbehörden geklärt. Im Februar 2027 sollen die Hauptversammlungen von Siemens und Healthineers über die Abspaltung entscheiden.

KI-Boom treibt Infrastrukturgeschäft

Unter den drei Kernsparten legte vor allem die Sparte Digital Industries kräftig zu. Das Ergebnis stieg dort um 44 Prozent.

Noch stärker blieb allerdings Smart Infrastructure. Die Sparte erzielte mit 1,27 Milliarden Euro das höchste Ergebnis und profitierte insbesondere von der hohen Nachfrage nach Infrastruktur für Rechenzentren. „Besonders das Geschäft mit Rechenzentren hat eine enorme Dynamik“, sagte Busch. Die Bahn-Sparte Mobility verdiente dagegen nahezu unverändert zum Vorjahr. (dpa)

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!
Die Frage der Woche

Soll die Fünf-Prozent-Hürde bei Wahlen fallen?

Unser Pro und Contra jede Woche neu
Diskutieren Sie mit!

Die Frage der Woche – Archiv
Facebook
X
Instagram
Bluesky
BSZ-Newsletter
Vergabeplattform
Vergabeplattform

Staatsanzeiger eServices
die Vergabeplattform für öffentliche
Ausschreibungen und Aufträge Ausschreiber Bewerber

Beilagen

> Das neue vbw Unternehmermagazin ist online

„Die Bundesregierungskoalition hat noch schnell Reformen angekündigt, ehe sie sich in die Berliner Sommerpause verabschiedete. Eine Sommerpause übrigens, die sich die Wirtschaft nicht leistet. Unternehmer und Manager sind stets am Sprung“, sagt Bertram Br

> Das einblicke-Magazin der Bundesgesellschaft für Endlagerung ist online

Die Suche nach dem sichersten Ort für unseren Atommüll ist eine staatliche Jahrhundertaufgabe. Das einblicke-Magazin der Bundesgesellschaft für Endlagerung stellt vier Menschen vor, die diese Mission bei der Bundesgesellschaft für Endlagerung mit ihre

> Änderung der Gemeindeordnung

Liebe Leserinnen und Leser des Kommunalen Taschenbuchs, die Gemeindeordnung des Freistaats Bayern hat sich am 23. Dezember 2025 nach Redaktionsschluss (14. November 2025) nochmals geändert. Die entsprechenden Seiten können Sie hier herunterladen.

Jahresbeilage 2025

Nächster Erscheinungstermin:
28. November 2026

Weitere Infos unter Tel. 089 / 29 01 42 54 /56
oder
per Mail an anzeigen@bsz.de

Download der aktuellen Ausgabe vom 28.11.2025 (PDF, 16,5 MB)

E-Paper
Unser Bayern

Das kunst- und kulturhistorische Online-Magazin der Bayerischen Staatszeitung

Unser Bayern

LesenNachbestellen

Aktuelle PDF-Ausgabe

Nur für Abonnenten

Unser Bayern – Inhaltsverzeichnisse

Abo + Bestellservice
Abo + Bestellservice
ABO
BSZ | ePaper BSZ | Businessabo GVBI | Abo
Shopping
Anzeigen Mediadaten
Mediadaten26
Staatszeitung Staatsanzeiger
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 1. Januar 2026
(PDF 1,5 MB)
Kontakt
Anzeigen@bsz.de Tel. 089/290142-65/54/56
Shopping
BSZ-Onlineshop
Shop
Kommunales Taschenbuch GVBl | Einbanddecke
KontaktImpressumDatenschutz

Mediapartner

logo staatsanzeiger vektori lg v24

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Unser Impressum.

Notwendig

Notwendige Cookies machen diese Webseite nutzbar, indem sie Grundfunktionen wie Zugriffsschutz und Cookie-Einstellungen ermöglichen.

Präferenzen

Präferenz-Cookies speichern Website-spezifische Einstellungen wie etwa Sprache, damit Sie diese bei einem erneuten Besuch nicht neu konfigurieren müssen.

Statistiken

Statistik-Cookies helfen uns dabei, die Interaktion unserer Besucher mit unserer Website zu analyiseren. Die Daten werden dabei anonym gesammelt.

Marketing

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Unser Bayern - Nachbestellen

Aktuelle Einzelausgaben des Online-Magazins „Unser Bayern” können im ePaper der BSZ über den App-Store bzw. Google Play gekauft werden.

appstore bsz ePaper appstore logo

https://apps.apple.com/de/app/bsz-epaper/id770850751

google play bsz ePaper google play logo

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.cominto.blaetterkatalog.bsz